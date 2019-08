Ausgewählter Artikel:

» (01.08.2019) GQ interviewt Clemens Schick: "Männer haben vulgär ihre Position ausgenutzt. Das muss sich ändern"

In seinen Filmen spielt Clemens Schick oft brutale Männer – ob als Bond-Gegner oder im Netflix-Hit "Kidnapping Stella." In unserer Video-Reihe "Real Men" fordert er ein anderes, ein neues Verständnis von Männlichkeit. Und stellt klar, dass er seine Sexualität nicht auf einen Begriff wie "homosexuell" reduzieren möchte. Denn: "Dazu liebe ich die Freiheit zu sehr."

01. August 2019

» RIAS-Report bei Facebook: Israelfeindschaft und Antisemitismus zur Pride Week 2019 in Berlin

Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus zum CSD und dem Radical Queer March am letzten Wochenende

» Jüdische Allgemeine: CSD und falsche Solidarität

Teile der hiesigen Queer-Community unterstützen BDS. Dass im Nahen Osten nur Israel LSBTIQ-Menschen schützt, sehen sie nicht

» junge Welt zu Le Gateau Chocolat: Beleidigt in Bayreuth

Nachschlag vom grünen Hügel

» Tagesspiegel-Kommentar: Caster Semenya wird mit willkürlichen Maßstäben beurteilt

Für ihre Ausnahme-Anlagen wurden Sportler wie Michael Phelps und Usain Bolt bejubelt. Die Leichtathletin Caster Semenya wird dafür verdammt. Ein Kommentar.

» Südkurier: Homosexuelle Paare im klassischen Märchen – wo gibt es denn das?

Die Radolfzeller Kinderbuchautorin Barbara Müller hat das Märchen vom Froschkönig umgeschrieben

» watson: Tamy Glauser zieht Nationalratskandidatur zurück – so erklärt sie sich auf Instagram

Der Ausflug in die Politik ist bereits wieder zu Ende: Die Grüne Nationalratskandidatin Tamy Glauser aus dem Kanton Zürich hat ihre Kandidatur am Mittwoch

» NDR aus Hamburg: Regenbogen-Flagge am Rathaus gehisst

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank, Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit und Justizsenator Till Steffen haben die Regenbogen-Flagge vor dem Hamburger Rathaus gehisst.

» Stuttgarter Nachrichten: Erste "Trans Pride" in Stuttgart angekündigt

Anfang September feiert Stuttgart auf dem Schlossplatz erstmals eine Trans Pride. Doch sind die Interessen von Transsexuellen nicht durch den CSD bereits abgedeckt? Nicht genug – sagen die Veranstalter.

31. Juli 2019

» 20 Minuten über lesbisches Tennispaar: Handshake? Hier gibts einen Kuss nach der Partie

Sie wollten nie gegeneinander spielen, in Karlsruhe kam es nun zur Premiere: Tennisprofi Alison Van Uytvanck besiegte ihre Lebensgefährtin Greet Minnen.

» Zeit Online über Identitätspolitik: Wer spricht hier über wen?

Manche fordern, die Identitätspolitik zu entsorgen. Andere fürchten ein Stammesdenken. Beide Positionen ignorieren, dass Minderheiten zuerst ihre Stimme finden müssen.

» Wiener Zeitung: "Lesben-Bonus" im Craftbeershop

In einem Wiener Biergeschäft erhalten lesbische Frauen ungewöhnliche Rabatte. Der Betreiber will von der Aktion nichts gewusst haben.

» Handelsblatt: Rendite mit Regenbogen – wie Unternehmen um Homosexuelle werben

Ob Nike, Adidas, Ikea oder die Deutsche Bank: Viele Konzerne nutzen die Pride-Saison für Gay-Marketing. Doch das Engagement ist umstritten.

» evangelisch.de: Queer in Nepal

Fünf Wochen war ich in Nepal. Die Gastfreundlichkeit der Menschen und die Schönheit des Landes haben mich verzaubert. Und ich war erstaunt, wie fortschrittlich Nepal hinsichtlich der gesetzlichen Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Bi*, Trans*, Inter* und Queers (LSBTIQ) ist.

» Friday Magazine: "Gender-Reveal-Partys sind nicht mehr zeitgemäss"

Mädchen oder Junge? Gender-Reveal-Partys werden hierzulande immer beliebter. Miterfinderin Jenna Karvunidis ist jedoch kein Fan mehr der Grund ist ihre Tochter.

» Tagesspiegel über Rammstein: Kein politisches Statement in Moskau

Wird Rammstein die Regenbogenfahne auch in Moskau schwenken? Das fragten sich viele, doch ein solches Statement blieb in der russischen Hauptstadt aus.

» Nau zu Mike Müller: Nach Militär-Lüge packen Schwule über Armee aus

Nach Mike Müllers Schwulen-Lüge wehrte sich die Armee, Homosexualität sei nie ein UT-Grund gewesen. Wirklich?

30. Juli 2019

» Spiegel Online über schwarze LGBTQ-Szene in Brasilien: Generation Umbruch

Unter Präsident Bolsonaro sind Rassismus und Gewalt gegen Afrobrasilianer und queere Menschen an der Tagesordnung. Doch immer mehr Mitglieder der LGBTQ-Community wehren sich – Fotografin Carolina Arantes hat sie getroffen.

» Jan Feddersen in der taz über Diskriminierung in der LGBTI-Community: Ich, der Feind

Woran es liegt, dass schwule weiße Männer zu Feinden des queeren Aufbruchs geworden sind.

» Kurier über Shitstorm: Rihannas Model log über ihre Transsexualität

Carissa Pinkston wollte sich mit einer Lüge aus der Affäre ziehen, nachdem sie transphobe Kommentare gepostet hatte.