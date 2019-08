Ausgewählter Artikel:

» (13.08.2019) Zeit Online über Sarajevo: Wo Homophobie der Alltag ist

Homophobie ist auf dem Balkan weitverbreitet. Jetzt machen Fußballfans mobil gegen die erste Gay-Pride-Parade in Sarajevo. Manche sympathisieren mit der Todesstrafe.

13. August 2019

» Nollendorfblog: "In die Kirche gehen ist das neue Schwulsein" – Wie die SWR3-Kirchenpropaganda aus Tätern Opfer macht.

Unfassbar wie sich hier die Vertreterin einer Organisation anmaßt, das Leid einer Opfergruppe zu bestreiten, das sie selbst mit verursacht hat.

» NDR über queeren Frauenchor: Miss Klang

"Miss Klang" ist ein queerer Frauenchor aus Hamburg-Barmbek. Meist a cappella, manchmal aber auch mit Klavierbegleitung wird ein Repetoire aus Pop, Jazz und Klassik gesungen.

» Zeit Online: King Henry ist jetzt eben eine Frau

Karnevalswitze über Transpersonen braucht niemand: In London zeigen Shakespeare's Globe Theatre und eine aktuelle Ausstellung, wie sich Geschlecht heute darstellt.

» RP Online zum Abstammungsrecht: Elternschaft per Erklärung

In Deutschland wird schon seit Jahren darüber diskutiert und seit Jahren nicht entschieden: über ein neues Abstammungsrecht. Diese Entscheidungsfindung im Zeitlupentempo muss nicht immer ein Nachteil sein, kommentiert unser Autor.

12. August 2019

» magazin.hiv über Manfred Salzgeber: Das Leben eines "Filmversklavten"

Vor 25 Jahren, am 12. August 1994, starb der Berlinale-Kurator, Teddy-Award-Erfinder und Filmverleiher Manfred Salzgeber. Ohne ihn wären viele queere Filme und insbesondere solche zu HIV und Aids nicht ins Kino gekommen.

» Gala über Miley Cyrus: Was bedeutet ihre Pansexualität?

Miley Cyrus erklärte in einem Interveiw einst, sie sei pansexuell. Aber was meint die Neu-Ex von Liam Hemsworth eigentlich damit?

» Lausitzer Rundschau über LesBI*Schwule T*our in Elbe-Elster: "Seelen-Striptease" und Mutmachen

Bei der LesBI*Schwule T*our in Elbe-Elster besuchen Aktivisten für queeres Leben, beginnend in Elsterwerda, verschiedene Städte im Landkreis und zeigen (Regenbogen-)Flagge.

» GrenzEcho: Sex im Gefängnis bleibt Tabu

Um die sexuelle Gesundheit belgischer Häftlinge steht es nicht allzu gut. Das ist zumindest das Ergebnis einer Umfrage, die Johan Vansintejan, Professor an der Freien Universität Brüssel, und der Arzt Glenn Boulanger unter 122 männlichen Gefangenen in zehn belgischen Gefängnissen durchgeführt haben.

» Westfalenpost: Siegener Kirchenkreis für Trauung homosexueller Ehepaare

Mehrheit in der Siegener Kreissynode ist knapp. Künftig sollen alle staatlich geschlossenen Ehen kirchlich gleichbehandelt werden.

» Deutsche Welle: Schwules Elternpaar flieht aus Russland

Andrej und Jewgenij sind verheiratet. Das schwule Ehepaar hat zwei Adoptivkinder. Aus Angst, dass die russischen Behörden ihnen die Kinder wegnehmen, haben sie Moskau verlassen, erzählen sie exklusiv im DW-Interview. S.a.: Moskau: Adoption durch schwules Paar löst Strafermittlungen aus (18.07.2019)

» Nachrichten.at: Aus Roland wurde Amber Jenner – Ein Weg mit vielen Hürden

Junge Welser Transfrau geht offen mit ihrer Transsexualität um. Um die Blicke anderer kümmert sie sich längst nicht mehr: "Ich zeige jetzt endlich mein wahres Ich"

» ORF: Die Lesben- und Schwulenbewegung in Österreich

Von der Entkriminalisierung lesbischer und schwuler Beziehungen bis zu deren rechtlicher Gleichstellung mit heterosexuellen Partnerschaften dauerte es global rund ein halbes Jahrhundert. In Österreich steht es gleichgeschlechtlichen Paaren seit dem 1. Jänner 2019 offen, die Ehe zu schließen, und mehrere Paare gaben einander im Zuge des Pride Wedding Day am 11. Juni 2019 mit Stolz das Jawort.

» Mannheimer Morgen kommentiert: Liebe für alle!

"Lernen Kinder bereits im Kindergarten und der Schule, dass jeder lieben darf, wen er will – dann wird sich auch die Gesellschaft in diese Richtung entwickeln."

» Deutsche Welle über LGBTI in Ecuador: Zwei Schritte vor und einen zurück

Seit zwei Monaten dürfen in Ecuador gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Ein großer Schritt für das konservative Land, doch die Kritik an der Entscheidung ist nicht verstummt. Was bedeutet das für die LGBTI-Bewegung?

» Rhein-Neckar-Zeitung: "Dyke March Rhein-Neckar" machte LGBTQ-Szene sichtbar

Trotz Sturmtief gute Stimmung – Rund 200 Menschen zogen durch Plöck und Hauptstraße - Marsch der Regenbogen-Regenschirme

11. August 2019

» Tagesschau-Video zu Kundgebung in Polen: Tausende demonstrieren für Rechte von Homosexuellen

Georg Restle berichtet vom ersten CSD in Plock. S.a.: Polen: Erster CSD in Plock großer Erfolg (10.08.2019)

» Westfälischer Anzeiger über schwulen Katholiken: Unbequeme Wahrheiten – Hammer Pfarrer will Wandel seiner Kirche

Acht Bücher hat der katholische Pfarrer Bernd Mönkebüscher inzwischen geschrieben sieben haben einen spirituellen Charakter. Diesmal wird der offen schwule Querdenker politisch.

» Süddeutsche.de: Rosa Liste unterstützt Habenschaden im OB-Wahlkampf

Beim Hans-Sachs-Straßenfest feiern 10 000 Menschen die Queer-Community – nur bei der SPD ist die Partylaune getrübt.

» Rhein-Neckar-Zeitung aus Mannheim: So bunt war der Christopher-Street-Day

Starkes Zeichen für meht Vielfalt - 120.000 Menschen kamen zur Parade