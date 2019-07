Ausgewählter Artikel:

» (17.07.2019) Noizz: Young Thug: Lil Nas X hätte sich nicht als schwul outen sollen

"Sobald jetzt der Song kommt, denkt jeder gleich: der schwule Arsch-N***a."

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. Juli 2019

» derStandard.at: Schwule und Lesben – Der Kampf um echte Akzeptanz beginnt erst

Mehr Sichtbarkeit, mehr Angriffe: Mit der rechtlichen Gleichstellung Homosexueller ist gesellschaftliche Selbstverständlichkeit noch lange nicht erreicht

» Noizz: Young Thug: Lil Nas X hätte sich nicht als schwul outen sollen

"Sobald jetzt der Song kommt, denkt jeder gleich: der schwule Arsch-N***a."

» derStandard.at: Kein Händchenhalten in Himberg – Schwule ausgelacht und beschimpft

Zwei Schwule aus Himberg berichten von häufigen Attacken. Der Ortschef meint, er sei machtlos. Allgemein haben Angriffe auf LGBTIQ-Personen zugenommen

» evangelisch.de: Evangelische Kirche in Berlin beim CSD dabei

Die Evangelische Kirche in Berlin nimmt am 27. Juli zum dritten Mal in Folge am Christopher Street Day teil. Die Kirche wolle sich gemeinsam mit Lesben, Schwulen, Trans- und Bisexuellen für die Vielfalt von Lebenswegen und Lebensentwürfen engagieren.

» WirtschaftsWoche: "Konzerne müssen die Regenbogenfahne in noch nicht gewonnene Schlachten tragen", findet CNN-Moderator Richard Qest

Richard Quest, Kultmoderator von CNN, über die "Pride Months" mit den Paraden zum Christopher Street Day weltweit in den verschiedensten Orten.

» Noizz: 17 LGBT-Filme und -Serien, die du gesehen haben musst

Plan schon mal den nächsten Filmabend und besorg dir Popcorn!

16. Juli 2019

» BR24: Kirchen stellen sich gegen Rechtspopulisten in eigenen Reihen

Kirchen sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. Rechtspopulistische Tendenzen machen auch vor ihren Pforten nicht halt. In Bayern ringen die Kirchen daher um Lösungen, wie sie mit Rechtspopulismus in den eigenen Reihen umgehen sollen.

» ze.tt: Wie Unternehmen vorgaukeln, queere Menschen wertzuschätzen

Während des Pride Month gibt es überall Regenbogenartikel zu kaufen. Wer glaubt, damit sei was für die LGBTQ-Community getan, irrt sich gewaltig. Ein Kommentar

» Nordbayern-Kommentar: Gabalier als Brückenbauer zur Neuen Rechten

Er füllte am Wochenende das Stadion in Nürnberg mit rund 50.000 Menschen. NN-Redakteur Sebastian Gloser kommentiert, warum das Geschäftsmodell von Andreas Gabalier nicht einfach nur ein wenig platt, sondern auch gefährlich ist.

» Deutsche Handwerks Zeitung: Wie aus Bernhard die Schreinermeisterin Karina wurde

Schreinermeisterin Karina fühlt sich Jahrzehnte im falschen Körper gefangen. Der psychische Druck hat ihr Krebsgeschwür entfacht, sagt sie heute.

» Volksfreund interviewt CSD-Organisator: "Wir wollen unbedingt am Dom vorbei"

Alex Rollinger vom Verein Schmit-Z erklärt die Hintergründe zur bevorstehenden Demo anlässlich des Stonewall-Jahrestages.

» jetzt: Was eine Konversionstherapie anrichten kann

Eine Betroffene spricht über die sogenannten "Konversionstherapien".

15. Juli 2019

» WDR: Nach zwei Freisprüchen – Polizei-Opfer vom CSD soll wieder vor Gericht

Zweimal wurde ein Kölner CSD -Teilnehmer von dem Vorwurf freigesprochen, Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet zu haben. Die Richter kritisierten sogar die Polizisten. Die Staatsanwaltschaft hat dennoch Revision beantragt.

» Die Presse über Iris Murdoch: Eine Frau in der Haut eines Homosexuellen

Sie bereitete Gender-Diskussionen vor, wurde als Porträtistin extremer Liebe, als Canetti-Geliebte und als Alzheimerkranke berühmt: Die Schriftstellerin und Philosophin Iris Murdoch wäre heute 100 Jahre alt.

» Noizz über Trans*Frau Raffaela Zollo: "Eine Vagina ist nicht die Lösung für alles"

YouTuberin Raffa's Plastic Life im "IDENTITY"-Interview über Geschlechtsidentität.

» Süddeutsche.de: Revolverheld kritisieren Gloria von Thurn und Taxis

Die Regensburger Schlossherrin hält sich mit ihrer Meinung nicht zurück, so kennt man sie. Dafür wird sie hofiert, gerne auch von Rechten. Jetzt aber hat ihr mal jemand die Meinung gesagt – bei ihr daheim.

» Sumikai: LGBT-Aktivisten hoffen auf Wahlen in Japan

Japan ist im Bereich der Rechte für LGBT noch nicht besonders liberal. Viele Aktivisten erhoffen sich nun von der kommenden Wahl zum Oberhaus neue Diskussionen über mehr Rechte.

14. Juli 2019

» General-Anzeiger: GLBT-Szene feiert Manga-Convention "Aikon" in Bonn

Das Basecamp öffnet seine Tore für die erste Manga-Convention für Schwule und Lesben. Die "Aikon" soll eine Lücke füllen, die der Weggang der "Animagic" aufgerissen hat.

» RP Online über Pink Monday auf der Rheinkirmes: Am Montag ist der Festplatz voller Regenbogen

Montag ist Pink Monday auf der Rheinkirmes. Zehntausende Schwule und Lesben treffen sich rund um die Schwarzwaldchristel und feiern bis tief in die Nacht. Wir geben einen Überblick.

» Süddeutsche.de über CSD in München: Ein großes Miteinander

Bereits zum 40. Mal wurde in München der Christopher Street Day gefeiert. Mit dabei war auch der Truck des Sportvereins "Team München", der zeigt, worum es bei der Parade geht.