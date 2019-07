Ausgewählter Artikel:

» (24.07.2019) Tagesspiegel über Canal-Pride-Parade auf der Spree: Vielfalt in einem Boot

Am Donnerstag ziehen 18 knallbunte Schiffe durch Berlin, um die Vielfalt zu feiern. Die Canal-Pride-Parade ist einer der Höhepunkte in der CSD-Woche.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

24. Juli 2019

» Lübecker Nachrichten über schwulen Datingshow-Kandidaten: Bad Schwartauer will die Fernseh-Welt erobern

Rene Mang sucht in der Sendung First Dates seinen Traumpartner. Ausgestrahlt wird die Folge am 13. August. In weiteren TV-Shows hat sich der 28-Jährige, der aktuell als Disponent in einem Autohaus arbeitet, bereits beworben.

» Frankfurter Rundschau über trans Angeklagte: Tante Crystal und Oma Meth

Im Prozess gegen mutmaßliche Drogendealer sucht das Gericht auch nach Gendergerechtigkeit.

» Beobachter News: Der CSD will Mut zur Freiheit machen

Bei der Eröffnungsgala in Stuttgart spielte auch das Landespolizeiorchester

» freenet: Nur Klischee? Lesben-Mythen auf dem Prüfstand

Über lesbische Frauen sind viele Klischees im Umlauf. Wir haben uns die Vorurteile genauer angesehen und auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft.

» Coming-out-Storys auf Zeit Online: Was ich meinem jungen Ich heute sagen würde

Andrea hatte ihr Coming-out am Arbeitsplatz mit 55 Jahren, Linus ließ Menschen hinter sich, um seinen Weg zu gehen: Fünf queere Menschen erzählen von ihrem Coming-out.

» Nau-Gipfeltreffen über Homosexualität im Fußball: "Du wirst schnell in eine Schublade gesteckt"

Beim 6. Nau-Gipfeltreffen sprechen Riana Fischer und René Weiler über Homosexualität im Fussball, und warum das Thema so kontrovers wahrgenommen wird.

» oe24: Eklat um Callboy-Sager bei Grosz gegen Bohrn-Mena

Im kultigen Polit-Duell auf oe24.TV flogen zwischen Bohrn-Mena und Grosz die Fetzen.

» inforadio: Zu Gast im schwulen Mehrgenerationenhaus

Berlin war und ist ein Magnet für Menschen mit den unterschiedlichsten Lebensentwürfen: Leben und lieben kann hier jeder, wie er will. Am Wochenende feiert die Stadt das wieder der Christopher-Street-Day-Parade. In dieser Woche schauen wir uns das "queere" Leben in Berlin mal näher an. Inforadio-Reporterin Annette Miersch besucht diesmal ein schwules Mehrgenerationenhaus – den "Lebensort Vielfalt" in Charlottenburg.

23. Juli 2019

» Nollendorfblog: Gegen Vincent-Song und Conchita Wurst – Das deutsche Traumpaar der Homophobie

Manchmal ist das Private politisch. Erst recht wenn Menschen ihr Privatleben dazu machen: Die Vincent-Boykottiererin und zukunftige NDR-Hörfunkdirektorin und der ehemalige BILD-Mann und Regierungssprecher von Gerhard Schröder.

» watson: Berliner Polizei hisst Regenbogenflagge zum CSD – und ein Polizistenverein beschwert sich

Die Berliner Polizei zeigt anlässlich des Christopher Street Days Flagge Regenbogenflagge. Das gefällt jedoch nicht allen Polizisten.

» Deutsche Welle über Kampf gegen Homophobie in Polen: "Outet euch!"

Forscher warnen, dass die Homophobie in Polen noch stärker verbreitet ist als in anderen osteuropäischen Ländern. Das zeigen auch die Angriffe auf eine Pride Parade in der polnischen Provinz.

» VICE: Die Netflix-Serie 'Queer Eye' macht auch das Leben von Heteros besser

Und am Ende müssen alle weinen.

» Augsburger Allgemeine über Schwulen vor Gericht: Warum griff der Angeklagte zur "Teufelsdroge"?

Cesar G. hat einer Frau den Hals aufgeschlitzt. Er glaubte im Drogenwahn, jeder kenne Nacktfotos von ihm

» inforadio-Serie LGBT: Vorstellung Queeres Kulturhaus

Am Wochenende wird in Berlin der CSD gefeiert, der mehr als eine schwul-lesbische Parade ist: Inzwischen steht er für eine viel breitere Emanzipations-Bewegung. Die schauen wir uns diese Woche im Inforadio näher an. Den Auftakt bildet das vom Senat geförderte Queere Kulturhaus" Berlin, das zurzeit im "Showroom PS 120" an der Potsdamer Straße untergebracht ist. Inforadio-Reporterin Annette Miersch hat sich dort umgesehen.

» taz zu Menschenrechten auf der ITB: Standards finden jetzt alle gut

Neuer Verhaltenskodex der Messe für ITB-Partnerländer: Müssen wirklich nur Reisende vor Diskriminierung geschützt werden? S.a.: Nach Homophobie-Skandal: Verhaltenskodex für ITB-Partnerländer ab 2022 (22.07.2019)

22. Juli 2019

» bento: Lesbische Liebe auf dem Land – Wie dieses Paar zusammenfand und sich wieder verlor

Tanja und Mareke sind ihr halbes Leben lang ein Paar. Vor 17 Jahren lernen sie sich in der Disco kennen. Hochzeit, Haus auf dem Land und Kind

» Radio Slovakia International: Regenbogenparade und Gegenveranstaltung in Bratislava

Ganz im Zeichen der Liebe stand das vergangene Wochenende in Bratislava. Bereits zum neunten Mal fand am Samstag die jährliche Regenbogenparade 'Dúhový PRIDE Bratislava' statt..

» Tagesspiegel interviewt Lann Hornscheidt: "Lasst uns Gender verabschieden"

Die Kategorie Geschlecht vertieft ungleiche Machtverhältnisse, findet Lann Hornscheidt. Deshalb sollten wir uns von ihr lösen. Ein Gespräch.

» Dirk Ludigs in "Siegessäule" zu Elmar-Kraushaar-Kommentar: Attacken aus der Alten-Sack-Gasse

Elmar Kraushaar schrieb in der Berliner Zeitung von einem Kulturkampf zwischen "Queer" und "Schwul". Dirk Ludigs kritisiert den frauen- und transfeindlichen Artikel, der vor allem faktisch falsch sei.