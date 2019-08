Ausgewählter Artikel:

» (08.08.2019) Radio Praha: Queeres Tschechien – Nachholbedarf im Händchenhalten

In dieser Woche findet zum neunten Mal das Pride Festival in Prag statt.Die Organisatoren wollen dabei unter anderem an die sogenanntenStonewall-Aufstände erinnern. Zugleich machen sie darauf aufmerksam, dasses in Tschechien in den letzten Jahren zu einer Stagnation bei derGleichberechtigung von queeren Menschen gekommen ist.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

08. August 2019

» idowa: Wenn Unternehmen die Pride-Bewegung ausnutzen

Seit dem Pride-Month werden viele Produkte in Regenbogenfarben verkauft. Viele Unternehmen nutzen den Hype um die bunte Fahne aus. Eine Meinung.

» der Freitag: Kasse machen mit Küblböck

Solange das Geschäftsmodell funktioniert, bleibt Boulevard ekelhaft

» Saarbrücker Zeitung über "Cine Gay": Die "Cinedames" bitten zur Vorstellung

Seit 2005 treffen sich Frauen im Kino, sehen und diskutieren über Filme die Reihe Cine Gay startete 2018

» idowa: Minderheiten und Vorurteile – YouTuberin Natalie Wynn erklärt die Welt

Die Lieblingsthemen der transsexuellen YouTuberin Natalie Wynn sind Minderheiten, Vorurteile und ihr eigenes Leben.

07. August 2019

» Neuer Podcast #QueerAsBerlin: Im Gespräch mit Bernd Gaiser, Mitorganisator des ersten CSD in Berlin

"Queer as Berlin" ist ein neuer schwuler Podcast aus der Hauptstadt,der interessante Gäste und Themen präsentieren soll. (Sub-) Kultur, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft – alles aus schwuler Perspektive kann hier Thema sein. In Deutschland leben ca. 12.5 Millionen Schwule, davon allein 500 000 in Berlin. Dabei soll es durchaus auch um Themen gehen, die über den BerlinerTellerrand hinaus interessant sind.

» Tagesspiegel über queere Indie-Rockerin Marika Hackman: Mehr von dem, was ich Liebe nenne

Was macht uns menschlich? Die Indie-Rockerin Marika Hackman besingt auf ihrem Album Any Human Friend queeren Sex und Trennungsschmerz.

» bento: Cola wirbt in Ungarn mit schwulem Pärchen – das ist so kalkuliert wie falsch

Warum die "Love is Love"-Kampagne daneben ist.

» Wuppertaler Rundschau über Transition: Wie Louis zum Mann wird

Louis Rychel ist als Frau geboren. Seit fünf Jahren arbeitet der transsexuelle Wuppertaler an seiner Angleichung.

» RP Online: Schwuler König verändert die Schützen

Für Christoph Faßbender steht der Höhepunkt seiner Regentschaft an: das Schützenfest in Niederkassel. Dem Verein ist es wichtig, die Tradition zu wahren, er weiß aber auch, dass man mit der Zeit gehen muss. Und da kam ein Vorprescher wie Faßbender gerade richtig.

» Nau: Darum sagt eingetragene Partnerschaft Lesben viel weniger zu

Schwule Paare gehen dreimal häufiger eine eingetragene Partnerschaft ein als Lesben. Doch sowohl schwule wie auch lesbische Paare halten sie für kalten Kaffee.

» evangelisch.de über homophobe Landeskirche: Vergebung? So nicht!

Bischof July bittet um Vergebung für das Unrecht, das die württembergische Landeskirche homosexuell begabten Menschen angetan hat. Eine Bitte, der viele nicht entsprechen können, denn eine substanzielle Abkehr von Diskriminierung lässt sich weder in den Worten noch in den Taten erkennen.

» Haller Kreisblatt: "Ich muss nicht mehr so tun, als wäre ich ein Mann" – Amber-Shopia ist divers

Junge oder Mädchen? Frischgebackene Eltern werden oft zuerst nach dem Geschlecht ihres Kindes gefragt. Doch was ist, wenn dieses nicht eindeutig ist...

» Limmattaler Zeitung: Jetzt ist Tom offiziell ein Mann – Gericht heisst neue Personalien von Transsexuellem gut

In einem zweiten Anlauf gibt das Bezirksgericht Horgen nach und gestattet einem transsexuellen Mann die Änderung des Geschlechtseintrags im Zivilstandsregister.

» RP Online über Schmierereien wie "Schwule Grundschule": Eine schmierige Farbspur beleidigt das Dorf Veen

Ein Unbekannter hat Straßen und Gebäude in Veen mit Farbe beschmiert.

» Kontext:Wochenzeitung über homophobe Gewalt: "Schwul oder was?"

Noch nie gingen in Stuttgart so viele Menschen für sexuelle Selbstbestimmung auf die Straße wie beim jüngsten Christopher Street Day. Doch im Anschluss kam es zu mehreren homophoben Gewalttaten. Das will die queere Community nicht stillschweigend hinnehmen.

» katholisch.de über Streit um schwulen Lehrer: Nach Entzug des Titels "katholisch" – US-Schule wendet sich an Vatikan

Trotz Aufforderung des Erzbistums weigerte sich eine US-Jesuitenschule, einen Lehrer zu entlassen, der in einer gleichgeschlechtlichen Ehe lebt. Dafür wurde ihr die kirchliche Anerkennung entzogen. Nun wendet sich die Schule an eine höhere Instanz.

» Deutschlandfunk Nova: Geschlechtsneutrales Personalpronomen "hen" wirkt sich positiv auf die Einstellung aus

Schweden, die das geschlechtsneutrale Personalpronomen "hen" benutzen, sind positiver gegenüber Frauen, Homosexuellen und Transmenschen eingestellt.

» FR über Transgender-Künstlerin Daucíková in Berlin: Die tanzenden Hände

Bin ich Frau, Mann, beides? Anna Daucíková mit einer Schau in den Berliner Kunst Werken.

» tz: Beliebter Entertainer in den Armen seines Mannes gestorben

Die Showbranche trauert um einen beliebten Entertainer: Mehr als 50 Jahre stand Joe Longthorne auf der Bühne. Am Samstag ist er in den Armen seines Ehemannes gestorben.