26. August 2019

» Tagesspiegel: AfD-Politiker wettet, dass man in seiner Rede keinen homophoben Satz finden würde – und verliert beim ersten Satz

"Und wer jetzt einen trans- oder homophoben Satz in meiner Rede findet, dem gebe ich einen Prosecco aus", sagte Heribert Eisenhardt von der AfD am Donnerstag.

» Tagesspiegel: Von der Leihmutterschaft zur Regenbogenfamilie – Zwei Väter für Susana und Luke

Ein schwules Paar aus Nuthetal hat zwei Kinder von einer Leihmutter. Beide stehen als Eltern in der Geburtsurkunde, doch bis dahin war es ein langer Weg.

» der Freitag über das sächsische Hinterland: Wo Anderssein gefährlich ist

Manuela Tillmanns berät Menschen zu ihrer Sexualität im sächsischen Hinterland. Die baldigen Wahlen bereiten ihr Sorge

» News.at über schwulen Fußballer Oliver Egger: Zwischen Out und Outing

Österreichs erster Fußballer, der offen bekennt: "Ich bin schwul." Nun unterstützt er Profikicker im Umgang mit dem Tabu

» Kurier interviewt Le Gateau Chocoloat: Die Dragqueen, die Bayreuth aufmischte (Testzugang erforderlich)

Der britische Travestiekünstler spricht im Interview über Rasse, Oper und den revolutionären Spirit Richard Wagners.

25. August 2019

» Weser-Kurier: Mein erster CSD – "Wie einen Tag frei haben"

Der Bremer Robert Dadanski berichtet über seine erste CSD-Teilnahme als 18-Jähriger. Heute gehört er zu den Organisatoren des Bremer CSD.

» MDR: Sachsen-Anhalt feiert Christopher Street Day

Sachsen-Anhalt feiert Vielfalt: Der Christopher Street Day 2019, kurz CSD, ist Demonstration und Fest gleichzeitig. Das sind die Forderungen und Herausforderungen der Schwulen und Lesben im Land.

» Thüringer Allgemeine: Bunt und laut – Tausende feiern Christopher Street Day in Erfurt

Mehrere Tausend Teilnehmer sind nach Angaben der Veranstalter beim Erfurter Christopher Street Day (CSD) für mehr Toleranz und Vielfalt in der Gesellschaft auf die Straße gegangen.

» Nordkurier: Hunderte ziehen für Rechte von Homosexuellen bunt durch Neubrandenburg

Der Demonstrationszug zum Christopher Street Day hat ohne Vorfälle das Friedländer Tor erreicht. Der Diebstahl zweier Regenbogenfahnen trübte die Stimmung nicht.

» Welt über Magnus Hirschfeld. Die sexuellen Obsessionen der Weimarer Republik (Paywall)

Ob Zwitter, Nymphomaninnen oder Offiziere in Unterwäsche: Mit seinem Institut für Sexualwissenschaft erforschte Magnus Hirschfeld die Libido der Weimarer Republik. Auch er selbst lebte ungewöhnlich.

» Deutschlandfunk über 50 Jahre Sexualkundeunterricht: Mehr als Bienchen und Blümchen

1969 beschloss die Kultusministerkonferenz, dass Sexualkundeunterricht in die Lehrpläne gehört. Bis dahin wurde höchstens im Religionsunterricht vor den Gefahren der Lust gewarnt. Und auch heute gehen die Meinungen, ob und inwieweit Kinder in der Schule sexuell aufgeklärt werden sollen, auseinander.

» Tiroler Tageszeitung über Diversity auf dem Laufsteg: Der holprige Weg in die große Viefalt

Geografische Peinlichkeiten und Rassismus-Vorwürfe. Modehäuser rutschen von einer Panne in die nächste. Nun sollen Diversity-Manager helfen. Ein Tanz auf dem Vulkan des Codes.

24. August 2019

» Mittelbayerische Zeitung: Kein Gedenken an Unrecht gegen "175er" (Testzugang erforderlich)

Während der NS-Zeit wurden auch in Regensburg Männer wegen homosexueller Handlungen verurteilt. Ein Gedenken an sie fehlt.

» BuzzFeed: Eine Person terrorisierte schwule Männer – drei Jahre später gibt es noch keinen Prozesstermin

Vor einigen Monaten berichteten wir über Max O., der Opfer eines Stalkers aus Bremen wurde. Bis heute gibt es keinen Termin für einen Prozess.

» GrenzEcho: LGTB-Gemeinschaft wirft Brüsseler Polizei Homophobie vor

Ein homophober Vorfall steht derzeit im Mittelpunkt einer internen Untersuchung bei der Polizeizone Brüssel-Ixelles. Die LGBT-Gemeinschaft (Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender, also Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender, A.d.R.) ist besorgt über die Nachlässigkeit der Polizisten, wenn ihre Mitglieder Opfer von Übergriffen werden, berichtet die Zeitung De Morgen am Freitag.

» Kurier: Die "Homo-Ehe" wird hauptsächlich von Heteros geschlossen

Die Eingetragene Partnerschaft sollte ursprünglich homosexuellen Paaren eine Verbindung ermöglichen. Von 638 Eintragungen stammen aber 560 von Hetero-Paaren.

» Schwäbische: Am Waldbaggersee sorgt die Polizei für Ruhe

Lange Zeit sorgten Nackte am Waldsee für Unruhe. Mittlerweile herrscht dort Badehosenpflicht.

» Abendblatt: Wie ein Hamburger Polizist für Homosexuelle kämpft (Testzugang erforderlich)

Die Zahl der Übergriffe steigt. Marco Burmester-Krüger geht jeder Straftat nach – Und hat für Betroffene ein offenes Ohr.

» bento: "Es ist wichtig, homosexuelle Paare im Fernsehen zu sehen" – "Unter Uns"-Schauspieler Lars Steinhöfel über sein Coming-out

Wie fühlt sich ein Coming-out an, wenn dir dabei Tausende von Menschen zusehen? Die Frage kann der Schauspieler Lars Steinhöfel beantworten