Ausgewählter Artikel:

» (23.08.2019) Tagesspiegel: Die "Mann-Sisters" waren der Zeit voraus

Exzentrisch, queer, politisch: Vor 50 Jahren starb Erika Mann, vor 70 Jahren ihr Bruder Klaus. Gemeinsam tourten sie durch die Welt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

23. August 2019

» VICE: Wie ich das erste Mal als Drag Queen auftrat und mich als Mann fand

Vielleicht kann ich mich besser verstehen, wenn ich ein anderer werde. Oder besser gesagt eine andere: "Dicki Minarsch".

» Tagesspiegel: Die "Mann-Sisters" waren der Zeit voraus

Exzentrisch, queer, politisch: Vor 50 Jahren starb Erika Mann, vor 70 Jahren ihr Bruder Klaus. Gemeinsam tourten sie durch die Welt.

22. August 2019

» Zeit Online über lesbische Migrantin aus Aserbaidschan: Versteck dich doch!

Eine in Hamburg lebende Frau soll in Aserbaidschan ein Visum beantragen, obwohl ihr dort Verfolgung droht. Die Behörde rät: Sie soll ihre Homosexualität geheim halten.

» NZZ über Homosexuelle in Senegal: "Wir haben Gott nicht darum gebeten, uns so zu machen"

Wer in Senegal homosexuell ist, muss sich verstecken und verstellen. Sonst wird er von der Gemeinschaft verstossen und landet vielleicht sogar im Gefängnis.

» Schwuler Journalist im Deutschlandfunk Kultur: Warum ich immer seltener nach Cottbus fahre

Die Rechte ist in manchen Regionen Ostdeutschlands stark geworden – und es könnte sein, dass sie nach den nächsten Wahlen noch stärker ist. Journalist Florian Prokop hat das in Cottbus miterlebt, wo er aufwuchs. Heute hält er Distanz zur alten Heimat. Warum?

» Langenthaler Tagblatt: Es gibt nicht nur Heteros!

Ein Verein aus Bern setzt sich für einen offeneren Umgang mit Homosexualität an Schulen ein. Das ist gut, aber noch nicht genug.

21. August 2019

» Welt über Gewalt gegen Homosexuelle in Berlin: Schläge, Tritte, fliegende Biergläser

Die Liste der Gewalttaten gegen Schwule und Lesben in Berlin ist lang, die Zahl der Angriffe steigt kontinuierlich. Doch körperliche Angriffe sind nur eine Facette des offenen Hasses gegen LGBTI-Personen in der Hauptstadt.

» Tagesspiegel: Die Kraft der Beleidigung

Erniedrigungen können ein wirkungsvolles politisches Instrument sein, sagen Forscher. Schimpfwörter grenzen aus, dienen Diskriminierten aber auch als Schutz.

» Weser-Kurier: Bremer Rathaus will die Regenbogenfahne hissen

Zum Christopher Street Day am 31. August soll die Regenbogenfahne am vorübergehenden Sitz des Landtags gehisst werden. Dafür sprach sich Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) aus.

» Saarbrücker Zeitung über Aids-Hilfe Saar: Vom Kampf gegen Viren und Vorurteile

Seit 1985 gibt es die Aids-Hilfe Saar. Deren Aufgaben haben sich dank des medizinischen Fortschritts verändert.

» PNN: Zwei Väter in Geburtsurkunde eingetragen

Ein schwules Ehepaar aus Nuthetal hat zwei Kinder von einer US-amerikanischen Leihmutter. Nun werden sie per Gerichtsbeschluss als Eltern in die Geburtsurkunde eingetragen – ein seltener Fall.

» FAZ: Wenn das Coming-out nicht akzeptiert wird

Für unsere Autorin war das Coming-out kinderleicht: Ich hab ein Date mit einem Mädchen, Mama! Für ihre Partnerin war es dafür umso schwerer: Wie ist das, wenn die Eltern die Homosexualität des Kindes nicht akzeptieren wollen?

» neues deutschland über Mounir Baatour: Kandidatur der Kontroversen

Der Anwalt Mounir Baatour wollte als erster offen schwuler arabischsprachiger Kandidat bei den tunesischen Präsidentschaftswahlen im September antreten. Doch nun wurde seine Kandidatur untersagt.

» Süddeutsche.de: Neuer Paragraf 175

Zwei SPD-Abgeordnete haben einen fragwürdigen Gesetzentwurf gegen "Homo-Heiler" vorgelegt.

» Sonntagsblatt: Nürnberger Menschenrechts-Filmfestival engagiert sich für LGBTQI-Geflüchtete

65 Filme aus 43 Ländern zeigt das Internationale Nürnberger Filmfestival für Menschenrechte – mit besonderem Fokus auf lesbische, schwule, queere, bi-, trans- oder intersexuelle Geflüchtete.

20. August 2019

» Aargauer Zeitung: LGBTI-feindliche Gewalt wird im Aargau nicht separat erfasst – das will Grossrat Florian Vock ändern

Der SP-Politiker forderte eine Änderung der polizeilichen Praxis, damit die Gewalttaten gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und Intersexuelle (LGBTI) separat erfasst werden. Die Regierung will das aber nicht.

» Noizz: Shirin, warum gibst du dich für Flers homophoben Steinzeit-Rap her?

Sexismus pur.

» Süddeutsche.de über Peaches in Hamburg: Das Wort "Fuck" in allen Varianten

Peaches, die aktuell wohl einzige ernst zu nehmende Thronfolgerin von Madonna, gibt in Hamburg die Orgienversion eines Beyoncé-Konzerts. Leider auch mit einer Ausstellung.

19. August 2019

» Tagesspiegel: Die Homophobie der polnischen Kirche

Vor den Parlamentswahlen in Polen macht die katholische Kirche mobil. Vor allem die Verfechter von LGBTI-Rechten stehen im Zentrum der Politik.

» Deutschlandfunk Kultur interviewt Andrea Roedig: "Einfach nur schwul oder lesbisch ist ein bisschen out"

Derzeit gerät der "alte weiße schwule Mann" in Misskredit. Die junge Generation spricht von "LGBTQI", die alte fühlt sich in ihrem jahrelangen Kampf nicht genug gewürdigt. Publizistin Andrea Roedig sagt, auf beiden Seiten brauche es mehr Offenheit.