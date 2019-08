Ausgewählter Artikel:

» (29.08.2019) Deutsche Welle aus Türkei: Queer Olympix umgeht Verbot

Dass LGBT-Veranstaltungen von türkischen Behörden verboten werden, ist nichts Neues. Das kommt immer wieder vor. Doch mit Witz und Power haben schwul-lesbische Sportler jetzt die "Queer Olympix" durchgezogen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

29. August 2019

» Wiener Zeitung: Schwule Männer wählen anders

Eine Umfrage zeigt Unterschiede von Schwulen und Bisexuellen im Vergleich zu Hetero-Männern.

» SRF: "Das Fussballstadion war kein Ort für ein Coming-Out"

Sprüche wie "Was für ein schwuler Pass!" oder "Diese Schwuchtel kann doch keinen Ball annehmen?" sind bis heute zu hören im Stadion. Fussball hat ein Problem mit Homosexualität, auch 2019 noch. Obwohl sich in den Fankurven einiges verändert hat in den letzten Jahren.

» Mein Krefeld: Krefeld feiert CSD-Premiere

Am 27. Juni 2020 findet erstmals in Krefeld ein Christopher Street Day statt. An diesem Tag wird für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen sowie gegen Diskriminierung und Ausgrenzung demonstriert. Schirmherrin der Krefeld-Premiere wird OB-Gattin Katrin Meyer-Eberhardt sein.

» VICE: Queere YouTuber erzählen, warum sie jetzt YouTube verklagen

"Es geht darum zu zeigen, dass es vollkommen normal ist, homosexuell zu sein. Dass queere Menschen nicht unsichtbar sind."

» Aargauer Zeitung: Der Fall begann mit Sex in der Bahnhoftoilette – 20-Jähriger muss wegen brutalem Raub ins Gefängnis

Fünf Jahre Gefängnis erhält ein 20-jähriger Eritreer, der einen 66-Jährigen nach unterschiedlichen Honorar-Vorstellungen brutal ausraubte.

» SRF: 5 Gründe, die ein Coming-Out eines aktiven Fussballers erschweren

Auch im Jahr 2019 hat der Fussball ein Problem mit Homophobie. "Input" beleuchtet mögliche Gründe mit Fans und Verband.

» katholisch.de: Ist ein Segen für homosexuelle Paare möglich?

So sind die Regeln in katholischer und evangelischer Kirche

» Badische Neueste Nachrichten über LGBTI in Karlsruhe: "Akzeptanz gibt es nur durch Sichtbarkeit"

Karlsruhe feiert sich als weltoffene und tolerante Stadt. Dennoch machten homophobe Äußerung von Sicherheitspersonal Schlagzeilen. Und wie bewertet die queere Community selbst die Lage in Karlsruhe? Die BNN haben sich bei einigen Vertretern queerer Organisationen umgehört – die zeichnen ein positives Bild der Fächerstadt.

28. August 2019

» Tagesspiegel: Trans Mann in Berlin – Das Hintergrundrauschen des Hasses

Seit seinem Outing als trans Mann wird unser Autor online beschimpft und bedroht manchmal auch im Alltag. Was das bedeutet, berichtet er hier.

» latkes*berlin zum Radical Queer March: Warum ich nicht automatisch eine antideutsche weiße Kartoffel bin, nur weil ich die BDS-Kampagne kritisiere

Fragmentarisches Protokoll eines ernüchternden Wochenendes.

» katholisch.de: Bischöfe Bode und Heße wollen offeneren Umgang mit Homosexuellen

Derzeit gibt es immer mehr Wortmeldungen zu möglichen Segnungen homosexueller Paare seitens der katholischen Kirche. Jetzt nehmen zwei Diözesanbischöfe Stellung zum Umgang mit Schwulen und Lesben – und fordern ein Umdenken.

» spieletipps über Ion Fury: Entwickler lassen homophoben Witz im Spiel, "weil es sonst Zensur wäre"

Die Kontroverse rund um den Retro-Shooter Ion Fury geht in die nächste Runde.

» rbb über Drag-Star Bianca Del Rio in Berlin: Beleidigungen am Fließband

Die amerikanische Dragqueen Bianca Del Rio ist als Komikerin auch über die Szene hinaus bekannt. Dienstagabend war sie mit ihrer Comedy-Show im ausverkauften Admiralspalast zu Gast – und teilte ohne Rücksicht auf Verluste aus.

» Lokalkompass: Das WBZ ist ein "Lebensort Vielfalt" für LSBTI

Es gibt viele Homosexuelle, Bisexuelle, Trans- und Inter-Personen, die befürchten im Alter diskriminiert zu werden. Um dem zu begegnen, haben Heime wie das Wohn- und Begegnungszentrum Zehnthof (WBZ) das Qualitätssiegel Lebensort Vielfalt eingeführt.

» evangelisch.de-Blog Kreuz&Queer: Rückkehr in die Community

Ein sportlicher Trend kann manchmal helfen, den Anschluss an Verlorengeglaubtes wiederzufinden. Gedanken über Community, Safe Spaces und spirituelle Praxis.

» Stuttgarter Nachrichten über schwules Paar: Verliebt, verpartnert, verheiratet (Testabo erforderlich)

Bernd-Claus und Mario Schnurr haben im September 2001 in Untertürkheim ihre Lebenspartnerschaft eintragen lassen. Heute sind sie rechtmäßig verheiratet. Bis zur Ehe für alle war es für sie ein langer Weg.

» nordbayern.de interviewt schwulen Aktivisten: Als die Liebe nicht mehr strafbar war

Über Jahrzehnte hinweg hat der sogenannte Schwulenparagraph Angst ausgelöst: Angst, erwischt zu werden, Angst, erpressbar zu sein. Als Michael Glas 1983 sein Coming-Out hatte, war der diskriminierende Gesetzestext noch in Kraft, wenn auch abgeschwächt.

27. August 2019

» Deutschlandfunk Kultur über Comiczeichner Reinhard Kleist: Bilder gebrochener Lebenswege

Nick Cave, Johnny Cash oder das kurze Leben der somalischen Sprinterin Samia Omar: Reinhard Kleist zeichnet Biographien als Comics – und das mit großem Erfolg. Mit seiner neuesten Graphic Novel "Knock Out!" steigt er in den Boxring.

» Saarbrücker Zeitung über Schwulenkneipe History: "Früher war es in der Szene ganz anders" (Registrierung erforderlich)

Richard Paulus ist seit 20 Jahren Inhaber der Schwulen-Kneipe History in Saarbrücken. Gab es zu Anfangs noch kritische Blicke von Passanten, ist das History mittlerweile für die meisten ein vertrautes Bild.