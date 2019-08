Ausgewählter Artikel:

» (02.08.2019) GQ: "Baby? Nein, danke!" – Warum ich als schwuler Mann niemals ein Kind möchte

Unserem Autor wird häufig ein Kinderwunsch "unterstellt" – zur Überraschung seines Umfelds schließt er Nachwuchs jedoch kategorisch aus. Das hat einen traurigen Grund.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

02. August 2019

» Tagesspiegel: Hundert Regenbogenfahnen gegen den Hass

In der Pankower Thulestraße hängen das ganze Jahr Regenbogenfahnen. Hinter der Aktion steckt der Berliner Student Jo Heidner.

» Welt zum Rammstein-Kuss in Moskau: Ein zwei Sekunden langes politisches Statement

Egal ob Frankreich, USA, Australien: Alle Welt liebt Rammstein. Gleichzeitig ist die Rockband ein Botschafter der Freiheit das zeigte sie gerade erst in Polen und Russland. Dabei hat Rammstein anderen protestierenden Künstlern eines voraus.

» Deutschlandfunk über trans und inter Sportler: Frau im System, Mann im Wettkampf

Die Transgender-Leichtathletin Caster Semanya will weiter bei den Frauen starten, ohne ihren Testosteronspiegel künstlich abzusenken. Bei den Männern dürfte die 800-Meter-Läuferin antreten. Das IOC hat 2016 die entsprechenden Richtlinien geändert – vor allem wegen des Engagements von Chris Mosier.

» jetzt über schwule Einsamkeit: "Ich habe eine Mauer um mich gebaut, ohne es zu bemerken"

Unser schwuler Autor schreibt Briefe an sein jüngeres Ich. In seiner letzten Folge geht es um Einsamkeit.

» Onetz: Amberg erlebt seinen ersten Christopher-Street-Day

Vor zwei Monaten war es noch eine Idee. Durchaus mutig und etwas spleenig. Jetzt ist die Genehmigung da. Amberg wird am 31. August seinen ersten Christopher-Street-Day erleben. Die Organisatoren hoffen, dass es nicht der letzte war.

» Westdeutsche Zeitung über Homosexualität im Judentum: "Und bei einem Manne sollst du nicht ... ein Gräuel ist das"

50 Jahre Christopher-Street-Day wird in vielen Städten mit bunten Paraden gefeiert. Zur Sexualität haben Juden ein eher entspanntes Verhältnis. Sie gehört zum Menschen, zumal das erste Gebot, das man durchaus als Segen auffassen kann, lautet: Seid fruchtbar und mehret euch.. (1.M. 1,28) Mit der Zeit wurde es aber nötig, dem Menschen einige Weisungen an die Hand zu geben, ihm klar zu machen, dass intime Beziehungen zwischen Verwandten zu unterlassen sind.

» Blick: Laura und die "lesbischen" Albatrosse

Homosexualität wird immer noch gern als unnatürlich dargestellt. Dabei zeigt schon der Blick in die Natur das Gegenteil. Selbst die Laysanalbatrosse, Ikonen der Monogamie, sind anders, als man lange dachte.

» Die Presse: Craft-Beer-Händler als Verfechter der Gleichberechtigung?

Kann man dem Mann, der Sigi Maurer verklagte, sein Engagement für Homosexuelle abnehmen?

» Mallorca-Zeitung interviewt Village People vor ihrem Mallorca-Konzert: "Wir sprechen nicht nur Schwule an"

Den Song Y.M.C.A' kennen selbst jene, die die 70er-Jahre nicht genossen (oder erlitten). Jetzt lässt Victor Willis, Gründer und Frontmann, seine Männertruppe beim Port Adriano Music Festival wieder aufleben. Ein Gespräch über ewige Partyhits, Comebacks und homosexuelle Rollenbilder

» Stuttgarter Nachrichten: Wohl mehr Gewalttaten um CSD-Parade als bislang bekannt

Die Polizei weiß von einem Mann, der beim CSD im Leonhardsviertel angegriffen wurde. Jetzt sollen noch zwei weitere Männer Opfer homophober Gewalt geworden sein. Die Community antwortet mit einer Demo am Freitag.

» Saarbrücker Zeitung: Ein Checkpoint für Schwule und Lesben

Seit Beginn dieses Jahres ist der Treffpunkt in der Mainzer Straße auch Beratungsstelle. Viele Aktivitäten werden von dort koordiniert. Seit Kurzem gibt es auch eine spezielle juristische Beratung für geflüchtete Ausländer.

» Zeit Online über Homosexualität in Polen: "Ich bin keine Ideologie, ich will nur lieben"

In Polen erzählen Menschen in Social Media, dass sie homosexuell und ganz normale Menschen sind. Das ist eine hoffnungsvolle und zugleich erschütternde Kampagne.

» Deutschlandfunk Kultur gegen Identitätspolitik: "Eine anti-aufklärerische Mode"

Statt um soziale Gerechtigkeit dreht sich die Debatte derzeit vor allem um symbolisches Unrecht: um die Beleidigung und Diskriminierung von Minderheiten. Und dieser Diskurs gilt dann auch noch als "links" und "progressiv", wundert sich Harald Welzer.

» der zaunfink über LGBTI im Film: Kontrast-Tunten

Seit ich bewusst darauf achte, bemerke ich in Filmen immer häufiger eine Figur, die ich die Kontrast-Tunte nennen möchte. Offensichtlich kommt kaum ein Film, der uns erzählen will, wie Männlichkeit funktioniert, ohne diese Figur aus.

01. August 2019

» RIAS-Report bei Facebook: Israelfeindschaft und Antisemitismus zur Pride Week 2019 in Berlin

Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus zum CSD und dem Radical Queer March am letzten Wochenende

» Jüdische Allgemeine: CSD und falsche Solidarität

Teile der hiesigen Queer-Community unterstützen BDS. Dass im Nahen Osten nur Israel LSBTIQ-Menschen schützt, sehen sie nicht

» GQ interviewt Clemens Schick: "Männer haben vulgär ihre Position ausgenutzt. Das muss sich ändern"

In seinen Filmen spielt Clemens Schick oft brutale Männer – ob als Bond-Gegner oder im Netflix-Hit "Kidnapping Stella." In unserer Video-Reihe "Real Men" fordert er ein anderes, ein neues Verständnis von Männlichkeit. Und stellt klar, dass er seine Sexualität nicht auf einen Begriff wie "homosexuell" reduzieren möchte. Denn: "Dazu liebe ich die Freiheit zu sehr."

» junge Welt zu Le Gateau Chocolat: Beleidigt in Bayreuth

Nachschlag vom grünen Hügel

» Tagesspiegel-Kommentar: Caster Semenya wird mit willkürlichen Maßstäben beurteilt

Für ihre Ausnahme-Anlagen wurden Sportler wie Michael Phelps und Usain Bolt bejubelt. Die Leichtathletin Caster Semenya wird dafür verdammt. Ein Kommentar.