Ausgewählter Artikel:

» (14.08.2019) Tagesspiegel: Der alte weiße bewegte Schwule versteht die Welt nicht mehr

Auch in der LGBTI-Welt fürchten manche um ihre Privilegien – und reagieren nicht anders als Heteros. Es gilt, die eigene Geschichte kritisch zu reflektieren.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. August 2019

» Tagesspiegel: Der alte weiße bewegte Schwule versteht die Welt nicht mehr

Auch in der LGBTI-Welt fürchten manche um ihre Privilegien – und reagieren nicht anders als Heteros. Es gilt, die eigene Geschichte kritisch zu reflektieren.

» taz über Transpersonen auf IMDb: Namenspolitik geändert

Der Filmbranchendienst IMDb veröffentlichte Geburtsnamen von Transpersonen. Endlich können sie die Löschung beantragen.

» Spiegel Online: Endlich Vater – Johnny,, Stefan und zwei Babys

Johnny und Stefan sind ein Paar. Dank Eizellspende und einer Leihmutter in den USA ziehen sie ihre leiblichen Kinder, die Zwillinge Amalia und Aurelio, gemeinsam groß. Die erste gemeinsame Zeit ist voller Turbulenzen.

» Mannheimer Morgen: Aktivisten wollen die Welt verbessern – mit Postkarten

Weil sie sich für Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transsexuellen eingesetzt hat, musste Marielle Franco sterben. Jetzt solle der Mord an der brasilianischen bisexuellen Anwältin aufgeklärt werden. In Form von Tausenden Postkarten, adressiert an den Generalstaatsanwalt, wollen Amnesty- International-Mitglieder Druck ausüben.

» ZEITjUNG: "Heteropärchen" gehören auf die Pride!

Heteros haben auf der Pride nichts zu suchen? Doch, findet unsere Autorin Nadine Kroll. Warum erkärt sie in diesem Beitrag.

» jetzt.de: Der Christopher Street Day muss wieder politisch werden

Julian Mars sagt angesichts der diesjährigen CSDs: Wir müssen entscheiden, ob wir kämpfen oder feiern wollen!

» Deutschlandfunk Kultur über Identitätspolitik und Debattenstil: Sprechverbote von der Gender-Polizei

Verständnis schaffen, Minderheiten schützen – Identitätspolitik ist wichtig, sagt die Journalistin Simone Schmollack. Doch die Debatte ist längst vergiftet: Aggression und Rechthaberei bestimmen den Ton im Kampf gegen die Ausgrenzung.

» Deutschlandfunk Kultur über Kampf um gesellschaftliche Anerkennung: Die große Sehnsucht nach dem "Gleichheitsgefühl"

Gleichheit sei in einer Gesellschaft erst dann erreicht, wenn wir "blind" werden für die Unterschiede, sagt der Philosoph Stefan Gosepath. Aktuell gebe es in Deutschland einen "Kampf" darum, wer in der Gesellschaft etwas zu sagen habe.

» Frankfurter Rundschau über Bosniens ersten CSD: Premiere in Sarajevo

Bosniens erste LGBT-Parade startet im September. Noch immer müssen Lesben und Schwule im Land Angst vor Angriffen haben.

» Schwetzinger Zeitung zu homophobem Vorfall: Hass ist krass, aber Liebe ist krasser!

Nach dem Christopher Street Day in Mannheim wird eine junge Frau am Bahnhof in Schwetzingen beschimpft und bespuckt. Sie erzählt uns ihre Geschichte – und wir haben ihre Worte in einer Kritischen Betrachtung aufgearbeitet.

» watson zu Jürgen Trovato und "Promi Big Brother": Beliebter Kandidat sollte keine Sendezeit bekommen

Auch dieses Mal ist das Niveau der 12 Bewohner konstant tief doch ein Kandidat schafft es täglich das noch zu unterbieten.

» SRF über Indie-Rockband Mashrou' Leila: Zensur im Auftrag der Kirche

Eine Rockband muss sich selbst zensieren kein Einzelfall im Libanon, der arabischen Oase der freien Meinungsäusserung.

13. August 2019

» Nollendorfblog: "In die Kirche gehen ist das neue Schwulsein" – Wie die SWR3-Kirchenpropaganda aus Tätern Opfer macht.

Unfassbar wie sich hier die Vertreterin einer Organisation anmaßt, das Leid einer Opfergruppe zu bestreiten, das sie selbst mit verursacht hat.

» Zeit Online über Sarajevo: Wo Homophobie der Alltag ist

Homophobie ist auf dem Balkan weitverbreitet. Jetzt machen Fußballfans mobil gegen die erste Gay-Pride-Parade in Sarajevo. Manche sympathisieren mit der Todesstrafe.

» NDR über queeren Frauenchor: Miss Klang

"Miss Klang" ist ein queerer Frauenchor aus Hamburg-Barmbek. Meist a cappella, manchmal aber auch mit Klavierbegleitung wird ein Repetoire aus Pop, Jazz und Klassik gesungen.

» Zeit Online: King Henry ist jetzt eben eine Frau

Karnevalswitze über Transpersonen braucht niemand: In London zeigen Shakespeare's Globe Theatre und eine aktuelle Ausstellung, wie sich Geschlecht heute darstellt.

» RP Online zum Abstammungsrecht: Elternschaft per Erklärung

In Deutschland wird schon seit Jahren darüber diskutiert und seit Jahren nicht entschieden: über ein neues Abstammungsrecht. Diese Entscheidungsfindung im Zeitlupentempo muss nicht immer ein Nachteil sein, kommentiert unser Autor.

12. August 2019

» magazin.hiv über Manfred Salzgeber: Das Leben eines "Filmversklavten"

Vor 25 Jahren, am 12. August 1994, starb der Berlinale-Kurator, Teddy-Award-Erfinder und Filmverleiher Manfred Salzgeber. Ohne ihn wären viele queere Filme und insbesondere solche zu HIV und Aids nicht ins Kino gekommen.

» Gala über Miley Cyrus: Was bedeutet ihre Pansexualität?

Miley Cyrus erklärte in einem Interveiw einst, sie sei pansexuell. Aber was meint die Neu-Ex von Liam Hemsworth eigentlich damit?

» Lausitzer Rundschau über LesBI*Schwule T*our in Elbe-Elster: "Seelen-Striptease" und Mutmachen

Bei der LesBI*Schwule T*our in Elbe-Elster besuchen Aktivisten für queeres Leben, beginnend in Elsterwerda, verschiedene Städte im Landkreis und zeigen (Regenbogen-)Flagge.