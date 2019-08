Ausgewählter Artikel:

» (11.08.2019) Tagesschau-Video zu Kundgebung in Polen: Tausende demonstrieren für Rechte von Homosexuellen

Georg Restle berichtet vom ersten CSD in Plock. S.a.: Polen: Erster CSD in Plock großer Erfolg (10.08.2019)

Die neusten Meldungen der Presseschau:

11. August 2019

» Westfälischer Anzeiger über schwulen Katholiken: Unbequeme Wahrheiten – Hammer Pfarrer will Wandel seiner Kirche

Acht Bücher hat der katholische Pfarrer Bernd Mönkebüscher inzwischen geschrieben sieben haben einen spirituellen Charakter. Diesmal wird der offen schwule Querdenker politisch.

» Süddeutsche.de: Rosa Liste unterstützt Habenschaden im OB-Wahlkampf

Beim Hans-Sachs-Straßenfest feiern 10 000 Menschen die Queer-Community – nur bei der SPD ist die Partylaune getrübt.

» Rhein-Neckar-Zeitung aus Mannheim: So bunt war der Christopher-Street-Day

Starkes Zeichen für meht Vielfalt - 120.000 Menschen kamen zur Parade

» Deutschlandfunk Kultur interviewt Ali Ghandour: Erotische Poesie und muslimische Lustratgeber

Der muslimische Theologe Ali Ghandour hat in einem neuen Buch zusammengetragen, wie offen sich Muslime durch die Jahrhunderte mit Sexualität auseinandergesetzt haben. Im Gespräch erläutert er, warum dieses Erbe heute oft geleugnet wird.

» taz: Ein queeres Haus in Lesbenhand

Nach langem Streit ein Grundstück, gibt es nun gute Nachrichten: Auch für den lesbischen Verein RuT wurde eine Baumöglichkeit gefunden.

» Bayreuther Tagblatt: Bunt wie ein Regenbogen – Fußballerinnen tragen Trikots gegen Homophobie

Die Damenfußballmannschaft des Sportrings setzt ein Zeichen gegen Homophobie. In der neuen Saison tragen die Spielerinnen Trikots, die auf das Thema aufmerksam machen.

» Berliner Woche: Neue Anlaufstelle für Regenbogenfamilien und lesbische Frauen in Lichtenberg

So selbstverständlich wie man angesichts der Bilder vom Christopher Street Day glauben könnte, sind lesbische, schwule und transgender Lebensformen auch in Berlin bis heute nicht.

» Spiegel Online interviewt Peaches: "Genitalien müssen gezeigt werden"

Die kanadische Sängerin Peaches feiert ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum mit einer Ausstellung und einer Varieté-Show. Im Gespräch blickt sie auf ihre Karriere zurück – und verrät, wie sie Sexspielzeug zu einem eigenen Willen verhilft.

» Deutschlandfunk: Von Püppchen, Piraten und Affenkindern – Prägt Spielzeug die Geschlechter?

Glitzerpuppen für Mädchen, Baukästen für Jungen die Spielwaren-Industrie hält für beide Seiten streng getrennte Produkte bereit. Genderforscher und Feministinnen beklagen dieses aggressive Gender-Marketing. Aber inwieweit prägt unterschiedliches Spielzeug die Entwicklung der Kinder wirklich?

» regionalBraunschweig.de: "Gay for one Day" – Ein Zeichen für den Minderheitenschutz

Bereits zum 24. Mal fand am heutigen Samstag die bunte CSD-Parade durch die Braunschweiger Innenstadt als Höhepunkt des Sommerlochfestivals statt.

» Badische Zeitung über schwulen Autor: Basler Kolumnist -minu veröffentlicht mit 72 Jahren seinen ersten Roman (Registrierung erforderlich)

-minu ist nicht nur ein Basler Journalist, Kolumnist und Fasnchtler – er lebt auch seit mehr als 50 Jahren offen homosexuell. Nun hat er einen Roman geschrieben: "Rosa Seekuh" erscheint im Herbst.

10. August 2019

» Tagesspiegel: Die heilende Kraft der Travestie

Die Berliner Aktivist*innentruppe Travestie für Deutschland rüttelt an Rollenbildern und feiert zweijährigen Geburtstag.

» Beobachter News über Kundgebung gegen homophobe Gewalt: Gegen den Hass auf die offene Gesellschaft

Rund 200 Menschen versammelten sich am Freitag, 2. August, auf dem Marienplatz in Stuttgart, um gegen homophobe Übergriffe während des CSD Wochenendes zu protestieren. Die KundgebungsteilnehmerInnen und VeranstalterInnen solidarisierten sich auch mit der Türkischen Gemeinde Baden-Württemberg (TGBW). Sie wurde nach ihrer Teilnahme am CSD mit Hass und Hetze türkischer Nationalisten konfrontiert.

» VICE: Homosexuelle erzählen, wie sie mit Homofeindlichkeit am Arbeitsplatz umgehen

"Es fing damit an, dass eine Kollegin meine Gesten nachäffte und nasal ihre Stimme verstellte, wenn ich ans Telefon ging" – Simon, 23.

» der Freitag über Maupins "Stadtgeschichten": Du bist echt voll Neunziger

Gesichtsgymnastik, Nacktscham: Jenni Zylka verzeiht den Stadtgeschichten vieles

09. August 2019

» Saarbrücker Zeitung über queere Kneipe: Einraum für Familie, Freunde und Fremde

Einraum 2.0 ist eine der wichtigsten Bars für Schwule, Lesben und Freunde in Saarbrücken. Stammkunden schätzen die familiäre Atmosphäre.

» Qantara.de über Iran: Homosexuelle und Konvertiten im Visier

Unter der islamischen Theokratie verschärfen Regierung und Behörden im Iran den Druck auf Minderheiten: Im Visier stehen dabei vor allem Menschen mit homosexueller Orientierung und Personen, die sich von der Staatsreligion abwenden und etwa zum Christentum konvertieren.

» magazin.hiv über World-Pride-Besuch: The only Gay in the Village

Der World Pride in New York war überwältigend. Und dann ganz schnell vorbei. Eine Kolumne aus dem echten Leben.

» Schweizer Illustrierte übers schwule Flirten: 7 Gründe, ihn trotz billiger Ausreden anzusprechen

Nichts am Flirt ist so schwer wie der Start. SI-Online-Blogger Onur Ogul verwendet immer wieder dieselben Ausreden, um jemanden nicht ansprechen zu müssen. Jetzt gibt er sich selbst zu jeder Ausrede die besten Gegenargumente.