» (21.08.2019) neues deutschland über Mounir Baatour: Kandidatur der Kontroversen

Der Anwalt Mounir Baatour wollte als erster offen schwuler arabischsprachiger Kandidat bei den tunesischen Präsidentschaftswahlen im September antreten. Doch nun wurde seine Kandidatur untersagt.

21. August 2019

» Süddeutsche.de: Neuer Paragraf 175

Zwei SPD-Abgeordnete haben einen fragwürdigen Gesetzentwurf gegen "Homo-Heiler" vorgelegt.

» Sonntagsblatt: Nürnberger Menschenrechts-Filmfestival engagiert sich für LGBTQI-Geflüchtete

65 Filme aus 43 Ländern zeigt das Internationale Nürnberger Filmfestival für Menschenrechte – mit besonderem Fokus auf lesbische, schwule, queere, bi-, trans- oder intersexuelle Geflüchtete.

20. August 2019

» Aargauer Zeitung: LGBTI-feindliche Gewalt wird im Aargau nicht separat erfasst – das will Grossrat Florian Vock ändern

Der SP-Politiker forderte eine Änderung der polizeilichen Praxis, damit die Gewalttaten gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und Intersexuelle (LGBTI) separat erfasst werden. Die Regierung will das aber nicht.

» Noizz: Shirin, warum gibst du dich für Flers homophoben Steinzeit-Rap her?

Sexismus pur.

» Süddeutsche.de über Peaches in Hamburg: Das Wort "Fuck" in allen Varianten

Peaches, die aktuell wohl einzige ernst zu nehmende Thronfolgerin von Madonna, gibt in Hamburg die Orgienversion eines Beyoncé-Konzerts. Leider auch mit einer Ausstellung.

19. August 2019

» Tagesspiegel: Die Homophobie der polnischen Kirche

Vor den Parlamentswahlen in Polen macht die katholische Kirche mobil. Vor allem die Verfechter von LGBTI-Rechten stehen im Zentrum der Politik.

» Deutschlandfunk Kultur interviewt Andrea Roedig: "Einfach nur schwul oder lesbisch ist ein bisschen out"

Derzeit gerät der "alte weiße schwule Mann" in Misskredit. Die junge Generation spricht von "LGBTQI", die alte fühlt sich in ihrem jahrelangen Kampf nicht genug gewürdigt. Publizistin Andrea Roedig sagt, auf beiden Seiten brauche es mehr Offenheit.

» Volksstimme: Homosexuelle Geflüchtete finden mehr Hilfe

In ihrer Heimat wurden sie wegen ihrer Sexualität verfolgt und gefoltert. In Sachsen-Anhalt erhalten sie Hilfe, doch Probleme bleiben.

» Beobachter: "Ich habe Mühe mit der Ehe für alle"

Ein schwules Paar will heiraten. Das stürzt die gläubige Tante in ein moralisches Dilemma. Die Beziehung zum Neffen ist ihr wichtig. Wie damit umgehen?

» Nau: Ellen DeGeneres feiert elften Hochzeitstag

Moderatorin Ellen DeGeneres ist seit elf Jahren mit der Schauspielerin Portia de Rossi verheiratet. Auch nach so langer Ehe sind die Gefühle gross.

» Prinzenbad-Blog auf taz.de: Queer Summer Splash im Prinzenbad

Es ist Sonntag und heute findet im Zeichen des Regenbogens das 3. Queer Summer Splash im Prinzenbad statt.

» bento: Warum Frauen, die Frauen lieben, sich immer noch so oft unsicher fühlen

Mit meinem männlichen Partner könnte ich an jeder Straßenecke Berlins wild rumknutschen. Wir können zusammen nachts durch dunkle Parks gehen, im Club eng tanzen und ich fühle mich absolut sicher. Nicht, weil mein Partner so stark ist und mich beschützt – sondern weil Männer mich in seiner Gesellschaft in Ruhe lassen. Sie respektieren mich, weil ich scheinbar schon einem anderen Mann "gehöre".

» Weser-Kurier über älteren Bremer: Das Outing als Befreiungsschlag

Norbert Jäger führte mit seiner Frau eine Bilderbuchehe. Sie lebten glücklich mit ihren drei Kindern zusammen. Mit 48 Jahren gestand er seiner Familie, dass er schwul ist.

» FR über CSD in Darmstadt: Feiern im Zeichen des Regenbogens

Rund 2800 fröhliche Menschen beteiligen sich an der neunten Auflage des Christopher Street Day.

18. August 2019

» Mitteldeutsche Zeitung: Papa, Papa, Kind – Zwei verheiratete Männer sind nach langem Wunsch endlich Eltern (Registrierung erforderlich)

Zwei verheiratete Männer aus Hohenmölsen im Burgenlandkreis haben ein Mädchen adoptiert. Wie es ihnen gelungen ist, nach langem Wunsch endlich Eltern zu werden.

» HNA über CSD Kassel: Einstige Schwulen-Demo feiert Teilnehmerrekord

Der Christopher Street Day in Kassel soll politischer werden. Das kam an in der queeren Szene. Mit 1300 Teilnehmern gab es am Samstag einen Rekord. Für manche war es jedoch zu bunt.

» Deutschlandfunk: "Vielfalt ist wichtig für den unternehmerischen Erfolg"

Seit fast 20 Jahren betreibt die Deutsche Bank "Diversity Management". Ein vielfältig zusammengesetztes Team zahle sich auch ökonomisch aus, sagte Gernot Sendowski, Diversity-Verantwortlicher des Konzerns und Vorstand der Initiative "Charta der Vielfalt", im Dlf.

» Mittelbayerische Zeitung über ersten CSD in Amberg: Für Toleranz auf die Straßen

Unter dem Motto Amberg/Oberpfalz feiert Pride, begeht die Stadt am 31. August ihren ersten Christopher Street Day.

» bz Basel. Oberste Zürcher Katholikin will homosexuelle Paare segnen

Ehe für alle: Nach dem Präsidenten des Evangelischen Kirchenbundes spricht sich auch die Präsidentin der Zürcher Kantonalkirche für eine Öffnung aus.