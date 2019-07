Ausgewählter Artikel:

» (25.07.2019) jetzt über schwule Schönheitsideale: "Du fühlst dich wie ein runzeliger Nacktmull unter Halbgöttern"

Unser schwuler Autor schreibt Briefe an sein jüngeres Ich. Diesmal: über Körperbilder, starre Schönheitsideale und Selbstzufriedenheit.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

25. Juli 2019

» Stuttgarter Nachrichten: Was trägt man beim Stuttgarter CSD? Das Wir-Gefühl einer bunten Stadt

Was früher ein Unterhemd war, ist heute ein Tanktop. Kleidung wird zum Statement, wie die Rainbow-Community zeigt. Alle Verklemmtheit, so scheint es, schüttelt, tanzt und hüpft die bunte Stadt weg. Unsere Modekolumne zum CSD.

» inforadio: Erstaunlich wenig pink im "Pink Pillow"-Hotel

Wie man sich bettet, so liegt man. Das haben sich die Markenting-Experten von Berlins Tourismusagentur "Visit Berlin" zu Herzen genommen und vor sechs Jahren die "Pink Pillow Berlin Collection" ins Leben gerufen. Dahinter verbirgt sich ein Hotelnetzwerk für homosexuelle und queere Gäste. Denn Berlin ist bei der LSBTI-Communitiy weltweit als Reiseziel sehr beliebt. Inforadio-Reporterin Annette Miersch hat ein "Pink-Pillow"-Hotel in Berlin-Mitte besucht.

» Stuttgarter Zeitung: Homophobe Delikte im Land nehmen zu

Steinewerfende Hooligans in Polen, eine getötete Aktivistin in Russland der Hass auf sexuelle Minderheiten nimmt weltweit wieder zu. Auch in Baden-Württemberg, wo jetzt der CSD gefeiert wird, zählt die Polizeistatistik mehr homophobe Delikte als im Vorjahr.

» neues deutschland über Radical Queer March: Widerstand heute wie damals

Seit 2016 fand kein alternativer CSD mehr in Berlin statt. Zum 50. Jubiläum der Stonewall-Revolte soll es aber wieder einen kritischen Gegenentwurf zur großen Pride Parade geben.

» taz über kolumbianische Umweltschützerin: Trans und Ökologin Nr. 1

Brigitte Baptiste ist Expertin für Biodiversität und queere Ökologie. Nun wird sie als erste Transfrau des Landes Rektorin der Universität EAN.

» Deutsche Welle: Stigmatisierung Transsexueller in Lateinamerika erhöht AIDS-Risiko

Mit antiretroviralen Medikamenten können Infizierte HIV gut in Schach halten. In Lateinamerika verstecken hingegen viele ihre Infektion. Wie es besser geht, war eines der Themen auf der Welt-AIDS-Konferenz in Mexiko.

» L'essentiel: "Ich liebe Frauen, aber geil machen mich Männer!"

Fabio ist verwirrt, da er sich nicht klar wird darüber, welchem Geschlecht er den Vorzug geben soll. "Dr Sex" rät zu Gelassenheit.

» watson: "Bespuckt und mit Urin bespritzt" – LGBT-Aktivist spricht über Gewalt bei der Gay-Pride in Polen

LGBT-Aktivist spricht über die Gewalt bei der Gay-Pride in Polen

» Jüdische Allgemeine: Vorwurf von Schwulenhass gegen früheren Oberrabbiner

Anti-Defamation League kritisiert Aussagen von Shlomo Amar zu Homosexualität als hasserfüllt

» inforadio zu Besuch bei Rad und Tat: Offene Initiative Lesbischer Frauen e.V.

Selbsthilfe ist in einer Millionen-Metropole wie Berlin ein Muss, gerade wenn man von der Gesamtgesellschaft deutlich wahrgenommen werden will. Dass diese Mühe Früchte tragen kann, zeigt das Beispiel der Offenen Initiative Lesbischer Frauen in Neukölln. – Denn die hat einen kleinen Selbsthilfeverein inzwischen zum sozialen und kulturellen Zentrum RuT ausgebaut. Dort hat Inforadio-Reporterin Annette Miersch am Mittwoch Halt gemacht.

» rbb24 über CSD Berlin: Die wohl größte Demo seit dem Mauerfall

Am Samstag wollen bis zu eine Million Schwule, Lesben und andere queere Menschen durch Berlin ziehen. Weil immer mehr große Firmen am CSD beteiligt sind, gibt es aber auch Kritik – und eine Alternative.

24. Juli 2019

» Siegt-Blog: Bloß nichts wegnehmen lassen!? Die Angst der Schwulen vor dem Queeren

Rainer Hörmann / Samstag ist ein guter Tag zu einer Berliner Szene-Debatte

» taz über katholische Theologie in Berlin: Kreuz und queer?

Am HU-Institut für Katholische Theologie dürfen keine offen queeren Professor*innen arbeiten ein Widerspruch zum Koalitionsvertrag von Rot-Rot-Grün.

» taz über Lothar Lambert: Filme jenseits der Gürtellinie

Der Regisseur Lothar Lambert galt in den 70ern als deutscher Andy Warhol. Auch seine Filme handeln von Außenseitern, sind aber kritischer.

» Stuttgarter Nachrichten über Sonderzug zum Stuttgarter CSD: Uff dr scharfa Eisabahne!

Freizügig und lustbetont gehts im Erotik-Express über die Dörfer: In der Nacht zum Sonntag startet auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof der Sonderzug zum CSD. Fans von Lack und Leder stimmen gern mit ein: Uff dr scharfa Eisabahne!

» Medical Tribune über neue Gender-Regeln: EBM jetzt mit w, m, d, x

Ab Oktober 2019 soll auf allen vertragsärztlichen Formularen, auch Überweisungen oder Notfallabrechnungen, neben den Kürzeln w (weiblich) und m (männlich) auch das Kürzel d für divers oder x für unbestimmt eingetragen werden. Damit einher gehen neue Detailvorgaben im EBM und mehr Bürokratie.

» rbb24 interviewt LSBTI-Ansprechpartner der Berliner Polizei: "Die Gewaltbereitschaft ist in die Höhe gegangen"

Immer wieder werden Lesben, Schwule, Bisexuelle oder Trans in Berlin Opfer von Gewalt. Nicht nur die Straftaten seien gestiegen, auch die Gewaltbereitschaft sei größer geworden, sagen Anne Grießbach und Sebastian Stipp von der Berliner Polizei im Interview.

» Deutsche Welle: Von auto- bis sapiosexuell – Wie wir lieben

Hetero, homo, bi. Kennt man. Trans- und intersexuell vielleicht auch noch. Doch wer weiß, was demisexuell bedeuten soll? Wir versuchen, einen Weg durch das Dickicht der sexuellen Orientierungen zu bahnen.

» jetzt interviewt Marco Klingberg: Bei der Berliner Polizei löst eine Regenbogenfahne Diskussionen aus

Nach der Diskussion um die Regenbogenflagge auf dem Twitter-Profil der Polizei Berlin haben wir Marco Klingberg vom Verband lesbischer und schwuler Polizeibediensteter gefragt: Wie geht es Homosexuellen im Polizeidienst?