» (30.07.2019) Kurier über Shitstorm: Rihannas Model log über ihre Transsexualität

Carissa Pinkston wollte sich mit einer Lüge aus der Affäre ziehen, nachdem sie transphobe Kommentare gepostet hatte.

30. Juli 2019

» Spiegel Online über schwarze LGBTQ-Szene in Brasilien: Generation Umbruch

Unter Präsident Bolsonaro sind Rassismus und Gewalt gegen Afrobrasilianer und queere Menschen an der Tagesordnung. Doch immer mehr Mitglieder der LGBTQ-Community wehren sich – Fotografin Carolina Arantes hat sie getroffen.

» Jan Feddersen in der taz über Diskriminierung in der LGBTI-Community: Ich, der Feind

Woran es liegt, dass schwule weiße Männer zu Feinden des queeren Aufbruchs geworden sind.

» Stuttgarter Zeitung: Der VfB setzt ein Zeichen gegen Homophobie

Flagge zeigen für die Queer-Community: So setzte sich der VfB zum Christopher Street Day in Stuttgart für Toleranz und Offenheit ein.

» Deutschlandfunk Kultur über LGBTQ-Touren in britischen Museen: Vergessene Erzählungen ausgraben

Bisher hat der queere Blick, die nicht-heteronormative Sichtweise auf Kunst in Museen eher keine Rolle gespielt. In Großbritannien ändert sich das: Institutionen wie das Londoner V&A-Museum bieten LGBTQ-Touren durch ihre Sammlungen an.

» Noizz: Asexualität – 6 Fragen und Antworten

"Kristallisiert sich Asexualität im Jugendalter heraus oder kann es sich auch später entwickeln?"

» taz über Kritik an Netflix-Show "Queer Eye": Not your inspiration, oder?

Die Show wird zu Recht gerühmt für den wertschätzenden Umgang mit den Kandidat*innen. Nach der Folge mit einem Querschnittsgelähmten gab es Kritik.

» ONEtoONE über More*: Otto startet Netzwerk fr schwule, lesbische und transsexuelle MitarbeiterInnen

Die Otto Group hat ein unternehmensinternes Netzwerk für LGBTIQ-Kolleg*innen gegründet. Die Abkürzung steht im Englischen für Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Intersex, Queer – also für alle Menschen, die zum Beispiel lesbisch, schwul oder transsexuell sind. Das Network More* stehe allen Menschen offen, die in der Otto Group ein Zeichen für Vielfalt setzen möchten.

» watson: Schwuler Fußballprofi spricht über die Reaktionen nach seinem Coming-out

Andy Brennan machte im Mai seine Homosexualität öffentlich. Jetzt sprach er erstmals über Erfahrungen sowie Reaktionen seit seinem Coming-out.

» Allgemeine Zeitung über CSD Bad Kreuznach: Bunt gegen sexuelle Unterdrückung demonstriert

Auch in Bad Kreuznach wurde erstmals der Christopher-Street-Day gefeiert. Dabei forderten insgesamt 300 Menschen ein respektvolles Miteinander.

29. Juli 2019

» taz interviewt Autor Gottfried Lorenz: "Homophobie gibt es überall"

Gottfried Lorenz kämpft seit den 1970ern in Hamburg für Rechte Homo­sexueller. Nun engagiert er sich für ein Denkmal für sexuelle Vielfalt.

» radioeins interviewt Klaus Lederer: Berliner CSD ist vor allem politische Demonstration

Kultursenator Klaus Lederer (Linke) sieht den Christopher Street Day (CSD) in Berlin weiterhin vor allem als politische Demonstration. Es soll für die Gleichberechtigung aller sexuellen Identitäten demonstriert werden.

» DNN: EuGH urteilt im Rechtsstreit zwischen Grünen-Politiker Volker Beck und Spiegel Online

Der Grünen-Politiker Volker Beck streitet vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) mit Spiegel Online um die Veröffentlichung von einem Kindersex-Manuskript. Nun urteilte das Gericht: Die Presse darf zitieren, aber nur soweit erforderlich.

» gazete.taz über LGBTI in der Türkei und in Berlin: "Man kann uns nicht ignorieren"

Das Pride-Verbot in Istanbul gilt nach wie vor. Wie ist die Lage von LGBTI nach den Gezi-Protesten? Darüber diskutierten Aktivist*innen in Berlin.

» Nau: Mike Müller wegen Schwulen-Lüge in Armee kritisiert

Mike Müller gab sich als schwul aus, um das Militär zu umgehen. Das sorgt für Stunk.

» inFranken.de über ersten CSD Bamberg: Vielfältig und mit viel Liebe

Der erste Christopher Street Day in Bamberg lockt rund 100 Menschen an.

» Sprache: Identität ist Bullshit

Ob bei der Heimat oder beim alten weißen Mann: Immer geht es um Identität. Leider kann man über den Begriff gar nicht sinnvoll reden. Höchste Zeit, ihn zu entsorgen.

» taz interviewt trans Aktivistin: "Wir fordern eine Entschädigung"

Cathrin Ramelow, 56, hat selbst Hormon-therapie und Angleichungs-OP hinter sich, und seit 2001 ein anderes Geschlecht im Pass stehen

» Stuttgarter Nachrichten: Flüchtlinge finden Schutz im Regenbogen Refugium

In Stuttgart haben Geflüchtete, die sich zu den Mitgliedern der LSBTTIQ-Community zählen, mit dem Regenbogen Refugium einen Rückzugsort, der ihnen Sicherheit gibt. Aufgrund ihrer Sexualität erfuhren sie in ihrer Heimat Gewalt und Verachtung.

» neues deutschland zum CSD: Bunte Parade ist bitter nötig

Insgesamt 382 Fälle von homo- und transphoben Übergriffen zählte das schwule Anti-Gewalt-Projekt Maneo in Berlin im vergangenen Jahr. Die Dunkelziffer dürfte wesentlich höher liegen. Auch deshalb ist der CSD nötiger denn je.