Ausgewählter Artikel:

» (31.08.2019) Onetz: Christopher Street Day: Amberg feiert friedlich die Vielfalt

Bunt, ein bisschen schrill und absolut friedlich: So war der erste Christopher Street Day in Amberg mit Hunderten, die durch die Innenstadt zogen und auf dem Marktplatz Party machten. Und mittendrin: Tessa Ganserer.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

31. August 2019

» Deutschlandfunk Nova: Muslime, die Liebe und der Sex

Ali Ghandour, von der der Universität Münster dokumentiert, wie offen Muslime mit dem Thema Sexualität über Jahrhunderte umgegangen sind.

» Weser-Kurier über CSD Bremen: 10.000 feiern unter dem Regenbogen

Menschen aller sexuellen Orientierungen sind am Samstag gegen Ausgrenzung und Diskriminierung beim Christopher Street Day in Bremen auf die Straße gegangen. Zehntausend Teilnehmer schlossen sich dem Demonstrationszug an.

» Nau über Pascal Erlachner: "Szenen aus Frankreich machen mich traurig"

Der doppelte Homophobie-Eklat in Frankreich beschäftigt auch Ex-Schiri Pascal Erlachner. Er lobt den Respekt in der Schweiz der Kampf müsse aber weitergehen.

» BauernZeitung: Das Schwingfest ist vorbei – ich oute mich

Redaktorin Simone Barth hat zum Thema ESAF noch etwas loszuwerden.

» Freie Presse über LGBTI im Erzgebirge: "Es geht um Identität, nicht um Sex"

Wie leben transsexuelle und homosexuelle Menschen im Erzgebirge? Ein Berater erzählt, wie er ihnen hilft

» taz interviewt schwulen Schornsteinfeger: "Ruß kann man abwaschen"

Der schwule Schornsteinfeger über Männerbilder, Outings, Anfeindungen und die Notwendigkeit von politischem Engagement.

» Weser-Kurier: Die Geschichte des Bremer CSD

Hunderte Menschen zogen 1979 durch Bremen, um für die Rechte Homosexueller zu demonstrieren. Es war der erste Christopher Street Day in Deutschland. Eine, die damals mitorganisierte, erzählt die Geschichte.

» NZZ: Der französische Fussball muss sich fragen: Was ist Provokation und was Homophobie?

In den zwei höchsten französischen Ligen wurden mehrere Spiele unterbrochen. Grund: homophobe Spruchbänder und Fangesänge. Ein Gegenmittel fehlt, die homophoben Aussagen sind präsenter denn je.

30. August 2019

» Stuttgarter Zeitung über lesbisches Ehepaar: Mit Hund und Kindern ist das Glück perfekt

Seit Oktober 2017 ist die Ehe für alle in Deutschland erlaubt. Tanja und Sandra Veutner haben Ende 2018 geheiratet. Wie viele andere Stuttgarter auch insgesamt haben sich hier knapp 200 gleichgeschlechtliche Paare das Ja-Wort gegeben.

» Podcast #QueerAsBerlin im Gespräch mit Kevin Kühnert, Vorsitzender der Jusos

Moderator Michael Meyer lädt alle 14 Tage einen interessanten Gast aus Politik, Kultur, Gesellschaft ein und spricht über Themen aus LGBTIQ- Sicht. In der neuen Folge spricht Kevin Kühnert über seine Kindheit, sein Coming-Out, sein Talent als JuSo-Vorsitzender, junge Menschen in der Politik und wie er die Zukunft der Volksparteien sieht. Außerdem spricht Kühnert darüber, ob er noch ins Nachtleben ausgeht und warum er Roland Kaiser gut findet.

» jetzt: Seit ich Dating-Apps habe, kann ich im echten Leben nicht mehr flirten

Wer sich einmal in der digitalen Komfortzone eingerichtet hat, will nie wieder raus.

» Der Westen: Frau schmeißt Sohn raus, weil er schwul ist – dann schaltet sich der Opa ein

Diese Geschichte ist genauso tragisch wie herzerwärmend. In Zeiten der Schwulen- und Lesben-Bewegung und der Ehe für Alle sollte diese Situation eigentlich nicht mehr vorkommen: Eine Mutter aus den USA schmeißt ihren Sohn raus, weil er schwul ist. Er flieht aus der gemeinsamen Wohnung zu seinem Großvater. Was dieser dann tut, lässt einen den Glauben an das Gute im Menschen wiederfinden.

» ze.tt: Wie ein bisexueller Brasilianer das Leben unter Präsident Bolsonaro wahrnimmt

In Brasilien wird jährlich eine der größten Pride Paraden der Welt veranstaltet, gleichzeitig stirbt durchschnittlich alle 20 Stunden ein queerer Mensch gewaltsam.

» Nau: Hat auch die Schweizer Super League ein Homophobie-Problem?

Zwei Homophobie-Vorfälle in Frankreich sorgen für Spielunterbrüche. Wäre dies auch in der Schweizer Super League vorstellbar?

» Schweizer Illustrierte: Bitte mehr Schwulenwitze à la Renato Kaiser!

Er macht Gags auf Kosten von Minderheiten. Auch die LGBT-Community verschont Renato Kaiser in seiner Sendung "Tabu" nicht. SI-online-Blogger Onur Ogul erklärt, warum er ohne schlechtes Gewissen über die Schwulenwitze des Comedians lachen kann.

» Mamablog: Liebe heterosexuelle Frauen...

Am Freitag wird entschieden, ob der Zugang zur Samenspende Teil der "Ehe für alle" sein soll. Unsere Autorin findet, dass der Entschluss alle Frauen interessieren sollte.

» medienMITTWEIDA: Die Sichtbarkeit von Trans* in der Gesellschaft

So vielfältig und bunt wie Berlin sind in Deutschland wenige Städte. Zum Thema Transgender sagen die Berliner: "Aus Cornelia wird Konrad oder umgedreht – ist doch egal. Es ist doch jedem selbst überlassen. Wie der alte Fritz sagt: 'Leben und leben lassen.'" (Eyk, 54 Jahre). Doch was bedeutet es, Trans* zu sein?

» Focus Online interviewt trans Sängerin Kim Petras: "Ein wahrgewordener Traum"

In Deutschland sprach sie bereits im Teenie-Alter darüber, wie es sich anfühlt, im falschen Körper geboren zu sein. Kim, die als Tim auf die Welt kam, wanderte als junge Erwachsene in die USA aus – und steigt aktuell in den amerikanischen Pop-Himmel auf. Im FOCUS-Online-Interview spricht die 27-Jährige über den ´American Dream´ und warum es nervt, auf ihr Leben als Transgender reduziert zu werden.

» stern.de über PrEP: Wunderwaffe gegen HIV? Das denken schwule Männer darüber

Ab dem 1. September übernehmen Krankenkassen ein Medikament, das vor HIV-Infektionen schützt. NEON hat mit den Machern des Schwulen-Sex-Podcasts "schwanz & ehrlich" darüber gesprochen.