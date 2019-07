Ausgewählter Artikel:

» (23.07.2019) Nollendorfblog: Gegen Vincent-Song und Conchita Wurst – Das deutsche Traumpaar der Homophobie

Manchmal ist das Private politisch. Erst recht wenn Menschen ihr Privatleben dazu machen: Die Vincent-Boykottiererin und zukunftige NDR-Hörfunkdirektorin und der ehemalige BILD-Mann und Regierungssprecher von Gerhard Schröder.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

23. Juli 2019

» watson: Berliner Polizei hisst Regenbogenflagge zum CSD – und ein Polizistenverein beschwert sich

Die Berliner Polizei zeigt anlässlich des Christopher Street Days Flagge Regenbogenflagge. Das gefällt jedoch nicht allen Polizisten.

» Deutsche Welle über Kampf gegen Homophobie in Polen: "Outet euch!"

Forscher warnen, dass die Homophobie in Polen noch stärker verbreitet ist als in anderen osteuropäischen Ländern. Das zeigen auch die Angriffe auf eine Pride Parade in der polnischen Provinz.

» VICE: Die Netflix-Serie 'Queer Eye' macht auch das Leben von Heteros besser

Und am Ende müssen alle weinen.

» Augsburger Allgemeine über Schwulen vor Gericht: Warum griff der Angeklagte zur "Teufelsdroge"?

Cesar G. hat einer Frau den Hals aufgeschlitzt. Er glaubte im Drogenwahn, jeder kenne Nacktfotos von ihm

» inforadio-Serie LGBT: Vorstellung Queeres Kulturhaus

Am Wochenende wird in Berlin der CSD gefeiert, der mehr als eine schwul-lesbische Parade ist: Inzwischen steht er für eine viel breitere Emanzipations-Bewegung. Die schauen wir uns diese Woche im Inforadio näher an. Den Auftakt bildet das vom Senat geförderte Queere Kulturhaus" Berlin, das zurzeit im "Showroom PS 120" an der Potsdamer Straße untergebracht ist. Inforadio-Reporterin Annette Miersch hat sich dort umgesehen.

» taz zu Menschenrechten auf der ITB: Standards finden jetzt alle gut

Neuer Verhaltenskodex der Messe für ITB-Partnerländer: Müssen wirklich nur Reisende vor Diskriminierung geschützt werden? S.a.: Nach Homophobie-Skandal: Verhaltenskodex für ITB-Partnerländer ab 2022 (22.07.2019)

22. Juli 2019

» bento: Lesbische Liebe auf dem Land – Wie dieses Paar zusammenfand und sich wieder verlor

Tanja und Mareke sind ihr halbes Leben lang ein Paar. Vor 17 Jahren lernen sie sich in der Disco kennen. Hochzeit, Haus auf dem Land und Kind

» Radio Slovakia International: Regenbogenparade und Gegenveranstaltung in Bratislava

Ganz im Zeichen der Liebe stand das vergangene Wochenende in Bratislava. Bereits zum neunten Mal fand am Samstag die jährliche Regenbogenparade 'Dúhový PRIDE Bratislava' statt..

» Tagesspiegel interviewt Lann Hornscheidt: "Lasst uns Gender verabschieden"

Die Kategorie Geschlecht vertieft ungleiche Machtverhältnisse, findet Lann Hornscheidt. Deshalb sollten wir uns von ihr lösen. Ein Gespräch.

» Dirk Ludigs in "Siegessäule" zu Elmar-Kraushaar-Kommentar: Attacken aus der Alten-Sack-Gasse

Elmar Kraushaar schrieb in der Berliner Zeitung von einem Kulturkampf zwischen "Queer" und "Schwul". Dirk Ludigs kritisiert den frauen- und transfeindlichen Artikel, der vor allem faktisch falsch sei.

» Legal Tribune Online: Berlin, offi­ziell regen­bo­gen­farben

Die Berliner Senatsverwaltung hisst zum CSD Regenbogenflaggen. Das gefällt vielleicht nicht allen, ist aber rechtmäßig.

» taz über "Queer Eye": Solidarisch heulen

Die populäre Netflix-Serie Queer Eye geht in die vierte Staffel. Ihr Erfolgsrezept: maximale Empathie und null toxische Männlichkeit.

» ESC kompakt: Eurovision liebt CSD – die besten Bilder der Pride-Saison (bis jetzt)

Dass die Schnittmenge zwischen ESC-Fans und denjenigen, die auf Christopher Street Days zu finden sind, zumindest nicht gerade klein ist, ist kein großes Geheimnis. Ein neuer Trend ist aber, dass auch die ESC-Stars verstärkt die queere Community mit Auftritten im Rahmenprogramm zu den Paraden unterstützen.

» rbb24: Warum Opfer des Paragrafen 175 selten Entschädigung fordern

Sie wurden eingesperrt, weil sie als Mann andere Männer liebten: Die Opfer des Paragrafen 175 im Strafgesetzbuch. Seit zwei Jahren können sie dafür Entschädigungen beantragen – nur wenige nutzen diese Möglichkeit. Woran liegt das?

» GQ: "Schwuler bester Freund" – Warum das eine Beleidigung ist

Als homosexueller Mann bekommt man häufig den schwuler bester Freund-Stempel verpasst. Nichts mehr als eine Beleidigung mit einer glitzernden Schleife, findet unser Autor.

» der Freitag interviewt trans Sportlerin: "Ich wurde klar langsamer"

Wie unterscheidet man Sportlerinnen von Sportlern? Joanna Harper ist beides schon gewesen

» Freie Presse über CSD Chemnitz: Mit bunten Fahnen und lauter Musik für Toleranz

Etwa 1000 Menschen haben am Samstag in der Innenstadt fröhlich demonstriert. Dabei war der Anlass ernst.

21. Juli 2019

» Volksfreund über CSD: Trier im Zeichen des Regenbogens

1000 Demonstranten ziehen am Christopher Street Day mit bunten Kostümen und Bannern durch die Stadt mit Verstärkung von der EU.

» Frankfurter Rundschau über CSD: Guten Laune unterm Regenbogen

Der Umzug zum Christopher Street Day zieht vor allen Dingen das Partyvolk an.