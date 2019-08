Ausgewählter Artikel:

» (04.08.2019) Spiegel Online über Sexualität und Islam: "Ein kulturelles Erbe wird unterdrückt"

Warum wurde Sex in muslimisch geprägten Ländern zum Tabuthema? Der Theologe Ali Ghandour erklärt, was die Kolonialzeit damit zu tun hat – und was Aufklärung für Geflüchtete bringt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

04. August 2019

» Spiegel Online über Sexualität und Islam: "Ein kulturelles Erbe wird unterdrückt"

Warum wurde Sex in muslimisch geprägten Ländern zum Tabuthema? Der Theologe Ali Ghandour erklärt, was die Kolonialzeit damit zu tun hat – und was Aufklärung für Geflüchtete bringt.

» Berliner Kurier: Perverser Schlächter Fritz Haarmann – Serienkiller tötete Opfer mit Biss in Adamsapfel

Man nannte ihn den Vampir, den Schlächter, den Kannibalen, den Werwolf von Hannover.

» Jüdische Allgemeine über queere Perspektiven in der jüdischen Gemeinde: "Den Status quo verändern"

Rabbinatsstudentin Naomi Henkel-Gümbel will queere Perspektiven in der jüdischen Gemeinde sichtbar machen

» WDR über CSD: "Beethovens Bunte" in Bonn

Der Bonner Münsterplatz war am Samstag (03.08.2019) ein Regenbogen. Die LGBTIQ-Community zeigte Flagge bei "Beethovens Bunte". Das ist die Bonner Variante des Christopher Street Days (CSD) und viele waren gekommen

» derStandard.at: Bin ich pervers? Gedanken zu Recht und Sexualität

Homosexualität und Transidentität gelten inzwischen als normal. Was ist noch pervers? Überlegungen nach dem letzten Life Ball

» FAZ über schwulen Imam: Nur eine Moschee fehlt ihm noch (Testzugang erforderlich)

Christian Awhan Hermann ist der erste offen schwule Imam Deutschlands. Vor zwei Jahren konvertierte der Berliner zum Islam. Jetzt will er eine Moschee gründen.

» Deutschlandfunk über queere Punkband Deutsche Laichen: "Es hat auch mit Wut zu tun"

Zuerst gab es den Namen, dann die Band: Die Göttinger Freundinnen haben sich aus Spaß und politischen Gründen als "Deutsche Laichen" zusammen gefunden. Eine krachige Punkband mit Sinn für Melodien, die sich in parolenartigen Texten gegen Sexismus, Homophobie und traditionelle Rollenbilder wendet.

03. August 2019

» Paasauer Neue Presse: Homosexuelles Paar aus Region geht für Babywunsch nach Dänemark

Sie lieben sich, sie sind verheiratet und sie wünschen sich ein Kind. Ihr Traum von einer Familie: Mama, Mami und ein Baby...

» nordbuzz spricht mit Eloy de Jong u.a. über Coming-out: "Ich lernte, auch ohne Erfolg stolz zu sein"

Eloy de Jong wurde einst mit Caught in the Act berühmt, jedoch: Da lernt man nicht, was man als Mensch braucht, um eine stabile, erwachsene Person zu werden. Im Interview erzählt der Sänger, der mit seinem Lebenspartner eine Tochter großzieht und bald auf Solo-Tour geht, wie er zu sich selbst fand.

» Noizz: Warum ich immer weinen muss, wenn ich "Orange Is The New Black" gucke

Die Netflix-Serie macht mich emotional.

» Blick: Monika W. wurde von ihrem Mann verlassen – weil er schwul ist

Frauen, die erfahren, dass ihr Ehemann schwul ist, leiden nicht nur unter dem Betrug, sondern auch unter dem Mangel an Anteilnahme. Die Umgebung verharmlost ihre Situation oder schweigt sie tot. Drei Betroffene erzählen.

» Schweizer Illustrierte interviewt Carlos Leal: "Eine lesbische Tochter wäre kein Problem für mich"

Mit seinem Engagement in der TV-Serie "The L Word" setzt Carlos Leal ein Zeichen. Die LGBTQIA-Community liegt ihm am Herzen. Der Schauspieler über Vielfalt, mögliche Coming-Outs in der Familie und die Herausforderungen in Hollywood.

» NDR.de: Trotz Ehe für alle (noch) keine Rechte für alle

Simone und Johanna sind die Eltern von Juno. Doch bis das auch rechtlich der Fall ist, müssen die beiden Frauen aus Hamburg-Barmbek einen komplizierten Weg gehen.

» Deutschlandfunk Kultur über trans Musikerin und Aktivistin Lia Sahin: "Ohne die Musik wäre ich nicht mehr am Leben"

"Die übliche beatboxende rothaarige deutsche Transgender Frau mit türkischem Migrationshintergrund": So präsentiert Lia Sahin sich bei ihren Shows. Die Musikerin bringt die Leute zum Tanzen – und nutzt ihre Stimme zum Brückenbauen.

» DWDL.de über FX-Serie "Pose": Lasst uns das Leben feiern!

Unsere Kolumnistin Ulrike Klode ist aus der Sommerpause zurück und widmet sich einer Serie, die sie lange aufgeschoben hat: "Pose". Hier findet sie Figuren, die zwar von ihrer eigenen Lebenswelt weit entfernt sind, ihr trotzdem unter die Haut gehen.

» nordbayern.de: Lesben-Power in der City – Dyke March zieht durch Nürnberg

Nürnberg – Am Vorabend zum CSD übernahmen die Lesben die Nürnberger Innenstadt: Mit Regenbogenfahnen, Motorrädern und feministischen Parolen zog am Freitagabend der Dyke March bis vor die Lorenzkirche.

» NDR.de zum Hamburger CSD: Starkes Signal einer offenen Gesellschaft

Jetzt, wo es die Ehe für alle gibt, ist da ein Christopher Street Day in Hamburg überhaupt noch nötig? Ja, meint Daniel Kaiser – als Signal einer offenen und freien Gesellschaft.

» NDR.de: Muslime, der Islam und die Homosexualität

In vielen islamisch geprägten Staaten droht Homosexuellen die Todesstrafe. Dabei gibt es im Koran kein Verbot von Homosexualität, sagt der Islamwissenschaftler Andreas Ismail Mohr.

» SR.de: Ausstellung zeigt Verfolgung von Schwulen und Lesben

Vor genau zwei Jahren wurde die gleichgeschlechtliche Ehe in Deutschland legalisiert wie lang und steinig dieser Weg war, zeigt seit dem 1. August die Ausstellung Verschweigen Verurteilen im Saarbrücker Rathaus. Sie erinnert an die Diskriminierung und strafrechtliche Verfolgung homosexueller Menschen in der Nachkriegszeit am Beispiel des Landes Rheinland-Pfalz.

» bento: Feiern ist toll – aber was kommt nach dem CSD?

Der Berliner Christopher Street Day feierte 2019 einen legendären Besucherrekord, mit mehr als einer Million Partygästen. Aus der ursprünglichen Demo ist ein großes Volksfest geworden: Homos, Heteros und alle dazwischen tanzten gemeinsam bunt angemalt durch die Straßen