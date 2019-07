Ausgewählter Artikel:

» (28.07.2019) Zeit Online über Homosexualität im Senegal: Er ist nie frei

Im Senegal steht schwuler Sex unter Strafe. Früher war das Land liberal, heute fürchten Schwule um ihr Leben. Ein Verfolgter berichtet.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

28. Juli 2019

» Zeit Online über Homosexualität im Senegal: Er ist nie frei

Im Senegal steht schwuler Sex unter Strafe. Früher war das Land liberal, heute fürchten Schwule um ihr Leben. Ein Verfolgter berichtet.

» Neue Westfälische: Herforder Pfarrer thematisiert Homosexualität, Migration und Gerechtigkeit

Andreas Smidt-Schellong übernimmt die evangelische Gemeinde Herford Mitte. Aber was führt ihn dorthin?

» taz spricht mit Peggy Piesche über den CSD: "Eine entpolitisierte Geschichte"

68, 89 und das Erinnern von Stonewall: Die Wissenschaftlerin und Aktivistin Peggy Piesche über die Leerstellen im kollektiven Gedenken.

» taz interviewt Berliner Justizsenator zur Queerpolitik: "Wir werden nichts zurücknehmen"

Der grüne Justizsenator Dirk Behrendt verteidigt die ambitionierten queerpolitischen Ziele des rot-rot-grünen Senats

» taz über Christopher Street Day: Hauptsache, Heten haben Spaß

Unsere zwei Autor_innen haben zum ersten Mal den CSD besucht. Ihr Fazit: Ein kommerzielles Massenevent in Deutschlandfarben.

» evangelisch.de: Kirche plant Schuldeingeständnis gegenüber Homosexuellen

Die EKBO plant ein Schuldeingeständnis gegenüber Homosexuellen. Das kündigte die Pfarrerin für Erinnerungskultur der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz an.

» Zeit Online über Religion und Homosexualität: "Sex ist mein Problem und nicht das Problem Gottes"

Wie lassen sich Sexualität und Glauben vereinbaren? Ein Muslim, eine Jüdin und ein Russisch-Orthodoxer sprechen über die Herausforderungen in ihrem Alltag in Deutschland.

» WAZ: Meterlange Regenbogenfahne zum CSD durch Duisburg getragen

Beim Christopher-Street-Day in Duisburg haben tausend Menschen für Vielfalt und Toleranz demonstriert. Sie feierten auf dem König-Heinrich-Platz.

» Tagesspiegel-Newsblog zum CSD in Berlin: Sonnenschein, gute Laune und viel Politik

Hunderttausende auf den Straßen: Beim Christopher Street Day mischten sich bunte Party und politische Botschaften. Die Ereignisse des Tages zum Nachlesen.

27. Juli 2019

» Express: Frau in Schwulen-Bar vergewaltigt, Urteil ist für Richter "milde"

Es war ein ungewöhnlicher Fall, der die 13. Große Strafkammer des Kölner Landgerichts beschäftigte. Mahdi R. (31, Name geändert) wurde beschuldigt, auf der Herrentoilette einer Schwulen-Bar eine Frau vergewaltigt zu haben. Doch das bestritt der Mann bis zuletzt.

» BauernZeitung: Transsexualität in der Landwirtschaft – eine Bäuerin erzählt von ihrem Leidensweg

Stefanie Stalder wurde mit dem falschen Geschlecht geboren. Sie entscheidet sich zur Geschlechtsanpassung und rettet damit ihr Leben. In der Gesellschaft stösst sie allerdings immer wieder auf Ablehnung.

» Tagesspiegel über Vielfalt in Landeseigenen Betrieben: Der queere Standort

Landeseigene Betriebe und Privatunternehmen üben Toleranz. Das Hissen der Regenbogenflagge ist ein Anfang. Da geht noch mehr.

» taz über queere Politik des Landes Berlin: Streit am Ende des Regenbogens

Rot-Rot-Grün wollte in Berlin ambitionierte Politik für queere Menschen machen. Doch die ersten Regierungsjahre bringen vor allem Konflikte.

» Stuttgarter Zeitung über Rainbow-Tour zum CSD: Der Weg zur Akzeptanz war sehr lang

Zum CSD in Stuttgart weht die Fahne des Regenbogens auf dem Dach des Opernhauses. Das Staatstheater ist eine von mehrerer Stationen der Rainbow-Tour, deren Premiere das Unnütze Stuttgartwissen am Freitagabend gefeiert hat.

» Deutsche Welle: "Homo-Heilung" – Heute kann er über "diesen Schwachsinn" lachen

Rund tausend Menschen unterziehen sich im Jahr in Deutschland der so genannten "Konversions-Therapie" gegen Homosexualität. Gesundheitsminister Spahn ist für ein Verbot. Die DW hat mit einem Betroffenen gesprochen.

» Deutschlandfunk Kultur über 50 Jahre Christopher Street Day: Wie weit sind wir?

Er markiert den Beginn der Lesben und Schwulenbewegung: Der Aufstand gegen die Polizeigewalt in der Christopher Street in New York 1969. 50 Jahre später wird der CSD in vielen Städten gefeiert. Wie weit sind wir? Diskutieren Sie mit.

» Berliner Zeitung: Queer gegen schwul in Berlin?: Das sagt das Schwule Museum zur hitzigen Debatte

Das Berliner Schwule Museum wurde 1985 gegründet und wuchs zum weltweit bedeutendsten Archiv seiner Art mit inzwischen mehr als 1,5 Millionen Objekten. 2011 beschlossen die Mitglieder und der Vorstand des Museums, dass es ein umfassenderes "queeres" Museum der Geschlechtsidentitäten werden solle.

» Stuttgarter Zeitung zum CSD: 40 Jahre Toleranz, Freiheit und gleichgeschlechtliche Liebe – Ein Rückblick

Der erste Christopher Street Day in Stuttgart fand 1979 statt, mittlerweile hat sich der CSD der Landeshauptstadt zu einem der größten Umzüge Deutschlands entwickelt. Joachim Stein war von Beginn an Teil der Bewegung, im Videointerview wirft er eine historischen Blick zurück.

» B.Z.-Kommentar zum CSD: Es ist genug Liebe für alle da!

Mit dem CSD findet am Samstag der Höhepunkt der Pride Week statt. Dazu ein Kommentar von B.Z.-Chefredakteurin Miriam Krekel.

» Vogue: Die Pride-Frage – Fabian Hart darüber, ob man stolz darauf sein sollte, queer zu sein

Fabian Hart kommentiert Mode und vieles darüber hinaus. Auf FabianHart.com und Instagram verwendet er neben Wortakrobatik auch Kleidung als Ausdrucksmittel. In der neuen Ausgabe seiner Kolumne "Das neue Blau" findet er seine ganz persönliche Antwort darauf, was Pride für ihn bedeutet.