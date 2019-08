Ausgewählter Artikel:

» (06.08.2019) derStandard.at über Voguing: Emanzipation im Ballroom

Voguing ist wieder im Mainstream angekommen. Wer voguen will, sollte aber über Ursprung und Funktion Bescheid wissen, denn Voguing ist viel mehr als nur ein Tanz

Die neusten Meldungen der Presseschau:

06. August 2019

» taz über transsexuellen Pornostar: "In den schwulen Mainstream"

Billy Vega ist schwul, trans und tritt in Pornos auf. Damit leistet er Pionierarbeit in der Industrie. Diskriminierung gibt es aber auch dort.

» Trans Mann auf bento: Ich bin Sexarbeiter – und ihr könnt mir meinen Job nicht verbieten

Es ist eine heiße Julinacht, ich sitze oben ohne auf meinem Balkon und rauche. Es war ein langer Tag im Bordell, ich bin zufrieden und erschöpft von der körperlichen Arbeit. Wer auf dem Bau arbeitet, fühlt sich vielleicht so, wenn er oder sie erfolgreich ein sauberes Fundament gegossen hat. Ich denke an meine fünf Kunden, die respektvoll und großzügig waren.

» Berliner Morgenpost: Trans-Frau trug bei Festnahme echte Polizeiuniform

Die Trans-Frau war original wie eine Polizistin eingekleidet – Wie kam sie an die Ausrüstung? Auch Drogen hatte sie dabei.

» Volksstimme: Vielfaltsampel für Magdeburg gefordert

Ab Freitag wieder es bunt in Magdeburg. Am Rathaus werden anlässlich der CSD-Wochen die Regenbogenfahnen gehisst.

» derStandard.at über Voguing: Emanzipation im Ballroom

Voguing ist wieder im Mainstream angekommen. Wer voguen will, sollte aber über Ursprung und Funktion Bescheid wissen, denn Voguing ist viel mehr als nur ein Tanz

» bz: "Für mich ist wichtig, dass ich von meinem Mann sprechen kann" – Schwuler Ex-Landratspräsident hat in Deutschland geheiratet

Der frühere Baselbieter Grünen-Landrat Philipp Schoch hat am Wochenende Hochzeit gefeiert. Dies allerdings nicht in der Schweiz: Hier hätte die Ehe nur den Status einer eingetragenen Partnerschaft. Der 46-Jährige wollte aber richtig heiraten.

» taz spricht mit Pat Nehls über Geschlechterzwang: "Das ist keine Meinung"

Pat Nehls hat das Geschlecht aus dem Personenregister streichen lassen. Ein Gespräch über den Kampf um Anerkennung der eigenen Identität.

05. August 2019

» fudder: Queerer Aktivismus wird verquer wahrgenommen

Kritischer Queer-Aktivist zu sein und dabei von seiner Umwelt positiv und entspannt gesehen zu werden, ist selten der Fall. fudder-Kolumnistin Dita Whip findet, dass die queere Community aufhören muss, sich zu zerfleischen.

» evangelisch.de: Schwul? Lesbisch? Trans? "Du bist unser geliebtes Kind!"

Wenn sich das eigene Kind als lesbisch, schwul oder transident outet, ist das für Eltern nicht einfach. Besonders Eltern aus evangelikalem Umfeld geraten in Konflikt. Elterninitiativen und ein Seminar der Baptisten bieten Raum für Austausch und Seelsorge.

» Volksstimme: Lesbisch – In Magdeburg kein Problem

Wie lebt es sich als homosexuelles Paar in Magdeburg? Die Volksstimme traf sich mit Sandrina Göttker und Petra Biel zu Gespräch darüber.

04. August 2019

» Hamburger Morgenpost zum CSD: So sehen die Dragqueens im Alltag aus

Es war ein Bild für die Götter: Männer in Stöckelschuhen. Mit Lippenstift und künstlichen Brüsten. Tausende Dragqueens sind am Sonnabend durch die Hamburger Innenstadt gezogen, um für die Rechte von Schwulen, Lesben, Transsexuellen oder Transgender zu kämpfen. Wer sind diese Männer in den schrillen Aufmachungen?

» Nollendorfblog: Über die billige Kritik am (Berliner) CSD

Der CSD bloß ein kommerzielles Massenevent in Deutschlandfarben? Was für ein Quatsch.

» Spiegel Online über Sexualität und Islam: "Ein kulturelles Erbe wird unterdrückt"

Warum wurde Sex in muslimisch geprägten Ländern zum Tabuthema? Der Theologe Ali Ghandour erklärt, was die Kolonialzeit damit zu tun hat – und was Aufklärung für Geflüchtete bringt.

» Berliner Kurier: Perverser Schlächter Fritz Haarmann – Serienkiller tötete Opfer mit Biss in Adamsapfel

Man nannte ihn den Vampir, den Schlächter, den Kannibalen, den Werwolf von Hannover.

» Jüdische Allgemeine über queere Perspektiven in der jüdischen Gemeinde: "Den Status quo verändern"

Rabbinatsstudentin Naomi Henkel-Gümbel will queere Perspektiven in der jüdischen Gemeinde sichtbar machen

» WDR über CSD: "Beethovens Bunte" in Bonn

Der Bonner Münsterplatz war am Samstag (03.08.2019) ein Regenbogen. Die LGBTIQ-Community zeigte Flagge bei "Beethovens Bunte". Das ist die Bonner Variante des Christopher Street Days (CSD) und viele waren gekommen

» derStandard.at: Bin ich pervers? Gedanken zu Recht und Sexualität

Homosexualität und Transidentität gelten inzwischen als normal. Was ist noch pervers? Überlegungen nach dem letzten Life Ball

» FAZ über schwulen Imam: Nur eine Moschee fehlt ihm noch (Testzugang erforderlich)

Christian Awhan Hermann ist der erste offen schwule Imam Deutschlands. Vor zwei Jahren konvertierte der Berliner zum Islam. Jetzt will er eine Moschee gründen.

» Deutschlandfunk über queere Punkband Deutsche Laichen: "Es hat auch mit Wut zu tun"

Zuerst gab es den Namen, dann die Band: Die Göttinger Freundinnen haben sich aus Spaß und politischen Gründen als "Deutsche Laichen" zusammen gefunden. Eine krachige Punkband mit Sinn für Melodien, die sich in parolenartigen Texten gegen Sexismus, Homophobie und traditionelle Rollenbilder wendet.

03. August 2019

» Paasauer Neue Presse: Homosexuelles Paar aus Region geht für Babywunsch nach Dänemark

Sie lieben sich, sie sind verheiratet und sie wünschen sich ein Kind. Ihr Traum von einer Familie: Mama, Mami und ein Baby...