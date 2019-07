Ausgewählter Artikel:

» (26.07.2019) taz über schwulen Afghanen: Abschiebung trotz Intervention

Schleswig-Holsteins CDU-Innenminister Hans-Joachim Grote versucht, die Abschiebung eines homosexuellen Afghanen zu verhindern. Ohne Erfolg. S.a.: Schleswig-Holstein will Abschiebung von schwulem Flüchtling verhindern (23.07.2019)

26. Juli 2019

» jetzt: Homosexuelle müssen sich im Urlaub oft verstellen

Sollten LGBTQ-Personen homophobe Länder boykottieren? Lena und Simon sind unterschiedlicher Meinung.

» Tagesspiegel: "Ist der CSD noch zeitgemäß?"

Heteros fragen, Homos antworten: Unter dem Motto hat das Queerspiegel-Team die queere Welt erklärt. Zum Berliner CSD legt es mit aktuellen Fragen nach.

» Deutsches Ärzteblatt: Aids-Konferenz präsentiert erste Ergebnisse zu implantierbarer PrEP

Fortschritte bei der Entwicklung neuer Therapien und Vorbeuge­mög­lich­keiten geben Grund zur Hoffnung im Kampf gegen HI-Viren. So lautete gestern die Bilanz der Internationalen Aids-Gesellschaft (IAS) zum Abschluss ihrer Konferenz zur HIV-Forschung in Mexiko-Stadt.

» Blick: Schwules Paar wird auf Mykonos brutal verprügelt

Zwei Männer aus Lausanne wurden auf Mykonos brutal attackiert ? weil sie schwul sind. Einem von ihnen wurde sogar die Nase gebrochen. Jetzt wehren sie sich im Internet gegen homophobe Attacken.

» Tagesspiegel: Das ist mein queeres Idol

Lesbische, schwule, queere Vorbilder: Wir haben Prominente gefragt, wer sie besonders inspiriert hat. Eine Umfrage.

» katholisch.de über zwei Theologen: Bibel nicht gegen Homosexualität instrumentalisieren

Die Kirche ringt seit Jahrzehnten um ihren Umgang mit dem Thema Homosexualität. Die Kritiker gleichgeschlechtlicher Partnerschaften argumentieren dabei oft mit der Bibel. Warum das problematisch ist, haben nun zwei Theologen erklärt.

» zitty zum CSD: Queerer Aufstand

50 Jahre Stonewall Riots, 40 Jahre CSD Berlin: Was hat die Bewegung erreicht und wo will sie noch hin?

» NRZ: Düsseldorfer KG Regenbogen sucht Sänger für ihr Sessionslied

Deutschlands größter schwul-lesbischer Karnevalsverein geht dieses Jahr mit einem Casting auf die Suche nach einem Sänger für das neue Mottolied.

» Deutsche Welle: Zehn queere Orte in Berlin

Am 27. Juli feiert Berlin wieder den Christopher Street Day. Ein bunter Höhepunkt in der deutschen Hauptstadt, die das ganze Jahr über ein Mekka für die LGBTQ-Community ist. Hier einige queere Tipps für Berlin-Touristen.

» Deutsche Welle: Wie sicher ist Deutschland für LGBTI-Reisende?

Deutschland soll als Reiseziel für Schwule und Lesben stark an Attraktivität eingebüßt haben, meldet die Berliner Redaktion "Spartacus". Grund sei die steigende Gewalt gegen Homosexuelle. Doch nicht alle sehen das so.

» rbb24: "Der CSD ist nicht nur Berlin, sondern auch Brandenburg"

Alexander Lehmann musste Seelow verlassen, weil er wegen seiner sexuellen Identität online gemobbt wurde. Am Freitag beim CSD schmückt er den Wagen der brandenburgischen Gay Community. Im Interview spricht über sein politisches Engagement auf dem Land.

» Tagesspiegel über Berlins queere Zukunft: Ein Festtag in Queertopia

Vor 50 Jahren begann die queere Emanzipation. Wir schauen 50 Jahre in die Zukunft, wenn in Berlin ein regenbogenbunter Feiertag ansteht. Ein Exklusivbericht.

Das Bayreuther Festspielhaus ist ein prima Kino, das wussten schon die amerikanischen Besatzer, die hier nach dem Zweiten Weltkrieg für einige Zeit ihre Truppenlichtspiele einrichteten. Zudem eignet sich Richard Wagner hervorragend als Filmkomponist, wie er in der über 100-jährigen Geschichte des belichteten Zelluloids bewiesen hat. Und so fliegt es sich zur Eröffnungspremiere der Bayreuther Festspiele

» Tagesspiegel über Sichtbarkeit von Femmes: Die subversive Kraft des Lippenstiftes

Femmes gelten in der Szene immer noch als das schwache Geschlecht ihr feminines Auftreten ist selbst manchen Lesben suspekt. Auch deshalb schmieden Femmes jetzt neue Bündnisse. Ein Gespräch

» taz über lesbische Sichtbarkeit in Berlin: Mehr Kohle für die Lesben*

Am Freitag demonstrieren Dykes* für mehr lesbische Sichtbarkeit. Tags zuvor fühlen grüne Abgeordnete den Puls der Berliner Community.

» inforadio interviewt Klaus Lederer: "Es gibt einen Trend in der Gesellschaft zu Gleichförmigkeiten"

Bis zu einer Million Menschen werden am Samstag in Berlin für die Gleichberechtigung aller sexuellen Identitäten demonstrieren. Auf dem Christopher Street Day in diesem Jahr soll an den Ursprung der Bewegung vor 50 Jahren erinnert werden. Unter den Besuchern wird auch Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) sein. Für ihn bleibt der CSD eine wichtige Demonstration. Denn: "Völkisches Denken nimmt zu und das Bestreben, Menschen in Schubladen zu stecken und ihnen Normen zuzuteilen, an die sie sich zu halten haben."

» BR24 über Streit um Homo-Hochzeit: Segnen, ja – trauen, nein?

Der Staat macht bei der Trauung keinen Unterschied zwischen homo oder hetero, die evangelische Kirche schon: Gleichgeschlechtliche Paare werden in der evangelischen Landeskirche gesegnet, aber nicht getraut. Das sorgt für Konflikte.

» B.Z.-Hunde-Kolumne Mompas Berlin: Für Vierbeiner zählt jede Liebe

B.Z.-Reporter Kriss Rudolph schreibt jeden Freitag über das Leben mit seinem Hund Mompa. Heute geht es um den bevorstehenden CSD und die Frage: Geht das mit Hund?

» Tagesspiegel: Happy Pride und trotzdem nicht alles in Butter

Der CSD in Berlin feiert an diesem Samstag 50 Jahre "Stonewall". Aber nicht alles ist rosig in der queeren Szene. Mehr dazu in unserem Podcast.