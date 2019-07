Ausgewählter Artikel:

» (27.07.2019) Berliner Zeitung: Queer gegen schwul in Berlin?: Das sagt das Schwule Museum zur hitzigen Debatte

Das Berliner Schwule Museum wurde 1985 gegründet und wuchs zum weltweit bedeutendsten Archiv seiner Art mit inzwischen mehr als 1,5 Millionen Objekten. 2011 beschlossen die Mitglieder und der Vorstand des Museums, dass es ein umfassenderes "queeres" Museum der Geschlechtsidentitäten werden solle.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. Juli 2019

» Express: Frau in Schwulen-Bar vergewaltigt, Urteil ist für Richter "milde"

Es war ein ungewöhnlicher Fall, der die 13. Große Strafkammer des Kölner Landgerichts beschäftigte. Mahdi R. (31, Name geändert) wurde beschuldigt, auf der Herrentoilette einer Schwulen-Bar eine Frau vergewaltigt zu haben. Doch das bestritt der Mann bis zuletzt.

» BauernZeitung: Transsexualität in der Landwirtschaft – eine Bäuerin erzählt von ihrem Leidensweg

Stefanie Stalder wurde mit dem falschen Geschlecht geboren. Sie entscheidet sich zur Geschlechtsanpassung und rettet damit ihr Leben. In der Gesellschaft stösst sie allerdings immer wieder auf Ablehnung.

» Tagesspiegel über Vielfalt in Landeseigenen Betrieben: Der queere Standort

Landeseigene Betriebe und Privatunternehmen üben Toleranz. Das Hissen der Regenbogenflagge ist ein Anfang. Da geht noch mehr.

» taz über queere Politik des Landes Berlin: Streit am Ende des Regenbogens

Rot-Rot-Grün wollte in Berlin ambitionierte Politik für queere Menschen machen. Doch die ersten Regierungsjahre bringen vor allem Konflikte.

» Stuttgarter Zeitung über Rainbow-Tour zum CSD: Der Weg zur Akzeptanz war sehr lang

Zum CSD in Stuttgart weht die Fahne des Regenbogens auf dem Dach des Opernhauses. Das Staatstheater ist eine von mehrerer Stationen der Rainbow-Tour, deren Premiere das Unnütze Stuttgartwissen am Freitagabend gefeiert hat.

» Deutsche Welle: "Homo-Heilung" – Heute kann er über "diesen Schwachsinn" lachen

Rund tausend Menschen unterziehen sich im Jahr in Deutschland der so genannten "Konversions-Therapie" gegen Homosexualität. Gesundheitsminister Spahn ist für ein Verbot. Die DW hat mit einem Betroffenen gesprochen.

» Deutschlandfunk Kultur über 50 Jahre Christopher Street Day: Wie weit sind wir?

Er markiert den Beginn der Lesben und Schwulenbewegung: Der Aufstand gegen die Polizeigewalt in der Christopher Street in New York 1969. 50 Jahre später wird der CSD in vielen Städten gefeiert. Wie weit sind wir? Diskutieren Sie mit.

» Berliner Zeitung: Queer gegen schwul in Berlin?: Das sagt das Schwule Museum zur hitzigen Debatte

Das Berliner Schwule Museum wurde 1985 gegründet und wuchs zum weltweit bedeutendsten Archiv seiner Art mit inzwischen mehr als 1,5 Millionen Objekten. 2011 beschlossen die Mitglieder und der Vorstand des Museums, dass es ein umfassenderes "queeres" Museum der Geschlechtsidentitäten werden solle.

» Stuttgarter Zeitung zum CSD: 40 Jahre Toleranz, Freiheit und gleichgeschlechtliche Liebe – Ein Rückblick

Der erste Christopher Street Day in Stuttgart fand 1979 statt, mittlerweile hat sich der CSD der Landeshauptstadt zu einem der größten Umzüge Deutschlands entwickelt. Joachim Stein war von Beginn an Teil der Bewegung, im Videointerview wirft er eine historischen Blick zurück.

» B.Z.-Kommentar zum CSD: Es ist genug Liebe für alle da!

Mit dem CSD findet am Samstag der Höhepunkt der Pride Week statt. Dazu ein Kommentar von B.Z.-Chefredakteurin Miriam Krekel.

» Vogue: Die Pride-Frage – Fabian Hart darüber, ob man stolz darauf sein sollte, queer zu sein

Fabian Hart kommentiert Mode und vieles darüber hinaus. Auf FabianHart.com und Instagram verwendet er neben Wortakrobatik auch Kleidung als Ausdrucksmittel. In der neuen Ausgabe seiner Kolumne "Das neue Blau" findet er seine ganz persönliche Antwort darauf, was Pride für ihn bedeutet.

» Gala über "Orange Is the New Black": Diese Fragen soll Staffel sieben klären

Die siebte Staffel von "Orange Is the New Black" wartet mit neuen Geschichten auf. Fans hoffen darauf, dass keine Fragen offenbleiben.

» Stuttgarter Nachrichten über LSBTTIQ in Stuttgart: Die Weissenburg ist das Zentrum der Community

Joachim Stein, Vorstand der Weissenburg e.V. im Stuttgarter Süden, spricht im Videointerview über die herausragende Bedeutung des Vereins für die LSBTTIQ-Community in der Landeshauptstadt.

» bento: Vom Winzer Simon zur Weinprinzessin Simona: – "Als Frau muss ich kämpfen"

Folge 2 unserer Serie: Dorfliebe

» MDR: Die LGBTQ-Szene in Polen lässt sich nicht klein kriegen

Während in Berlin heute Lesben und Schwule feiern, erholt sich die LGBTQ-Szene in Polen von den Attacken gegen sie. Vor einer Woche waren Teilnehmer einer Pride-Parade in Biaystok zusammengeprügelt worden.

» Schweizer Illustrierte zum CSD: In Berlin feiern wir oben ohne

Für SI-online-Blogger Onur Ogul hat ein neues Abenteuer begonnen. Er ist nach Berlin gezogen und hat in seiner neuen Welt gleich mal Adieu zu seinem T-Shirt gesagt.

» rbb24: Was das queere New York von Berlin unterscheidet

Vor 50 Jahren begehrten queere Menschen auf: bei den Stonewall-Aufständen in New York. Die Auswirkungen sind bis heute spürbar – auch in Berlin. Auch auf dem CSD am Samstag wird an die Aufstände erinnert.

» Süddeutsche.de interviewt Berliner CSD-Organisatoren: "Man sollte die Veranstaltung nicht auf den Spaß reduzieren"

50 Jahre Christopher Street Day: Ist die Welt wirklich gegenüber Lesben und Schwulen toleranter geworden? Zwei Berliner CSD-Organisatoren sprechen darüber, wie zeitgemäß die Veranstaltung ihrer Meinung nach noch ist.

» vorwärts interviewt SPDqueer-Chefin zum CSD in Berlin: Auch eine Party ist ein politisches Statement

Die anstehende Parade zum Christopher-Street-Day ist eine Party, aber auch klares politisches Statement, erklärt Petra Nowacki, Bundesvorsitzende der SPDqueer im Gespräch. Es geht der LGBTI-Community auch um eine Änderung des Diskriminierungs-Paragraphen im Grundgesetz.

» junge Welt interviewt Opfer des Paragrafen 175: "Die Verfolgung wurde bruchlos weitergeführt"

Ein Gespräch mit Georg Härpfer. Über den Strafrechtsparagraphen 175, unzureichende Entschädigungen von schwulen Männern und die Probleme von Senioren