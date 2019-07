Ausgewählter Artikel:

» (21.07.2019) buten un binnen: Freikirchen und ihr Kampf zwischen Gut und Böse

Freikirchen wie die Paulus-Gemeinde in Bremen bieten Halt und Gemeinschaft. Bettina hört dort aber auch Sätze wie "Homosexualität ist von Gott nicht gewollt". Sie steigt aus.

21. Juli 2019

» Volksfreund über CSD: Trier im Zeichen des Regenbogens

1000 Demonstranten ziehen am Christopher Street Day mit bunten Kostümen und Bannern durch die Stadt mit Verstärkung von der EU.

» Frankfurter Rundschau über CSD: Guten Laune unterm Regenbogen

Der Umzug zum Christopher Street Day zieht vor allen Dingen das Partyvolk an.

» Deutschlandfunk zum Abstammungsrech: Gegen die Ungleichbehandlung homosexueller Paare

Wenn lesbische Ehepaare eine Familie gründen, wird die Frau der biologischen Mutter nicht automatisch zur Mutter – sie muss das Kind adoptieren. Der Weg ist äußerst mühsam. Um die Ungleichbehandlung lesbischer Paare zu beenden, will das Bundesjustizministerium das Abstammungsrecht nun ändern.

» RP Online aus Mönchengladbach: 400 Demonstranten beim Christopher Street Day 2019

Viele Parteivertreter zogen mit, um für die Rechte und Akzeptanz Homosexueller einzutreten. Auch ein CDU-Ratsherr war dabei.

» taz über queerfeministisches Hausprojekt in Berlin: Razzia in der Liebig 34

Nach Steinwürfen hat die Polizei Räume im queerfeministischen Hausprojekt Liebig 34 durchsucht. Bewohner*innen kritisieren den Einsatz.

» jetzt: Hetero-Jungs, warum kuschelt ihr nicht miteinander?

Zumindest sehen wir das sehr selten.

» Berliner Morgenpost über Motzstraßenfest: Ein Fest im Zeichen der Freiheit

Das Motzstraßenfest lockt jedes Jahr rund 350.000 Besucher an. Schwule und Lesben feiern zum Motto: "Gemeinsam gegen Rechts!?"

» SWR: Tausende Teilnehmer beim CSD in Trier

Schwule, Lesben und Transsexuelle haben am Samstag den Christopher Street Day in Trier gefeiert. Erstmals gab es eine Parade durch die Innenstadt.

» hessenschau über CSD in Frankfurt: Regenbogen-Party für Gleichberechtigung

Bunte Kleider, aufwändige Kostüme oder einfach oben ohne: Mehr als 5.000 Demonstranten sind am Samstag beim Christopher Street Day durch Frankfurt gezogen. Vor zehntausenden Zuschauern setzten sie sich für die Akzeptanz sexueller Minderheiten ein.

» Ostsee-Zeitung: 7000 Rostocker feiern beim CSD die Vielfalt

Laut, bunt und schrill so lässt sich der diesjährige CSD in Rostock beschreiben. Tausende demonstrierten am Samstag in der Hansestadt für Gleichberechtigung und feierten die Vielfalt.

» derStandard.at: Nach homophoben Übergriffen – Eine Pride-Parade für Himberg

Am 7. September wird es auf den Straßen von Himberg bunt zugehen. In der Gemeinde unweit Wiens ist eine Pride-Parade geplant, auch der Ortschef ist geladen

» taz über Rechtsruck in der Schwulenbewegung: Flagge zeigen

Die Berliner Pride Week gibt Anlass zu einer kritischen Betrachtung schwuler Politik und ihrer Posen.

» Beobachter News über Stonewall-Diskussion: Noch immer keine Gleichstellung

Am 28. Juni 1969 begannen in New York die Stonewall-Aufstände. 50 Jahre später war "Stonewall was a Riot" auch in Stuttgart Thema im D.A.Z (Deutsch-Amerikanischen-Zentrum). Das D.A.Z lud zusammen mit 100% Mensch zu einem Vortrag mit Podiumsdiskussion ein.

» Zeit Online: Was geht Kollegen meine Sexualität an?

Julian wird mit Klischees konfrontiert, weil er schwul ist. Günter bekam einen Drohbrief von Kollegen, Luise dagegen Zuspruch. Drei Erfahrungsberichte zum Outing im Büro

» Aargauer Zeitung interviewt Musiker Nakhane: Xhosa und schwul – wie verträgt sich das?

Nakhane Touré sitzt auf einer Parkbank in London und schaut den Enten zu. «Enten!» Er lacht. «Die bringen mich wieder runter.» Im letzten Monat war er in Los Angeles, New York, Toronto, Athen, São Paolo. Unter anderem. Es ist die erste grosse Welttournee des 31-jährigen Südafrikaners, dessen Musik die «New York Times» als «Balsam» bezeichnet.

» Spiegel Online über Umstylingshow "Queer Eye": Nach zehn Minuten heult man von Herzen

In ungemütlichen Zeiten erinnert uns die Lebenshilfesendung "Queer Eye" daran, aufmerksam mit uns und anderen umzugehen. Jetzt gibt es die vierte Staffel der Umstylingshow – und ihren Blick in eine herzlichere Welt.

» radioeins: Projekt "All Included" wird mit dem Rainbow Award ausgezeichnet

Zum 27. Mal lädt an diesem Wochenende der Regenbogenfonds e.V. zum Lesbisch-Schwulen Stadtfest ein. Übrigens das Größte seiner Art in Europa. Am Nollendorfplatz können Besucher nicht nur tanzen und feiern. Sondern es wird auch politisch.

» Noizz: Wie Joshuas Geschlechtsanpassung von Frau zum Mann ihm gezeigt hat, was Sexismus wirklich ist

"Ich lief eine Nacht nach Hause und bemerkte, dass ich erstmals keine Angst hatte."

20. Juli 2019

» Tagesspiegel-Stadtspaziergang mit Blogger Johannes Kram: Meine Straße, mein Zuhause, mein Blog

Mit seinem Nollendorfblog streitet Johannes Kram für die queere Bewegung. Ein Kiezrundgang durch Geschichte und Gegenwart des Regenbogenkiezes