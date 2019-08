Ausgewählter Artikel:

» (10.08.2019) der Freitag über Maupins "Stadtgeschichten": Du bist echt voll Neunziger

Gesichtsgymnastik, Nacktscham: Jenni Zylka verzeiht den Stadtgeschichten vieles

Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. August 2019

» Beobachter News über Kundgebung gegen homophobe Gewalt: Gegen den Hass auf die offene Gesellschaft

Rund 200 Menschen versammelten sich am Freitag, 2. August, auf dem Marienplatz in Stuttgart, um gegen homophobe Übergriffe während des CSD Wochenendes zu protestieren. Die KundgebungsteilnehmerInnen und VeranstalterInnen solidarisierten sich auch mit der Türkischen Gemeinde Baden-Württemberg (TGBW). Sie wurde nach ihrer Teilnahme am CSD mit Hass und Hetze türkischer Nationalisten konfrontiert.

» VICE: Homosexuelle erzählen, wie sie mit Homofeindlichkeit am Arbeitsplatz umgehen

"Es fing damit an, dass eine Kollegin meine Gesten nachäffte und nasal ihre Stimme verstellte, wenn ich ans Telefon ging" – Simon, 23.

09. August 2019

» Saarbrücker Zeitung über queere Kneipe: Einraum für Familie, Freunde und Fremde

Einraum 2.0 ist eine der wichtigsten Bars für Schwule, Lesben und Freunde in Saarbrücken. Stammkunden schätzen die familiäre Atmosphäre.

» Qantara.de über Iran: Homosexuelle und Konvertiten im Visier

Unter der islamischen Theokratie verschärfen Regierung und Behörden im Iran den Druck auf Minderheiten: Im Visier stehen dabei vor allem Menschen mit homosexueller Orientierung und Personen, die sich von der Staatsreligion abwenden und etwa zum Christentum konvertieren.

» magazin.hiv über World-Pride-Besuch: The only Gay in the Village

Der World Pride in New York war überwältigend. Und dann ganz schnell vorbei. Eine Kolumne aus dem echten Leben.

» Schweizer Illustrierte übers schwule Flirten: 7 Gründe, ihn trotz billiger Ausreden anzusprechen

Nichts am Flirt ist so schwer wie der Start. SI-Online-Blogger Onur Ogul verwendet immer wieder dieselben Ausreden, um jemanden nicht ansprechen zu müssen. Jetzt gibt er sich selbst zu jeder Ausrede die besten Gegenargumente.

» rbb über AfD-Spitzenkandidaten: Andreas Kalbitz spricht mit homosexuellen Eltern

Neues Video aus der Serie "Blind Date mit Wählern"

» NOZ: Osnabrück wird queer

Unter dem Dach der Osnabrücker SPD hat sich jetzt eine neue Arbeitsgemeinschaft gegründet die SPDqueer. Die queere Szene sieht sich als Teil der Gesellschaft und will diese mitgestalten.

» Tagesspiegel interviewt Sabine Hark: Was würde ohne Heterosexualität passieren?

Geschlecht, Identität und Begehren: Was würde passieren, wenn es keine Heterosexualität mehr gäbe? Ein Gespräch mit der Soziologin Sabine Hark.

» GQ: "Ungeoutet, männlich, 40, sucht..." – Die traurige Wahrheit über Männer mit Doppelleben

Manche Männer finden nicht den Mut, offen zu ihrer sexuellen Orientierung zu stehen. Also führen sie ein Doppelleben. Unser Autor hat einen von Ihnen getroffen. Eine Geschichte aus dem Ehebett.

» jetzt über lesbisches Paar mit Kinderwunsch: "Man wählt den Spender nach Eckdaten aus: Größe, Augenfarbe, Haarfarbe"

Vater, Mutter, Kind – das war einmal. Heute ist die Entscheidung fürs Kinderkriegen äußerst vielseitig. In dieser Protokollreihe erzählen wir davon. Folge 1: Die Samenspende.

» Onetz: Gestatten, Jay Schnorrer, divers

355 Menschen in Deutschland haben nach der Änderung des Personenstandsgesetzes für das dritte Geschlecht einen neuen Vornamen gewählt, 72 sind nun divers. Auch Jay Schnorrer aus Schwandorf.

» Augsburger Allgemeine: Warum immer mehr Firmen gezielt Schwule und Lesben umwerben

Immer mehr Marken bringen eigene Pride-Kollektionen auf den Markt. Aber nicht allen Kunden gefällt der Einsatz für Toleranz und Vielfalt.

» Volksstimme: Mit Regenbogenfahne nach Indien

2018 flirtete Lothar Zahn noch mit dem Chefsessel im Osterburger Rathaus, jetzt packt er den Reisekoffer. Ihn zieht es nach Indien.

» Jüdische Allgemeine interviewt Keshet: "Wir wollen als Vorbilder Mut machen"

Leo Schapiro über den Berliner Pride Schabbat und queere Juden in Israel und Deutschland

» Metal Hammer: Was ist eigentlich Queercore?

Queercore ist mehr als ein Genre. Queercore ist eine politische Bewegung, ein kultureller Untergrund, ein Netz. Folgende Bands sind essenziell.

» Venus Adult News: Wenn Google-Suchen nach Lesben immer nur zu Pornos führen

Bis vor kurzem war es so, dass französische Nutzer bei der Eingabe des Wortes "lesbienne" in der Suchmaske von Google vorwiegend pornografische Suchergebniss

» SRF: Eine Landeskirche outet sich – "Ehe für alle" sorgt kirchenintern für Unmut

Die Zürcher Landeskirche befürwortet die Ehe für alle. Das passt nicht jedem.

08. August 2019

» idowa: Wenn Unternehmen die Pride-Bewegung ausnutzen

Seit dem Pride-Month werden viele Produkte in Regenbogenfarben verkauft. Viele Unternehmen nutzen den Hype um die bunte Fahne aus. Eine Meinung.