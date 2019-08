Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

30. August 2019

» Stuttgarter Zeitung über lesbisches Ehepaar: Mit Hund und Kindern ist das Glück perfekt

Seit Oktober 2017 ist die Ehe für alle in Deutschland erlaubt. Tanja und Sandra Veutner haben Ende 2018 geheiratet. Wie viele andere Stuttgarter auch insgesamt haben sich hier knapp 200 gleichgeschlechtliche Paare das Ja-Wort gegeben.

» Podcast #QueerAsBerlin im Gespräch mit Kevin Kühnert, Vorsitzender der Jusos

Moderator Michael Meyer lädt alle 14 Tage einen interessanten Gast aus Politik, Kultur, Gesellschaft ein und spricht über Themen aus LGBTIQ- Sicht. In der neuen Folge spricht Kevin Kühnert über seine Kindheit, sein Coming-Out, sein Talent als JuSo-Vorsitzender, junge Menschen in der Politik und wie er die Zukunft der Volksparteien sieht. Außerdem spricht Kühnert darüber, ob er noch ins Nachtleben ausgeht und warum er Roland Kaiser gut findet.

» jetzt: Seit ich Dating-Apps habe, kann ich im echten Leben nicht mehr flirten

Wer sich einmal in der digitalen Komfortzone eingerichtet hat, will nie wieder raus.

» Der Westen: Frau schmeißt Sohn raus, weil er schwul ist – dann schaltet sich der Opa ein

Diese Geschichte ist genauso tragisch wie herzerwärmend. In Zeiten der Schwulen- und Lesben-Bewegung und der Ehe für Alle sollte diese Situation eigentlich nicht mehr vorkommen: Eine Mutter aus den USA schmeißt ihren Sohn raus, weil er schwul ist. Er flieht aus der gemeinsamen Wohnung zu seinem Großvater. Was dieser dann tut, lässt einen den Glauben an das Gute im Menschen wiederfinden.

» ze.tt: Wie ein bisexueller Brasilianer das Leben unter Präsident Bolsonaro wahrnimmt

In Brasilien wird jährlich eine der größten Pride Paraden der Welt veranstaltet, gleichzeitig stirbt durchschnittlich alle 20 Stunden ein queerer Mensch gewaltsam.

» Nau: Hat auch die Schweizer Super League ein Homophobie-Problem?

Zwei Homophobie-Vorfälle in Frankreich sorgen für Spielunterbrüche. Wäre dies auch in der Schweizer Super League vorstellbar?

» Schweizer Illustrierte: Bitte mehr Schwulenwitze à la Renato Kaiser!

Er macht Gags auf Kosten von Minderheiten. Auch die LGBT-Community verschont Renato Kaiser in seiner Sendung "Tabu" nicht. SI-online-Blogger Onur Ogul erklärt, warum er ohne schlechtes Gewissen über die Schwulenwitze des Comedians lachen kann.

» Mamablog: Liebe heterosexuelle Frauen...

Am Freitag wird entschieden, ob der Zugang zur Samenspende Teil der "Ehe für alle" sein soll. Unsere Autorin findet, dass der Entschluss alle Frauen interessieren sollte.

» medienMITTWEIDA: Die Sichtbarkeit von Trans* in der Gesellschaft

So vielfältig und bunt wie Berlin sind in Deutschland wenige Städte. Zum Thema Transgender sagen die Berliner: "Aus Cornelia wird Konrad oder umgedreht – ist doch egal. Es ist doch jedem selbst überlassen. Wie der alte Fritz sagt: 'Leben und leben lassen.'" (Eyk, 54 Jahre). Doch was bedeutet es, Trans* zu sein?

» Focus Online interviewt trans Sängerin Kim Petras: "Ein wahrgewordener Traum"

In Deutschland sprach sie bereits im Teenie-Alter darüber, wie es sich anfühlt, im falschen Körper geboren zu sein. Kim, die als Tim auf die Welt kam, wanderte als junge Erwachsene in die USA aus – und steigt aktuell in den amerikanischen Pop-Himmel auf. Im FOCUS-Online-Interview spricht die 27-Jährige über den ´American Dream´ und warum es nervt, auf ihr Leben als Transgender reduziert zu werden.

» stern.de über PrEP: Wunderwaffe gegen HIV? Das denken schwule Männer darüber

Ab dem 1. September übernehmen Krankenkassen ein Medikament, das vor HIV-Infektionen schützt. NEON hat mit den Machern des Schwulen-Sex-Podcasts "schwanz & ehrlich" darüber gesprochen.

» VICE: Was ihr über PrEP wissen solltet

Wir haben unter anderem einen Arzt und einen Konsumenten gefragt, was sich dadurch verändert.

» derStandard.at: Vorbereitungen für erstes großes Outing in Sarajevo

Am 8. September wird die erste Pride-Parade in Bosnien-Herzegowina stattfinden. Es ist eine kleine Revolution mit viel Polizeischutz

» Deutschlandfunk interviewt schwulen katholischen Priester: "Vor zehn Jahren hätte ich mich garantiert nicht geoutet"

Einen wie ihn dürfte es laut katholischer Lehre nicht geben: Bernd Mönkebüscher ist Priester und offen homosexuell. Vor wenigen Monaten outete er sich. In seinem neuen Buch beschreibt er seine Hoffnung und seine Angst. "Manchmal schäme ich mich, katholisch zu sein", sagte er im Dlf.

» Weser-Kurier über CSD Bremen: Beflaggung mit politischem Segen

Für eine Sonderbeflaggung der Bürgerschaft ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig. Die hat die Bürgerschaft am Donnerstag erreicht: Zum CSD am Samstag wehen die Regenbogenfarben am Parlamentsgebäude.

» Welt über Lil Nas X: Ein schwuler, schwarzer Cowboy in Pailletten

Der Country-Rapper Lil Nas X interpretiert einen amerikanischen Männer-Mythos neu: Er trägt am liebsten exaltierte, glitzernde Cowboy-Looks. So wird der Westernhut zum politischen Kommentar.

» Luzerner Zeitung über Reformierte Kirche: Offen für Trauungen gleichgeschlechtlicher Paare

Die Ehe für alle wird bei den Reformierten national heiss diskutiert – die meisten Zuger Kirchen zeigen sich offen.

» inFranken.de über Uferlos e.V.: 40 Jahre für Schwule und Lesben aktiv

1979 gründete sich die Gruppierung in Bamberg, um sich für die Rechte von Schwulen und Lesben einzusetzen. Das tut der Verein bis heute. Gleichzeitig sind neue Schwerpunkte hinzugekommen.

» 20 Minuten: "Ein schwuler Freund gab uns seinen Samen"

Manuela (40) und ihre Partnerin werden bald Eltern. Jetzt kämpfen sie dafür, dass lesbische Paare in der Schweiz die Samenspende legal nutzen dürfen.

» Weser-Kurier interviewt schwulen Polizisten: "Schwul ist noch immer ein Schimpfwort"

Homosexuelle erfahren viel Hass und Gewalt. Polizist Sven Rottenberg erzählt von seiner Arbeit als Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweisen.