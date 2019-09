Ausgewählter Artikel:

» (07.09.2019) Tages-Anzeiger über Mobbing im Kirchgemeinderat: Schwul und unerwünscht (kostenpflichtig)

Ein Homosexueller wird in den Kirchgemeinderat gewählt und dort von den Kollegen gemobbt. Der Fall zeigt, dass sich die reformierte Kirche teilweise noch immer schwertut mit dem Thema.

07. September 2019

» derStandard.at: Diskussionen vor Lesben- und Schwulenparade in Himberg

Die Wiener Pride-Parade geht am Samstag auf Landpartie. Protestiert wird gegen Mobbing eines Männerpaares, der Ortschef ist mäßig begeistert

» ZEITmagazin über 50 Jahre Sexualkundeunterricht: "Da unten? So was geht gar nicht"

Vor 50 Jahren wurde der Sexualkundeunterricht eingeführt. Peinlich ist er für Jugendliche immer noch, sagt der Sexualpädagoge Dominik Mantey. Helfen könne das Sex-ABC.

06. September 2019

» Sumikai über Japan: Gleichgeschlechtliches Paar legt Klage gegen Regierung ein

Ein gleichgeschlechtliches Paar reichte am 5. September Klage gegen die japanische Regierung ein. Sie sagen, das Verbot, einen gleichgeschlechtlichen

» neues deutschland verteidigt Teherans Bürgermeister: Schnappatmung vor iranischem Besuch

Der Besuch des Teheraner Bürgermeisters, Pirouz Hanachi, in Berlin hat schon im Vorfeld für Schlagzeilen gesorgt. Doch die Aufregung ist scheinheilig. Denn bei Staatsgästen aus dem westlichen Ausland wird wesentlich weniger Kritik geübt.

» Tagesspiegel: Jüdisch, queer und voller Wut auf Trumps Amerika

Aktbilder der Seele: Der Musiker Ezra Furman singt auf seiner rohen Rockplatte 12 Nudes über seelische und politische Kämpfe.

» Belltower.News über die AfD: Antifeminismus und Angriffe auf die Gleichstellung

Die AfD wird in der Öffentlichkeit vor allem als rassistische, flüchtlings- oder islamfeindliche Partei gesehen. Ihre antifeministische, sexistische, homosexuellen- und trans*feindliche Politik wird hingegen wenig wahrgenommen und thematisiert.

» Schweizer Illustrierte über Gay-Onlinedating in der Türkei: Im Land der abgeschnittenen Köpfe

Die Sommerferien verbringt SI-online-Blogger Onur Ogul gerne in seiner zweiten Heimat, der Türkei. Seine dortigen Begegnungen mit Schwulen stimmen ihn immer wieder traurig.

» NWZonline: Schafft Mutter und Vater ab

Der Staat stärkt seit Jahren die Rechte transgeschlechtlicher Menschen und homosexueller Paare. Doch die Politik geht noch nicht weit genug. Gerade, wenn es um leibliche Kinder geht, gibt es noch viel zu tun, schreibt NWZ-Autorin Manuela Wolbers.

» Südtirol News über neue Beratung in Meran: Gegen Diskriminierung von Homo- und Transsexuellen

Am 13. September wird im Meraner Rathaus der SpIQ-Schalter eröffnet.

» GQ: "Das ist voll schwul" – warum das wirklich niemand mehr sagen sollte

Das Adjektiv "schwul" wird noch immer oft in einem abwertenden Kontext benutzt. Unser Autor kriegt das häufiger zu hören – und ist selbst kein Fünkchen besser.

» BuzzFeed über Missbrauchs-Vorwürfe gegen HIV-Arzt: Hinter verschlossener Tür

Einer der wichtigsten HIV-Ärzte Deutschlands missbraucht offenbar seit mehr als 20 Jahren seine Patienten. Nach Recherchen von BuzzFeed News und VICE könnten dutzende Männer betroffen sein.

» Kosmo: Erste Gay-Hochzeit – Serbe und Kroate feiern fünften Jahrestag

Vor fünf Jahren passierte in Zagreb etwas Historisches: Es wurde die erste LGBT-Hochzeit des Landes gefeiert und das Brautpaar könnte symbolischer nicht sein ein Kroate und ein Serbe gaben sich das Ja-Wort.

05. September 2019

» 20 Minuten: Diese Transfrau befehligt ein ganzes Bataillon

Trotz Bedenken informierte jüngst Oberstleutnant Christine Hug die Armeeführung, dass sie künftig als Frau lebt. «Ich erhielt keine einzige negative Reaktion», sagt sie.

» katholisch.de: Theologe Goertz fordert Änderungen bei Sexualmoral

Vorurteile und Verbote prägen den kirchlichen Umgang mit Sexualität, sagt Moraltheologe Stephan Goertz. Das isoliere die Kirche in der Gesellschaft und entspreche nicht dem aktuellen wissenschaftlichen Stand. Daher müsse sich etwas ändern.

» Tagesspiegel interviewt Drag Queen Sultana aus Beirut: "Drag ist eine Revolution"

In Beirut gibt es eine kleine Drag-Szene, die sehr vorsichtig sein muss. Wir haben mit Sultana über Aktivismus, Klamotten und Queersein im Libanon gesprochen.

» FAZ über Transsexualität im Beruf: Gestern Anzug, heute Kleid (Testzugang erforderlich)

Manche Menschen wurden als Mann geboren, fühlen sich aber als Frau oder anders herum. Das ist im Beruf nicht immer einfach. Wir haben zwei von ihnen an ihrem Arbeitsplatz besucht.

» WAZ entdeckt schwulen Royal: Über diesen Tag im Jahr 2018 würde die Queen NICHT sprechen

Es geschah am 22. September 2018. Ein Mitglied der Royals, Lord Ivar Alexander Michael Mountbatten, steht vor dem Traualtar. Neben ihm steht James Coyle. Er trägt seinen schönsten Anzug. Ein Gospel-Chor singt. Es ist der Tag ihrer Hochzeit.

» Deutschlandfunk Nova über Russland: Verunsicherung nach Mord an LGBTQ-Aktivistin

Jelena Grigorjewa, LGBTQ-Aktivistin, wurde vor einigen Wochen in Sankt Petersburg erstochen. Die Verunsicherung in der Community ist nun groß.

» Welt über Ausstellung im Bode-Museum: So queer ist die christliche Kunst

Eine Frau am Kreuz und ein Jesus mit männlicher Braut? Die abendländische Kunst ist nicht nur Sache der Heteros. Nun richtet das Berliner Bode-Museum eigene Routen für den schwulen, lesbischen, bi- und transsexuellen Blick ein. Ein Projekt mit Vorbildcharakter.