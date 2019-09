Ausgewählter Artikel:

» (03.09.2019) Neue Westfälische: Ein Zuhause für die queere Jugendszene in Paderborn

Raus aus den Schubladen – das ist das Anliegen der queeren Jugendlichen in Paderborn. Im Jugendtreff Ohana unterstützen sie sich gegenseitig.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. September 2019

» inFranken.de: Facebook-Inserat für ein Sachbuch ruft Hasskommentare hervor

Pfarrerin Dorothea Zwölfer staunte nicht schlecht, als sie bei Facebook für ein Sachbuch ein Inserat schaltete.

» Wochenblatt: AfD auf Niederbayerns erstem CSD nicht willkommen

Der erste Christopher Street Day in Niederbayern startet am Samstag, 28. September, in Landshut. Der Veranstalter, der neu gegründete Verein "Queer in Niederbayern", hat am Montag bekannt gegeben, wie der Tag ablaufen soll – und wer ausdrücklich nicht willkommen ist.

02. September 2019

» Gala über "Sommerhaus der Stars": Sabrina Lange sorgt mit Schwulen-Aussage für Eklat

Eigentlich soll es beim Wiedersehen nach dem Finale von "Das Sommerhaus der Stars" um die Trennung von Kate Merlan und Benjamin Boyce gehen, da schaltet sich plötzlich Sabrina Lange mit einer provozierenden Aussage ein.

» Tagesspiegel über queeres Selbstverständnis: Geht es nicht etwas unauffälliger?

Während der CSD-Saison sind vor allem die schillernden, lauten Queers sichtbar. Doch das ist selbst einigen aus der Community zu viel. Ein Stimmungsbild.

» Westfälische Nachrichten über CSD: Auch sie sind Münster

1972 gab es den ersten Christopher Street Day in Münster. Damals gingen 200 Menschen auf die Straße, an diesem Samstag waren es laut Polizei rund 3000.

» Badische Neueste Nachrichten: Auf dem Weg zur Frau – trotz Männerberuf

Für Kim Kuntz war schon früh klar, dass sie anders ist: Die heute 26-Jährige ist transsexuell. Zur Welt kam sie als Kim Nico Kuntz, heute tritt sie nur noch als Kim Kuntz auf und als Frau. Im Gespräch mit Christel Manzey spricht sie darüber, welche Hürden sie auf ihrem Weg zum für sie richtigen Geschlecht überwinden muss und was sie sich für ihr Leben als Frau wünscht.

» op-online über Gerdas kleine Weltbühne: "Um VIPs gibts bei uns kein Geschiss"

Geplant war es anders, als sich der Travestieverein Herrliche Damen Mühlheim vor drei Jahren ins Vereinsregister schreiben ließ. Förderung der Darstellungskunst steht auf der Agenda.

» Kreiszeitung: Dr. Angela Steidele berichtet aus dem Leben von "Gentleman Jack" Anne Lister

Anne Lister (1791 bis 1840) ist heute als erste moderne Lesbe bekannt. Die Autorin Dr. Angela Steidele bezeichnet die englische Landadelige als eine Art Don Juan der lesbischen Liebe. Die Kölnerin hat sich eingehend mit den Tagebüchern Listers beschäftigt. Daraus entstanden ist ihr Roman "Anne Lister – eine erotische Biographie". Angela Steidele gab in der Frauenberatung Verden einen interessanten Einblick in das Leben und Lieben der Anne Lister.

» SRF: Schwuler Fussballer, wo bist du?

Der prominenteste Mannschaftssport der Welt hat ein Problem: Nirgends hält sich Homophobie so hartnäckig wie im Fussballstadion. Bis heute hat sich kein Schweizer Fussballer geoutet.

» Nordwest-Zeitung: Seit 25 Jahren heißt das "Hempels" alle willkommen

Das Hempels ist ein wichtiger Bestandteil des Vereins NaUnd, der sich hauptsächlich für homosexuelle Menschen einsetzt. In den Räumlichkeiten treffen sich viele Gruppen.

01. September 2019

» Munich Kyiv Queer zum CSD in Odessa: Diskussion am Regenbogen

Erneut reiste eine Münchner Delegation zum OdesaPride. Am Samstag waren besonders viele Leute aus München vor Ort, denn parallel fand das Chorfestival Q-Fest statt – der Projektchor Monadessa sang mit. Aus der Stadt am Schwarzen Meer berichtet Stefan Block im Rahmen einer Reihe des Blogs von munichkyivqueer.org.

» taz über Stimmtraining für trans Frauen: Mut zum Sprechen

Die Stimme ist für viele trans Frauen sehr wichtig. Fast ein Jahr lang arbeitete Sophie S. mit einer Logopädin an einer, die zu ihr passt.

» Spiegel Online: Warum Sadomasochismus als sexuelle Identität anerkannt sein sollte

Der Regenbogenflagge fehlt ein schwarzer Streifen für Sadomasochisten. Während sich die LGBT-Community öffentlich feiern kann, bleibt die BDSM-Szene größtenteils immer noch inkognito in Hinterzimmern.

» Blick über schwulen Klimaaktivsten: Yanik Wermuth ist 18 – und will in den Nationalrat

Der Berner Yanik Wermuth (18) hat noch keine Klimademo verpasst. Jetzt will er sich auch im Parlament für Umweltthemen engagieren. Und kandidiert als einer der jüngsten Anwärter auf das Nationalratsamt.

31. August 2019

» Deutschlandfunk Nova: Muslime, die Liebe und der Sex

Ali Ghandour, von der der Universität Münster dokumentiert, wie offen Muslime mit dem Thema Sexualität über Jahrhunderte umgegangen sind.

» Weser-Kurier über CSD Bremen: 10.000 feiern unter dem Regenbogen

Menschen aller sexuellen Orientierungen sind am Samstag gegen Ausgrenzung und Diskriminierung beim Christopher Street Day in Bremen auf die Straße gegangen. Zehntausend Teilnehmer schlossen sich dem Demonstrationszug an.

» Nau über Pascal Erlachner: "Szenen aus Frankreich machen mich traurig"

Der doppelte Homophobie-Eklat in Frankreich beschäftigt auch Ex-Schiri Pascal Erlachner. Er lobt den Respekt in der Schweiz der Kampf müsse aber weitergehen.

» Onetz: Christopher Street Day: Amberg feiert friedlich die Vielfalt

Bunt, ein bisschen schrill und absolut friedlich: So war der erste Christopher Street Day in Amberg mit Hunderten, die durch die Innenstadt zogen und auf dem Marktplatz Party machten. Und mittendrin: Tessa Ganserer.

» BauernZeitung: Das Schwingfest ist vorbei – ich oute mich

Redaktorin Simone Barth hat zum Thema ESAF noch etwas loszuwerden.