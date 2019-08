Ausgewählter Artikel:

» (18.08.2019) Ruhr Nachrichen: Gelebte Vielfalt – So war der zweite Trans*CSD in Dortmund

Der zweite Trans*CSD sorgte am Samstag für einen bunten Klecks in der schwarzgelben Innenstadt. Für die Christopher-Street-Day-Wochen war es ein Auftakt der besonderen Art.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

18. August 2019

» Mittelbayerische Zeitung über ersten CSD in Amberg: Für Toleranz auf die Straßen

Unter dem Motto Amberg/Oberpfalz feiert Pride, begeht die Stadt am 31. August ihren ersten Christopher Street Day.

» bz Basel. Oberste Zürcher Katholikin will homosexuelle Paare segnen

Ehe für alle: Nach dem Präsidenten des Evangelischen Kirchenbundes spricht sich auch die Präsidentin der Zürcher Kantonalkirche für eine Öffnung aus.

» Jüdische Allgemeine: Grün, schwul, jüdisch

Der Londoner Lokalpolitiker Zack Polanski kämpft für den Klimaschutz und gegen Antisemitismus in den eigenen Reihen

» Bieler Tagblatt: Armeechef Rebord will Transmann Militärdienst ermöglichen

Der scheidende Armeechef Philippe Rebord will Vorgaben überarbeiten lassen, damit ein für untauglich befundener Transmann Dienst in der Schweizer Armee leisten kann. Die Armee müsse sich anpassen und weiterentwickeln, sagte er in einem Interview.

» Ruhr Nachrichen: Gelebte Vielfalt – So war der zweite Trans*CSD in Dortmund

Der zweite Trans*CSD sorgte am Samstag für einen bunten Klecks in der schwarzgelben Innenstadt. Für die Christopher-Street-Day-Wochen war es ein Auftakt der besonderen Art.

» hessenschau: 2.500 Teilnehmer bei CSD-Feiern in Darmstadt und Kassel

50 Jahre nach den Anti-Schwulen-Razzien in New York haben die CSD-Paraden in Darmstadt und Kassel daran erinnert, dass Homosexuelle noch immer nicht überall gleichberechtigt sind.

» Lübecker Nachrichten über den CSD: Großes Fest für die Liebe

So viele wie nie: Mehr als 2000 Lübecker feiern den Christopher Street Day (CSD). Schwul und lesbisch sind nicht alle von ihnen. Viele kommen einfach so und sie haben eine politische Botschaft.

17. August 2019

» taz über LGBTIQ*-Szene in Sachsen: "Wir sind aber nicht mehr"

Für Queere ist das Leben in Sachsen leichter geworden, doch ein Coming-out ist immer noch riskant. Wie verteidigt man seine Rechte?

» IKZ über die EuroGames: Homosexuelle Europameisterschaften 2020 in Düsseldorf

Etwa 4000 Sportler aus ganz Europa werden im August 2020 in Düsseldorf bei den EuroGames erwartet. Sie machen bei mehr als 30 Sportarten mit.

» bonnFM: Coming-outs sind scheiße

Laufe seines Lebens einige Coming-outs erfahren. Mir geht es nicht anders, aber ich muss sagen: Langsam habe ich echt keine Lust mehr.

» Deutschlandfunk Kultur über die für Queers wichtige Blogging-Plattform Tumblr: Niedergang eines Giganten

Tumblr galt als eines der wichtigsten Social Networks. 2013 wurde es für 1,1 Milliarden US-Dollar an Yahoo verkauft. Jetzt wechselte das soziale Netzwerk den Besitzer – anscheinend für nur wenige Millionen US-Dollar. Das Netz ist voller Häme.

» Deutschlandfunk Kultur: Es ist Zeit für die "Familie für alle"

Unerfüllte Kinderwünsche werden in Deutschland bislang unterschiedlich behandelt: Heterosexuelle Paare werden unterstützt. Singles und gleichgeschlechtliche Konstellationen dagegen nicht. Das sollte sich ändern, kommentiert Philipp Hübl.

» der Freitag erklärt von A-Z: Drag Queens

Viel Häme erfuhr Heidi Klum, als bekannt wurde, dass sie eine Drag-Castingshow moderieren soll. Kann sie diesen Kosmos einschätzen? Falls nicht: Unser Wochenlexikon hilft

16. August 2019

» Schweizer-Illustrierte-Blog "Voll schwul!": Wir sollten viel öfter nackt sein

Ein Date führt SI-Online-Blogger Onur Ogul auf eine FKK-Wiese. Dort sinniert er darüber, ob Nacktsein für manche auch ein Statement sein kann.

» General-Anzeiger: Streifenwagen beim CSD zieht Blicke auf sich

Wenn in Lübeck am Wochenende Schwule und Lesben durch die Straßen ziehen, wird ein Streifenwagen der Polizei ein besonderer Hingucker sein. Aber nicht wegen nackter Haut, sondern viel mehr wegen einem besonderen Zeichen.

» ze.tt: Nina liebt Kate und ein österreichisches Dorf darf es nicht wissen

Nina hat heimlich eine Frau geheiratet. Ihre Großeltern wissen bis heute nichts von ihrer Homosexualität. Über die große Angst des Coming-outs auf dem Land.

» FAZ zum Stonewall-Jubiläum: Alle Liebenden müssen kämpfen

Queeres Leben in Ost- und Westdeutschland: Das Schwule Museum zeigt in seiner Ausstellung Love at the First Fight die Entwicklung der Homosexuellenbewegungen auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs.

» Tagesspiegel: Bezirk bremst die Regenbogenhauptstadt Berlin

Berlin will Regenbogenhauptstadt sein. Doch die queerpolitischen Maßnahmen des Senats stocken auf Bezirksebene, wie das Beispiel Steglitz-Zehlendorf zeigt.

» GQ: Ist Sex unter schwulen Männern wirklich einfacher und besser?

Unser Autor wird von Freunden immer wieder mit deren Vorstellung konfrontiert, Sex unter Männern sei nicht so kompliziert wie bei Heteros – und sogar besser. Damit liegen sie nicht ganz richtig.

» 20 Minuten: Oberster Protestant befürwortet Homo-Ehe

Gottfried Locher, Präsident des Evangelischen Kirchenbundes, ist der Meinung, dass Ehe und Trauung auch für gleichgeschlechtliche Paare gelten sollen.