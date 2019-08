Ausgewählter Artikel:

» (09.08.2019) Onetz: Gestatten, Jay Schnorrer, divers

355 Menschen in Deutschland haben nach der Änderung des Personenstandsgesetzes für das dritte Geschlecht einen neuen Vornamen gewählt, 72 sind nun divers. Auch Jay Schnorrer aus Schwandorf.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

09. August 2019

» jetzt über lesbisches Paar mit Kinderwunsch: "Man wählt den Spender nach Eckdaten aus: Größe, Augenfarbe, Haarfarbe"

Vater, Mutter, Kind – das war einmal. Heute ist die Entscheidung fürs Kinderkriegen äußerst vielseitig. In dieser Protokollreihe erzählen wir davon. Folge 1: Die Samenspende.

» Augsburger Allgemeine: Warum immer mehr Firmen gezielt Schwule und Lesben umwerben

Immer mehr Marken bringen eigene Pride-Kollektionen auf den Markt. Aber nicht allen Kunden gefällt der Einsatz für Toleranz und Vielfalt.

» Volksstimme: Mit Regenbogenfahne nach Indien

2018 flirtete Lothar Zahn noch mit dem Chefsessel im Osterburger Rathaus, jetzt packt er den Reisekoffer. Ihn zieht es nach Indien.

» Jüdische Allgemeine interviewt Keshet: "Wir wollen als Vorbilder Mut machen"

Leo Schapiro über den Berliner Pride Schabbat und queere Juden in Israel und Deutschland

» Metal Hammer: Was ist eigentlich Queercore?

Queercore ist mehr als ein Genre. Queercore ist eine politische Bewegung, ein kultureller Untergrund, ein Netz. Folgende Bands sind essenziell.

» Venus Adult News: Wenn Google-Suchen nach Lesben immer nur zu Pornos führen

Bis vor kurzem war es so, dass französische Nutzer bei der Eingabe des Wortes "lesbienne" in der Suchmaske von Google vorwiegend pornografische Suchergebniss

» B.Z:. Auch schwule Pinguine wollen mal Eltern werden

Liebe ist wenn ein schwules Pinguin-Paar aus dem Berliner Zoo unbedingt ein Küken haben will. Vielleicht klappt es jetzt sogar!

» SRF: Eine Landeskirche outet sich – "Ehe für alle" sorgt kirchenintern für Unmut

Die Zürcher Landeskirche befürwortet die Ehe für alle. Das passt nicht jedem.

08. August 2019

» idowa: Wenn Unternehmen die Pride-Bewegung ausnutzen

Seit dem Pride-Month werden viele Produkte in Regenbogenfarben verkauft. Viele Unternehmen nutzen den Hype um die bunte Fahne aus. Eine Meinung.

» Radio Praha: Queeres Tschechien – Nachholbedarf im Händchenhalten

In dieser Woche findet zum neunten Mal das Pride Festival in Prag statt.Die Organisatoren wollen dabei unter anderem an die sogenanntenStonewall-Aufstände erinnern. Zugleich machen sie darauf aufmerksam, dasses in Tschechien in den letzten Jahren zu einer Stagnation bei derGleichberechtigung von queeren Menschen gekommen ist.

» der Freitag: Kasse machen mit Küblböck

Solange das Geschäftsmodell funktioniert, bleibt Boulevard ekelhaft

» Saarbrücker Zeitung über "Cine Gay": Die "Cinedames" bitten zur Vorstellung

Seit 2005 treffen sich Frauen im Kino, sehen und diskutieren über Filme die Reihe Cine Gay startete 2018

» idowa: Minderheiten und Vorurteile – YouTuberin Natalie Wynn erklärt die Welt

Die Lieblingsthemen der transsexuellen YouTuberin Natalie Wynn sind Minderheiten, Vorurteile und ihr eigenes Leben.

07. August 2019

» Neuer Podcast #QueerAsBerlin: Im Gespräch mit Bernd Gaiser, Mitorganisator des ersten CSD in Berlin

"Queer as Berlin" ist ein neuer schwuler Podcast aus der Hauptstadt,der interessante Gäste und Themen präsentieren soll. (Sub-) Kultur, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft – alles aus schwuler Perspektive kann hier Thema sein. In Deutschland leben ca. 12.5 Millionen Schwule, davon allein 500 000 in Berlin. Dabei soll es durchaus auch um Themen gehen, die über den BerlinerTellerrand hinaus interessant sind.

» Tagesspiegel über queere Indie-Rockerin Marika Hackman: Mehr von dem, was ich Liebe nenne

Was macht uns menschlich? Die Indie-Rockerin Marika Hackman besingt auf ihrem Album Any Human Friend queeren Sex und Trennungsschmerz.

» bento: Cola wirbt in Ungarn mit schwulem Pärchen – das ist so kalkuliert wie falsch

Warum die "Love is Love"-Kampagne daneben ist.

» Wuppertaler Rundschau über Transition: Wie Louis zum Mann wird

Louis Rychel ist als Frau geboren. Seit fünf Jahren arbeitet der transsexuelle Wuppertaler an seiner Angleichung.

» RP Online: Schwuler König verändert die Schützen

Für Christoph Faßbender steht der Höhepunkt seiner Regentschaft an: das Schützenfest in Niederkassel. Dem Verein ist es wichtig, die Tradition zu wahren, er weiß aber auch, dass man mit der Zeit gehen muss. Und da kam ein Vorprescher wie Faßbender gerade richtig.

» Nau: Darum sagt eingetragene Partnerschaft Lesben viel weniger zu

Schwule Paare gehen dreimal häufiger eine eingetragene Partnerschaft ein als Lesben. Doch sowohl schwule wie auch lesbische Paare halten sie für kalten Kaffee.