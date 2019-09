Ausgewählter Artikel:

» (09.09.2019) taz über LGBTQI in Indien: Der Kampf geht weiter

Seit einem Jahr ist gleichgeschlechtlicher Sex in Indien legal. LGBTQI-Vertreter*innen stehen nun im Medienfokus. Queere Subkultur wird akzeptabel.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

09. September 2019

» swp.de: Nach Schließung des "Don't tell Mama": So steht es um die Ulmer Schwulen-Szene

Für viele war es ein Schock: Mit dem Ende des Don't tell Mama verschwand die letzte Schwulen-Kneipe im Raum Ulm/Neu-Ulm. Seitdem ist die Community stark auseinander gedriftet. Allerdings gibt es auch Grund zur Freude.

» Nollendorfblog: Chemtrails? Aliens? Homolobby? Was Ole von Beust Annegret Trump-Karrenbauer fragen sollte

Die CDU-Parteivorsitzende wirklich ernst zu nehmen, bedeutet, ihr Verantwortung für ihre eigenen Worte zuzutrauen,

08. September 2019

» Deutschlandfunk über Frankreich: Kampf gegen Homophobie in Fußballstadien

Schmähgesänge gehören in Fankurven von Fußballstadien zum Alltag und nicht selten gehen sie unter die Gürtellinie, sind rassistisch oder diskriminierend – etwa gegen Homosexuelle. Das Problem ist virulent. Die höchste französische Fußballliga greift neuerdings hart durch.

» Spiegel Online über Dave Chappelles LGBTI-feindliche Witze: Dieser Humor ist richtig schlicht

Der Komiker Dave Chappelle darf alles. Das ist sein Markenzeichen. In seinem neuen Netflix-Special macht er sich über die mutmaßlichen Opfer von Michael Jackson lustig und teilt gegen die LGBTQ-Bewegung aus. Und jetzt?

» PC Games über Gears 5: Großes Lob für LGBT-Inhalte und Zugänglichkeit

Gears 5 bekommt derzeit viel Lob etwa für LGBT- und Zugänglichkeits-Features.

» Bote der Urschweiz: Wegweisendes Urteil für Regenbogenfamilien

Auch gleichgeschlechtliche Elternteile in eingetragener Partnerschaft müssen nach einer Trennung Unterhalt für die gemeinsamen Kinder bezahlen. Dies hat das Regionalgericht Bern-Mittelland in einem Fall zweier Mütter entschieden.

» Stuttgarter Nachrichten über ersten Trans Pride: "Wir sind, wer wir sind"

Bei der ersten Trans Pride-Veranstaltung in Süddeutschland hat sich die Trans-Community Gehör verschafft. Die Situation für Menschen mit einer geschlechtlichen Thematik ist nach wie vor prekär.

» derStandard.at: Pride-Parade lockte Hunderte nach Himberg

Erstmals fand am Samstag in Österreich eine Lesben- und Schwulenparade außerhalb der Großstadt statt. Trotz Regens war die Himberger Pride ein Erfolg

» Telepolis über Erotik im Islam: "Wir brauchen mehr Differenzierung"

Der Islamwissenschaftler Ali Ghandour im Telepolis-Gespräch über das unterdrückte erotische Erbe der Muslime

07. September 2019

» Deutsche Welle über LGBTIs in türkischen Gefängnissen: Doppelt bestraft

Sexuelle Minderheiten sind in türkischen Haftanstalten homophoben Schikanen ausgesetzt – eine Studie dokumentiert dramatische Einzelschicksale. Doch die Vorschläge der türkischen Regierung sind bislang versandet.

» BuzzFeed-Fortsetzung zu HIV-Arzt Dr. Heiko J.: Der Nächste bitte

Seit den 90ern soll der HIV-Arzt Dr. Heiko J. Patienten missbraucht haben. Seit Jahren wissen Beratungsstellen und Staatsanwaltschaft Bescheid. Warum darf er bis heute praktizieren?

» der Freitag interviewt Regisseurin von LGBTI-Doku über Taiwan: "Es ist egal, wen sie liebt"

Regisseurin Lucie Liu hat in Taiwan die LGBT-freundlichste Gesellschaft Asiens gefunden

» derStandard.at: Diskussionen vor Lesben- und Schwulenparade in Himberg

Die Wiener Pride-Parade geht am Samstag auf Landpartie. Protestiert wird gegen Mobbing eines Männerpaares, der Ortschef ist mäßig begeistert

» ZEITmagazin über 50 Jahre Sexualkundeunterricht: "Da unten? So was geht gar nicht"

Vor 50 Jahren wurde der Sexualkundeunterricht eingeführt. Peinlich ist er für Jugendliche immer noch, sagt der Sexualpädagoge Dominik Mantey. Helfen könne das Sex-ABC.

» Tages-Anzeiger über Mobbing im Kirchgemeinderat: Schwul und unerwünscht (kostenpflichtig)

Ein Homosexueller wird in den Kirchgemeinderat gewählt und dort von den Kollegen gemobbt. Der Fall zeigt, dass sich die reformierte Kirche teilweise noch immer schwertut mit dem Thema.

06. September 2019

» Sumikai über Japan: Gleichgeschlechtliches Paar legt Klage gegen Regierung ein

Ein gleichgeschlechtliches Paar reichte am 5. September Klage gegen die japanische Regierung ein. Sie sagen, das Verbot, einen gleichgeschlechtlichen

» neues deutschland verteidigt Teherans Bürgermeister: Schnappatmung vor iranischem Besuch

Der Besuch des Teheraner Bürgermeisters, Pirouz Hanachi, in Berlin hat schon im Vorfeld für Schlagzeilen gesorgt. Doch die Aufregung ist scheinheilig. Denn bei Staatsgästen aus dem westlichen Ausland wird wesentlich weniger Kritik geübt.

» Tagesspiegel: Jüdisch, queer und voller Wut auf Trumps Amerika

Aktbilder der Seele: Der Musiker Ezra Furman singt auf seiner rohen Rockplatte 12 Nudes über seelische und politische Kämpfe.

» Belltower.News über die AfD: Antifeminismus und Angriffe auf die Gleichstellung

Die AfD wird in der Öffentlichkeit vor allem als rassistische, flüchtlings- oder islamfeindliche Partei gesehen. Ihre antifeministische, sexistische, homosexuellen- und trans*feindliche Politik wird hingegen wenig wahrgenommen und thematisiert.