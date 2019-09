Ausgewählter Artikel:

» (05.09.2019) WAZ entdeckt schwulen Royal: Über diesen Tag im Jahr 2018 würde die Queen NICHT sprechen

Es geschah am 22. September 2018. Ein Mitglied der Royals, Lord Ivar Alexander Michael Mountbatten, steht vor dem Traualtar. Neben ihm steht James Coyle. Er trägt seinen schönsten Anzug. Ein Gospel-Chor singt. Es ist der Tag ihrer Hochzeit.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. September 2019

» Tagesspiegel interviewt Drag Queen Sultana aus Beirut: "Drag ist eine Revolution"

In Beirut gibt es eine kleine Drag-Szene, die sehr vorsichtig sein muss. Wir haben mit Sultana über Aktivismus, Klamotten und Queersein im Libanon gesprochen.

» FAZ über Transsexualität im Beruf: Gestern Anzug, heute Kleid (Testzugang erforderlich)

Manche Menschen wurden als Mann geboren, fühlen sich aber als Frau oder anders herum. Das ist im Beruf nicht immer einfach. Wir haben zwei von ihnen an ihrem Arbeitsplatz besucht.

» WAZ entdeckt schwulen Royal: Über diesen Tag im Jahr 2018 würde die Queen NICHT sprechen

Es geschah am 22. September 2018. Ein Mitglied der Royals, Lord Ivar Alexander Michael Mountbatten, steht vor dem Traualtar. Neben ihm steht James Coyle. Er trägt seinen schönsten Anzug. Ein Gospel-Chor singt. Es ist der Tag ihrer Hochzeit.

» Deutschlandfunk Nova über Russland: Verunsicherung nach Mord an LGBTQ-Aktivistin

Jelena Grigorjewa, LGBTQ-Aktivistin, wurde vor einigen Wochen in Sankt Petersburg erstochen. Die Verunsicherung in der Community ist nun groß.

» Welt über Ausstellung im Bode-Museum: So queer ist die christliche Kunst

Eine Frau am Kreuz und ein Jesus mit männlicher Braut? Die abendländische Kunst ist nicht nur Sache der Heteros. Nun richtet das Berliner Bode-Museum eigene Routen für den schwulen, lesbischen, bi- und transsexuellen Blick ein. Ein Projekt mit Vorbildcharakter.

» BILDblog zum "Schwulen-Gen": Journalisten müssen sich Studie von Lesern erklären lassen

In der Studie heißt es sinngemäß, dass sich zwar nicht ein einzelnes Gen isolieren lässt, das die sexuelle Orientierung bestimmt, dass es aber auf verschiedenen Chromosomen bestimmte genetische Marker gibt, die dafür mitverantwortlich scheinen. Einfacher gesagt:

» Mannheimer Morgen: Kirchenorganist leitet Pornokino

Markus Enders ist gläubiger Katholik und Kirchenorganist. Gleichzeitig ist er homosexuell und leitet einen Erotiktreff in Ludwigshafen. Für ihn alles andere als ein Widerspruch.

» bz Basel: Freiwillige Therapie für Homosexuelle – Elisabeth Augstburger gerät in Shitstorm

Mit einem solchen Sturm der Entrüstung dürfte Elisabeth Augstburger kaum gerechnet haben. In der «Basler Zeitung» wird die Baselbieter EVP-Ständeratskandidatin mit der Aussage zitiert, dass eine sogenannte Konversionstherapie helfen könne, Homosexualität zu heilen – «sofern die oder der Betroffene das auch will. Auf keinen Fall darf hier Zwang ausgeübt werden.»

» Sonntagsblatt über "Kunterbunt Amberg": Jugendgruppe will LGBTQ+-Menschen vernetzen

Wie schwer es sein kann, in der Provinz seine Homosexualität zu leben, davon kann Phillip Pietsch ein Lied singen. Damit sich das ändert, hat der 19-Jährige die Jugendgruppe "Kunterbunt Amberg" gegründet. Neben monatlichen Treffen der LGBTQ+-Menschen haben die jungen Leute in diesem Jahr eine ganz besondere Veranstaltung in der oberpfälzischen Stadt organisiert.

» Badische Zeitung über lesbisches Paar: Eine Liebe, die Widerstnden trotzt (Registrierung erforderlich)

Tanja und Ute Janen wollen ihre Beziehung nicht vor der ffentlichkeit verstecken. Dafr mussten sie schon einige Widerstnde berwinden.

04. September 2019

» Thüringer Allgemeine: AfD will andere Sexualkunde an Schulen durchsetzen

Die Lehrinhalte sollten sich „an der Kernfamilie als Leitbild des privaten Zusammenlebens orientieren.

» Dresdner Neueste Nachrichten: CSD-Sprecher Ronald Zenker ist in vollem Umfang rehabilitiert (Testzugang erforderlich)

Ronald Zenker, Landeskoordinator für queere Flüchtlinge, hat seine Arbeit wieder aufgenommen. Er hatte im Juni nach Vorwürfen gegen seine Person um Beurlaubung gebeten. Schwere Vorwürfe, die sich nicht bestätigt haben.

» BR24: Mutter, Mutter, Kind – Ringen um ein modernes Familienbild

Kinder wachsen nicht nur in traditionellen Familien auf, sondern auch bei gleichgeschlechtlichen Paaren und Stiefeltern. Soziale Eltern haben bisher kaum Rechte. Jetzt soll das Abstammungsrecht reformiert werden. Das birgt Zündstoff.

» Tagesspiegel über flexiblere Kinderwunsch-Regeln: Das Erziehungsrecht braucht Grenzen

Bei Adoptionen wird das "Wächteramt des Staates" sehr genau genommen. Warum bietet der Staat nicht generell einen "Elternführerschein" an? Ein Kommentar.

» FAZ über Faschismus und Männlichkeit: Die weiße Scharia

Neue Rechte und Alt-Right wollen, dass Männer endlich wieder männlich sein dürfen. Denn Schuld an allem Übel sei der Feminismus, weil er die Frauen wider ihre Natur vom Herd getrennt hat.

» evangelisch.de: Queer pilgern?

Während einer Sabbatzeit war ich in den letzten Monaten wandernd und pilgernd unterwegs. Und ich habe mich dabei gefragt, ob es eigentlich queeres Pilgern gibt.

» Hannoversche Allgemeine: Wie Gerhard Kupper versuchte, nicht mehr schwul zu sein (Testzugang erforderlich)

Gerhard Kupper ist schwul. Lange Zeit glaubte der Hannoveraner, Homosexualität sei eine Krankheit. Mit einer Therapie versuchte er, sich zu heilen. Es hat lange gedauert, bis er verstanden hat, dass dies ein Irrweg war.

» SchlagerPlanet: Kerstin Ott revolutioniert britische Version von "Let's Dance"

Kerstin Ott tanzte bei "Let's Dance" mit einer Frau. Die Sängerin könnte damit das britische Original "Strictly Come Dancing" revolutionieren.

» n-tv: Lesbisch? Nicht lesbisch? – Kristen Stewart stellt Hollywood bloß

Sie ist einer der größten Stars des Filmgeschäfts und trotzdem will man ihr vorschreiben, wie sie zu leben und vor allem zu lieben hat. Angeblich passte es einigen Hollywood-Bossen nicht, dass Kristen Stewart auf Frauen steht. Sie verrät, was man ihr versprach, würde sie sich diskreter verhalten.

03. September 2019

» Hit Radio FFH: Homosexuelle Ampelmännchen bleiben in Marburg

Marburg setzt dauerhaft ein Zeichen für Vielfalt: Die schwul-lesbischen Ampelmännchen, die in Marburg kurz, vor dem Christopher-Street-Day eingeführt ...