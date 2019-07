Ausgewählter Artikel:

» (24.07.2019) Medical Tribune über neue Gender-Regeln: EBM jetzt mit w, m, d, x

Ab Oktober 2019 soll auf allen vertragsärztlichen Formularen, auch Überweisungen oder Notfallabrechnungen, neben den Kürzeln w (weiblich) und m (männlich) auch das Kürzel d für divers oder x für unbestimmt eingetragen werden. Damit einher gehen neue Detailvorgaben im EBM und mehr Bürokratie.

24. Juli 2019

» Siegt-Blog: Bloß nichts wegnehmen lassen!? Die Angst der Schwulen vor dem Queeren

Rainer Hörmann / Samstag ist ein guter Tag zu einer Berliner Szene-Debatte

» taz über katholische Theologie in Berlin: Kreuz und queer?

Am HU-Institut für Katholische Theologie dürfen keine offen queeren Professor*innen arbeiten ein Widerspruch zum Koalitionsvertrag von Rot-Rot-Grün.

» taz über Lothar Lambert: Filme jenseits der Gürtellinie

Der Regisseur Lothar Lambert galt in den 70ern als deutscher Andy Warhol. Auch seine Filme handeln von Außenseitern, sind aber kritischer.

» Stuttgarter Nachrichten über Sonderzug zum Stuttgarter CSD: Uff dr scharfa Eisabahne!

Freizügig und lustbetont gehts im Erotik-Express über die Dörfer: In der Nacht zum Sonntag startet auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof der Sonderzug zum CSD. Fans von Lack und Leder stimmen gern mit ein: Uff dr scharfa Eisabahne!

» rbb24 interviewt LSBTI-Ansprechpartner der Berliner Polizei: "Die Gewaltbereitschaft ist in die Höhe gegangen"

Immer wieder werden Lesben, Schwule, Bisexuelle oder Trans in Berlin Opfer von Gewalt. Nicht nur die Straftaten seien gestiegen, auch die Gewaltbereitschaft sei größer geworden, sagen Anne Grießbach und Sebastian Stipp von der Berliner Polizei im Interview.

» Deutsche Welle: Von auto- bis sapiosexuell – Wie wir lieben

Hetero, homo, bi. Kennt man. Trans- und intersexuell vielleicht auch noch. Doch wer weiß, was demisexuell bedeuten soll? Wir versuchen, einen Weg durch das Dickicht der sexuellen Orientierungen zu bahnen.

» jetzt interviewt Marco Klingberg: Bei der Berliner Polizei löst eine Regenbogenfahne Diskussionen aus

Nach der Diskussion um die Regenbogenflagge auf dem Twitter-Profil der Polizei Berlin haben wir Marco Klingberg vom Verband lesbischer und schwuler Polizeibediensteter gefragt: Wie geht es Homosexuellen im Polizeidienst?

» Tagesspiegel über Spice Girl Melanie C: "Vielleicht bin ich doch ein bisschen queer"

An Jürgen Klopp liebt sie den Enthusiasmus, an Freddie Mercury seine Frechheit. Melanie C über die Helden ihrer Popkarriere

» taz über queeren Künstler Erwin Olaf: Alte Meister, neues Gewand

Der niederländische Künstler Erwin Olaf wurde bekannt mit Aufnahmen aus der queeren Szene. Eine Ausstellung sucht nun nach frühen Einflüssen.

» Lübecker Nachrichten über schwulen Datingshow-Kandidaten: Bad Schwartauer will die Fernseh-Welt erobern

Rene Mang sucht in der Sendung First Dates seinen Traumpartner. Ausgestrahlt wird die Folge am 13. August. In weiteren TV-Shows hat sich der 28-Jährige, der aktuell als Disponent in einem Autohaus arbeitet, bereits beworben.

» Frankfurter Rundschau über trans Angeklagte: Tante Crystal und Oma Meth

Im Prozess gegen mutmaßliche Drogendealer sucht das Gericht auch nach Gendergerechtigkeit.

» Beobachter News: Der CSD will Mut zur Freiheit machen

Bei der Eröffnungsgala in Stuttgart spielte auch das Landespolizeiorchester

» freenet: Nur Klischee? Lesben-Mythen auf dem Prüfstand

Über lesbische Frauen sind viele Klischees im Umlauf. Wir haben uns die Vorurteile genauer angesehen und auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft.

» Tagesspiegel über Canal-Pride-Parade auf der Spree: Vielfalt in einem Boot

Am Donnerstag ziehen 18 knallbunte Schiffe durch Berlin, um die Vielfalt zu feiern. Die Canal-Pride-Parade ist einer der Höhepunkte in der CSD-Woche.

» Coming-out-Storys auf Zeit Online: Was ich meinem jungen Ich heute sagen würde

Andrea hatte ihr Coming-out am Arbeitsplatz mit 55 Jahren, Linus ließ Menschen hinter sich, um seinen Weg zu gehen: Fünf queere Menschen erzählen von ihrem Coming-out.

» Nau-Gipfeltreffen zu Homosexualität im Fußball: "Du wirst schnell in eine Schublade gesteckt"

Beim 6. Nau-Gipfeltreffen sprechen Riana Fischer und René Weiler über Homosexualität im Fussball, und warum das Thema so kontrovers wahrgenommen wird.

» oe24: Eklat um Callboy-Sager bei Grosz gegen Bohrn-Mena

Im kultigen Polit-Duell auf oe24.TV flogen zwischen Bohrn-Mena und Grosz die Fetzen.

» inforadio: Zu Gast im schwulen Mehrgenerationenhaus

Berlin war und ist ein Magnet für Menschen mit den unterschiedlichsten Lebensentwürfen: Leben und lieben kann hier jeder, wie er will. Am Wochenende feiert die Stadt das wieder der Christopher-Street-Day-Parade. In dieser Woche schauen wir uns das "queere" Leben in Berlin mal näher an. Inforadio-Reporterin Annette Miersch besucht diesmal ein schwules Mehrgenerationenhaus – den "Lebensort Vielfalt" in Charlottenburg.

23. Juli 2019

» Nollendorfblog: Gegen Vincent-Song und Conchita Wurst – Das deutsche Traumpaar der Homophobie

Manchmal ist das Private politisch. Erst recht wenn Menschen ihr Privatleben dazu machen: Die Vincent-Boykottiererin und zukunftige NDR-Hörfunkdirektorin und der ehemalige BILD-Mann und Regierungssprecher von Gerhard Schröder.