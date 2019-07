Ausgewählter Artikel:

» (20.07.2019) verqueert: Sächsische Verhältnisse – Die Programme der Parteien zur Landtagswahl 2019 in Sachsen aus LGBTIQ*-Sicht

Die sächsische Landtagswahl findet am 1. September 2019 statt. Bei Umfragewerten, die die CDU und die AfD nahezu gleichauf sehen, einem entsprechend AfD-dominierten Wahlkampf, einer sich rechts positionierenden CDU und immer schrilleren Forderungen, findet bislang ein Blick auf die "leisen Töne", nämlich die inhaltlichen Punkte, kaum statt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. Juli 2019

» Tagesspiegel-Stadtspaziergang mit Blogger Johannes Kram: Meine Straße, mein Zuhause, mein Blog

Mit seinem Nollendorfblog streitet Johannes Kram für die queere Bewegung. Ein Kiezrundgang durch Geschichte und Gegenwart des Regenbogenkiezes

» FAZ zum CSD Frankfurt: Ein guter Tag, wenn nur doof geguckt wird

Zum 50. Jubiläum des Christopher Street Days blickt die Frankfurter Szene mit Sorge in die Zukunft. Doch die Akteure und ihre Ansichten sind unterschiedlich und die Szene ist sich nicht immer einig.

» Nürnberger Nachrichten: Homophobe Beleidigung gegen Promi-Friseur – Kripo ermittelt

Marcel Schneider, stadtbekannter Opernball-Friseur, hat wieder Post bekommen. Keine schöne Post. Ein Hass-Brief lag in seinem Briefkasten, Zeilen, die ihn als Schwulen diffamieren, beleidigen und bedrohen. Jetzt wehrt sich der Opernball-Friseur.

» Tagesspiegel über die Querplattler: Schuhplattler mit Knalleffekt

Die Querplattler sind die erste schwule Schuhplattlergruppe Berlins. An diesem Sonnabend treten sie beim lesbisch-schwulen Motzstraßenfest in Schöneberg auf.

» NZZ Bellevue über VoKuHiLa: Die schlimmste Frisur aller Zeiten feiert ihr Comeback

David Bowie, Eishockey-Spieler und lesbische Frauen, die sich als "Butch" identifizieren: Die Liste der VoKuHilaTräger ist divers und wird auch divers

» Süddeutsche.de zum CSD: Bunter Juli

Der Christopher-Street-Day findet diesen Sommer in vielen deutschen Städten statt und feiert seinen 50. Geburtstag. Er ist Party und Protest zugleich: Es geht darum, dass jeder jeden lieben darf.

» n-tv: Diversität und DFB? Nicht glaubwürdig!

Vor der DFB-Zentrale weht eine Regenbogenfahne, man will ein Zeichen für Vielfalt setzen. Der wichtige Schritt verkommt zu einer billigen PR-Aktion, weil der Verband Diversität nicht vorlebt. Özil-Affäre, ungleiche Behandlung von Fußballerinnen: Der DFB agiert scheinheilig.

» Freie Presse: Wenn schwule Flamingos gemeinsam Nester bauen

Zum ersten Mal hat es im Tierpark eine Führung zu Homosexualität im Tierreich gegeben. Diese kommt häufig vor, wie beim Menschen. Ein Phänomen gibt es bei den Tieren aber nicht.

19. Juli 2019

» vorwärts: Vielfalt und Gleichstellung bleibt Baustelle für die SPD

Wir müssen erkämpfte Rechte schützen", sagt Petra Nowacki am Freitag im Willy-Brandt-Haus. Rund eine Woche vor dem Christopher-Streed-Day (CSD) hisst die SPDqueer-Bundesvorsitzende vor der Parteizentrale die Regenbogenflagge das Symbol für Toleranz, Frieden und Vielfalt. Eine Tradition, eine Woche vor der CSD-Parade für sexuelle Vielfalt und Toleranz in Berlin am 27. Juli. Eine Demonstration und politische Party, die auch in 2019 noch wichtig ist, betonen sowohl Nowacki als auch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil.

» Schweizer Illustrierte: Die drakonischen Strafen für Homosexuelle

Hirnoperationen, chemische Kastration, Todesstrafe. Lange Zeit wurden Schwule wegen ihrer Sexualität verfolgt und drastisch bestraft. An manchen Orten ist das heute noch so.

» reiserobby: Berger, Steinbach, Kubitschek

"Ein Experiment: Wie homophob sind die Konservativen wirklich?", fragte scheinheilg Dr. David Berger vor gar nicht vielen Monden. Heute weiß er es. Macht es ihn auch klüger?

» Berliner Zeitung: Queer gegen schwul – Warum in Berlin ein Kulturkampf tobt (Registrierung erforderlich)

In Berlin tobt ein Kulturkampf. Auf der einen Seite da steht der Begriff queer, all jene, die sich sowohl dem Hetero- und Homonormativen aus auch der Dualität der Geschlechter verweigern. Auf der anderen da stehen die alten weißen schwulen Männer. Elmar Kraushaar erklärt, worum es in dem Kampf geht, der sich in der Hauptstadt zuträgt.

» Drag-Queen Candy Crash erzählt NOIZZ von Dating-Erfahrungen als schwuler, femininer Mann

Von Grindr-Dates, die ihn wegen seiner Drag-Persona sitzen ließen, bis hin zum emotional intelligenten Freund, der die weiblichen und männlichen Seiten liebt und akzeptiert.

» Nollendorfblog: Michael Müller und die SPD sind mitverantwortlich für den Skandal-LSVD Berlin-Brandenburg

Das Verhalten Müllers ist besonders brisant, weil der LSVD Berlin Brandenburg Gelder im Namen des ominösen und von Senat und vielen Wirtschaftsunternehmen unterstützen Bündnis gegen Homophobie einsammelt und verwaltet, ohne erklären zu wollen, wozu diese Gelder verwendet werden.

» FAZ über Filmreihe "rbb QUEER": Liebe, Leidenschaft und Rebellion

Die Filmreihe RBB queer blickt auf die weltweite Situation von Lesben und Schwulen. Dabei sind mutige Signale aus Ländern, in denen die Darstellung von Homosexualität noch immer für Skandale sorgt.

» Tagesspiegel: "Mein Winkschwabbel ist ein Statement" – Die Satirikerin Maren Kroymann über das Altern und Frauenbilder

Sie war die erste deutsche Satirikerin mit eigener Sendung. Jetzt wird Maren Kroymann 70 Jahre alt. Ein Gespräch über jüngere Freundinnen und alte Schachteln.

» Blick: Verhandeln wir bald vor jedem Sex?

"Metoo" und die aktuelle Consent-Kampagne von Amnesty International Schweiz bringen das Thema zurück ins öffentliche Bewusstsein: Einvernehmlichkeit beim Sex. Warum endgültige Zustimmung eine Illusion ist, was das mit Schwulen-Clubs zu tun hat und warum "Nein" nicht immer "Nein" heisst? Reinhören!

» neues deutschland: Die Regenbogenfamilie stärken

Der Berliner Verein "Lesben Leben Familie" (LesLeFam) versteht sich als Lobbyorganisation für Lesben und ihre Familien. Ab September eröffnet der Verein sein neues Büro in Lichtenberg.

» Süddeutsche.de über Konzerte in Verfolgerstaaten: Einigkeit und Rap und Freiheit

Die amerikanische Rapperin Nicki Minaj sagt einen Konzertauftritt in Saudi-Arabien ab. Hat die Popmusik so etwas wie politische Verantwortung? Und wenn ja, wo?