» (16.08.2019) FAZ zum Stonewall-Jubiläum: Alle Liebenden müssen kämpfen

Queeres Leben in Ost- und Westdeutschland: Das Schwule Museum zeigt in seiner Ausstellung Love at the First Fight die Entwicklung der Homosexuellenbewegungen auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs.

16. August 2019

» Schweizer-Illustrierte-Blog "Voll schwul!": Wir sollten viel öfter nackt sein

Ein Date führt SI-Online-Blogger Onur Ogul auf eine FKK-Wiese. Dort sinniert er darüber, ob Nacktsein für manche auch ein Statement sein kann.

» General-Anzeiger: Streifenwagen beim CSD zieht Blicke auf sich

Wenn in Lübeck am Wochenende Schwule und Lesben durch die Straßen ziehen, wird ein Streifenwagen der Polizei ein besonderer Hingucker sein. Aber nicht wegen nackter Haut, sondern viel mehr wegen einem besonderen Zeichen.

» ze.tt: Nina liebt Kate und ein österreichisches Dorf darf es nicht wissen

Nina hat heimlich eine Frau geheiratet. Ihre Großeltern wissen bis heute nichts von ihrer Homosexualität. Über die große Angst des Coming-outs auf dem Land.

» Tagesspiegel: Bezirk bremst die Regenbogenhauptstadt Berlin

Berlin will Regenbogenhauptstadt sein. Doch die queerpolitischen Maßnahmen des Senats stocken auf Bezirksebene, wie das Beispiel Steglitz-Zehlendorf zeigt.

» GQ: Ist Sex unter schwulen Männern wirklich einfacher und besser?

Unser Autor wird von Freunden immer wieder mit deren Vorstellung konfrontiert, Sex unter Männern sei nicht so kompliziert wie bei Heteros – und sogar besser. Damit liegen sie nicht ganz richtig.

» 20 Minuten: Oberster Protestant befürwortet Homo-Ehe

Gottfried Locher, Präsident des Evangelischen Kirchenbundes, ist der Meinung, dass Ehe und Trauung auch für gleichgeschlechtliche Paare gelten sollen.

» 20 Minuten: Transgender Ellyot (21) darf nicht ins Militär

Transmann Ellyot würde gerne ins Militär. Trotz bestandener körperlicher wie auch medizinischer Tests wurde er als doppelt untauglich erklärt.

» Tagesspiegel über LSVD und Spandau: Streit um Regenbogenfahne beigelegt

Das Hissen der Regenbogenfahne, Symbol der queeren Menschen, am Bezirksrathaus Spandau, hatte großen Streit ausgelöst. Jetzt wurde er friedlich beigelegt.

15. August 2019

» HNA: Darum ist der Christopher Street Day in Kassel doch nicht tot

Der Christopher Street Day in Kassel stand vor dem Aus. Nun findet er am Samstag doch statt. Die neuen Organisatoren wollen die Schwulen-Parade wieder politischer machen.

» 90minuten.at über schwulen Fußballer: "Möchte eigentlich nur Spaß am Sport haben"

Punkto Homophobie braucht es noch Sensibilisierungsarbeit. 90minuten.at hat mit Oliver Egger, dem Ombudsmann der Anlaufstelle gegen Homophobie gesprochen.

» Rhein Neckar Zeitung: "Ist das jetzt ein Mann oder eine Frau?"

Die 25-jährige Lisa Eiter hat als Transmensch eine leidvolle Lebensgeschichte hinter sich – Jetzt läuft die Geschlechtsangleichung

» Tagesspiegel: Geschlechtergerechte Sprache wirkt

In Schweden gibt es ein geschlechtsneutrales Pronomen. Eine Studie zeigt: Dessen Nutzung beeinflusst unmittelbar die Wahrnehmung von Geschlechterrollen.

» Welt-Gastkommentar: Für ein zeitgemäßes Familienrecht

Katrin Helling-Plahr, Expertin für Gesundheits- und Rechtspolitik der FDP-Bundestagsfraktion, zu ihrem jüngsten Vorstoß. S.a.: FDP will Leihmutterschaften und Embryonenspenden ermöglichen (12.08.2019)

» WochenSpiegel interviewt Triers queeres Zentrum Schmit-Z: "Unsere Ziele sind so bunt wie der Verein"

Vincent Maron, Bildungsreferent von Schmit-Z, dem queeren Zentrum Trier, spricht im Interview über den Christopher Street Day (CSD) und die generellen Anliegen der queeren Gemeinde.

» Welt über Polen: Elite und Volk, der Hass ist gegenseitig

Die polnische Inteligencja verachtet die Plebs aus Prinzip, findet unser Autor, der Schriftsteller Szczepan Twardoch. Ihre Arroganz sei tief in ihrem Ethos verwurzelt. Für Komplexität in der öffentlichen Debatte gebe es in Polen immer weniger Raum.

» Tagesspiegel: Warum die Uni Hannover Helmut Kentler gewähren ließ

Politikwissenschaftlerin Teresa Nentwig legt eine Studie über die Dissertation des berüchtigten Sexualforschers vor, der Berliner Kinder Pädophilen auslieferte.

» B.Z.: Wir sind Berlins erste schwule Pflege-WG

Berlins erste Pflege-WG für Homosexuelle gibt Männern ein Zuhause, die ihr Schwulsein lange verstecken mussten.

» Luzerner Zeitung: Heiratet. Oder emanzipiert euch.

Derzeit wird gerade das neue Erbrecht vom Parlament behandelt. Im Fokus steht dabei ganz oft die Frau und das zu recht, vor allem, wenn sie unverheiratet ist. Doch ganz ernsthaft: Wer sich für ein Konkubinat entscheidet, verzichtet explizit auf einen staatlichen Rechtsrahmen, der Sicherheit bietet. Nämlich die Ehe.

» Spiegel Online über Model Cara Delevingne: "Ich wollte mich nicht anders fühlen"

Model Cara Delevingne hat in einem Interview über Bisexualität und ihr Outing gesprochen. Mittlerweile äußert sich die 26-Jährige öffentlich zum Thema Sex. Früher sei ihr das schwergefallen.