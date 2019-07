Ausgewählter Artikel:

» (22.07.2019) der Freitag interviewt trans Sportlerin: "Ich wurde klar langsamer"

Wie unterscheidet man Sportlerinnen von Sportlern? Joanna Harper ist beides schon gewesen

22. Juli 2019

» ESC kompakt: Eurovision liebt CSD – die besten Bilder der Pride-Saision (bis jetzt)

Dass die Schnittmenge zwischen ESC-Fans und denjenigen, die auf Christopher Street Days zu finden sind, zumindest nicht gerade klein ist, ist kein großes Geheimnis. Ein neuer Trend ist aber, dass auch die ESC-Stars verstärkt die queere Community mit Auftritten im Rahmenprogramm zu den Paraden unterstützen.

» rbb24: Warum Opfer des Paragrafen 175 selten Entschädigung fordern

Sie wurden eingesperrt, weil sie als Mann andere Männer liebten: Die Opfer des Paragrafen 175 im Strafgesetzbuch. Seit zwei Jahren können sie dafür Entschädigungen beantragen – nur wenige nutzen diese Möglichkeit. Woran liegt das?

» GQ: "Schwuler bester Freund" – Warum das eine Beleidigung ist

Als homosexueller Mann bekommt man häufig den schwuler bester Freund-Stempel verpasst. Nichts mehr als eine Beleidigung mit einer glitzernden Schleife, findet unser Autor.

» Freie Presse über CSD Chemnitz: Mit bunten Fahnen und lauter Musik für Toleranz

Etwa 1000 Menschen haben am Samstag in der Innenstadt fröhlich demonstriert. Dabei war der Anlass ernst.

21. Juli 2019

» Volksfreund über CSD: Trier im Zeichen des Regenbogens

1000 Demonstranten ziehen am Christopher Street Day mit bunten Kostümen und Bannern durch die Stadt mit Verstärkung von der EU.

» Frankfurter Rundschau über CSD: Guten Laune unterm Regenbogen

Der Umzug zum Christopher Street Day zieht vor allen Dingen das Partyvolk an.

» Deutschlandfunk zum Abstammungsrecht: Gegen die Ungleichbehandlung homosexueller Paare

Wenn lesbische Ehepaare eine Familie gründen, wird die Frau der biologischen Mutter nicht automatisch zur Mutter – sie muss das Kind adoptieren. Der Weg ist äußerst mühsam. Um die Ungleichbehandlung lesbischer Paare zu beenden, will das Bundesjustizministerium das Abstammungsrecht nun ändern.

» RP Online aus Mönchengladbach: 400 Demonstranten beim Christopher Street Day 2019

Viele Parteivertreter zogen mit, um für die Rechte und Akzeptanz Homosexueller einzutreten. Auch ein CDU-Ratsherr war dabei.

» buten un binnen: Freikirchen und ihr Kampf zwischen Gut und Böse

Freikirchen wie die Paulus-Gemeinde in Bremen bieten Halt und Gemeinschaft. Bettina hört dort aber auch Sätze wie "Homosexualität ist von Gott nicht gewollt". Sie steigt aus.

» taz über queerfeministisches Hausprojekt in Berlin: Razzia in der Liebig 34

Nach Steinwürfen hat die Polizei Räume im queerfeministischen Hausprojekt Liebig 34 durchsucht. Bewohner*innen kritisieren den Einsatz.

» jetzt: Hetero-Jungs, warum kuschelt ihr nicht miteinander?

Zumindest sehen wir das sehr selten.

» Berliner Morgenpost über Motzstraßenfest: Ein Fest im Zeichen der Freiheit

Das Motzstraßenfest lockt jedes Jahr rund 350.000 Besucher an. Schwule und Lesben feiern zum Motto: "Gemeinsam gegen Rechts!?"

» SWR: Tausende Teilnehmer beim CSD in Trier

Schwule, Lesben und Transsexuelle haben am Samstag den Christopher Street Day in Trier gefeiert. Erstmals gab es eine Parade durch die Innenstadt.

» hessenschau über CSD in Frankfurt: Regenbogen-Party für Gleichberechtigung

Bunte Kleider, aufwändige Kostüme oder einfach oben ohne: Mehr als 5.000 Demonstranten sind am Samstag beim Christopher Street Day durch Frankfurt gezogen. Vor zehntausenden Zuschauern setzten sie sich für die Akzeptanz sexueller Minderheiten ein.

» Ostsee-Zeitung: 7000 Rostocker feiern beim CSD die Vielfalt

Laut, bunt und schrill so lässt sich der diesjährige CSD in Rostock beschreiben. Tausende demonstrierten am Samstag in der Hansestadt für Gleichberechtigung und feierten die Vielfalt.

» derStandard.at: Nach homophoben Übergriffen – Eine Pride-Parade für Himberg

Am 7. September wird es auf den Straßen von Himberg bunt zugehen. In der Gemeinde unweit Wiens ist eine Pride-Parade geplant, auch der Ortschef ist geladen

» taz über Rechtsruck in der Schwulenbewegung: Flagge zeigen

Die Berliner Pride Week gibt Anlass zu einer kritischen Betrachtung schwuler Politik und ihrer Posen.

» Beobachter News über Stonewall-Diskussion: Noch immer keine Gleichstellung

Am 28. Juni 1969 begannen in New York die Stonewall-Aufstände. 50 Jahre später war "Stonewall was a Riot" auch in Stuttgart Thema im D.A.Z (Deutsch-Amerikanischen-Zentrum). Das D.A.Z lud zusammen mit 100% Mensch zu einem Vortrag mit Podiumsdiskussion ein.

» Zeit Online: Was geht Kollegen meine Sexualität an?

Julian wird mit Klischees konfrontiert, weil er schwul ist. Günter bekam einen Drohbrief von Kollegen, Luise dagegen Zuspruch. Drei Erfahrungsberichte zum Outing im Büro