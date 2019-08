Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

23. August 2019

» Zeit Online: "Auch Omma und Oppa fahren heute zum CSD, um was Buntes zu sehen"

Sechs Mitglieder unserer Community erzählen von Homo- und Transphobie, der Kommerzialisierung des Christopher Street Days und den Verwerfungen innerhalb der Szene.

» Schweizer Illustrierte: Schwulenclubs machen nicht nur Schwule glücklich

Eine Freundin will SI-Online-Blogger Onur Ogul einen Gefallen tun, als sie vorschlägt, den Berliner Club Schwuz zu besuchen. "Da hats sicher hübsche Typen." Der Abend wird auch ein Erfolg aber anders als geplant.

» RTL: Geschwister aus den USA sind beide Transgender

James (11) und Olivia (7) sind Transgender. Wie die Eltern damit umgehen.

» Basler Zeitung: Bachelor öffnet sich für die Liebe zwischen zwei Frauen

Das amerikanische TV-Dating geht neue Wege. Wie schwulen- und lesbenfreundlich sind deutschsprachige Kuppelsendungen?

» NZZ: Gastgeber von "Chemsex"-Partys verurteilt

Sein Lebensinhalt war die Organisation von Sex-Partys, bei denen den Teilnehmern zur zusätzlichen Stimulation Crystal Meth und Kokain abgegeben wurde. Dafür hat ein 38-jähriger Marokkaner nun eine Freiheitsstrafe von 28 Monaten erhalten, zudem wird er für 6 Jahre des Landes verwiesen.

» MDR: Wenn Homosexualität als Sünde und Störung gilt

Der Bund plant einen Gesetzesentwurf zum Verbot von Konversionstherapien. Die Deutsche Evangelische Allianz warnt, der ginge womöglich zu weit. Ein Betroffener brauchte lange Hilfe, um sich von der Therapie zu erholen.

» DASDING: "Ich bin stolz darauf, trans zu sein!"

Tom ist transsexuell: Er wurde als Mädchen geboren, lebt aber heute als Mann. "Für mich ist das kein Fluch. Ich bin glücklich, dass ich in beiden Geschlechtern leben durfte", sagt er.

» Volksstimme: Mit High Heels und Glitzer in die Nacht

Als Dragqueen will der Magdeburger Sebastian Alk glänzen, aber auch ein Zeichen gegen Homophobie und für Toleranz setzen.

» VICE: Wie ich das erste Mal als Drag Queen auftrat und mich als Mann fand

Vielleicht kann ich mich besser verstehen, wenn ich ein anderer werde. Oder besser gesagt eine andere: "Dicki Minarsch".

» Tagesspiegel: Die "Mann-Sisters" waren der Zeit voraus

Exzentrisch, queer, politisch: Vor 50 Jahren starb Erika Mann, vor 70 Jahren ihr Bruder Klaus. Gemeinsam tourten sie durch die Welt.

22. August 2019

» Zeit Online über lesbische Migrantin aus Aserbaidschan: Versteck dich doch!

Eine in Hamburg lebende Frau soll in Aserbaidschan ein Visum beantragen, obwohl ihr dort Verfolgung droht. Die Behörde rät: Sie soll ihre Homosexualität geheim halten.

» NZZ über Homosexuelle in Senegal: "Wir haben Gott nicht darum gebeten, uns so zu machen"

Wer in Senegal homosexuell ist, muss sich verstecken und verstellen. Sonst wird er von der Gemeinschaft verstossen und landet vielleicht sogar im Gefängnis.

» Schwuler Journalist im Deutschlandfunk Kultur: Warum ich immer seltener nach Cottbus fahre

Die Rechte ist in manchen Regionen Ostdeutschlands stark geworden – und es könnte sein, dass sie nach den nächsten Wahlen noch stärker ist. Journalist Florian Prokop hat das in Cottbus miterlebt, wo er aufwuchs. Heute hält er Distanz zur alten Heimat. Warum?

» Langenthaler Tagblatt: Es gibt nicht nur Heteros!

Ein Verein aus Bern setzt sich für einen offeneren Umgang mit Homosexualität an Schulen ein. Das ist gut, aber noch nicht genug.

21. August 2019

» Welt über Gewalt gegen Homosexuelle in Berlin: Schläge, Tritte, fliegende Biergläser

Die Liste der Gewalttaten gegen Schwule und Lesben in Berlin ist lang, die Zahl der Angriffe steigt kontinuierlich. Doch körperliche Angriffe sind nur eine Facette des offenen Hasses gegen LGBTI-Personen in der Hauptstadt.

» Tagesspiegel: Die Kraft der Beleidigung

Erniedrigungen können ein wirkungsvolles politisches Instrument sein, sagen Forscher. Schimpfwörter grenzen aus, dienen Diskriminierten aber auch als Schutz.

» Weser-Kurier: Bremer Rathaus will die Regenbogenfahne hissen

Zum Christopher Street Day am 31. August soll die Regenbogenfahne am vorübergehenden Sitz des Landtags gehisst werden. Dafür sprach sich Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) aus.

» Saarbrücker Zeitung über Aids-Hilfe Saar: Vom Kampf gegen Viren und Vorurteile

Seit 1985 gibt es die Aids-Hilfe Saar. Deren Aufgaben haben sich dank des medizinischen Fortschritts verändert.

» PNN: Zwei Väter in Geburtsurkunde eingetragen

Ein schwules Ehepaar aus Nuthetal hat zwei Kinder von einer US-amerikanischen Leihmutter. Nun werden sie per Gerichtsbeschluss als Eltern in die Geburtsurkunde eingetragen – ein seltener Fall.

» FAZ: Wenn das Coming-out nicht akzeptiert wird

Für unsere Autorin war das Coming-out kinderleicht: Ich hab ein Date mit einem Mädchen, Mama! Für ihre Partnerin war es dafür umso schwerer: Wie ist das, wenn die Eltern die Homosexualität des Kindes nicht akzeptieren wollen?