10. September 2019

» taz über rechte Gewalt in Aue: Warum musste er sterben?

Drei junge Rechtsextreme quälen ihren schwulen Freund, bis er stirbt. War das eine politische Tat? Ein Gericht findet: Nein.

» Westdeutsche Zeitung: Düsseldorf soll Zebrastreifen in Regenbogen-Farben bekommen

Grüne, SPD und FDP wollen ein Symbol für Vielfalt und Toleranz.

» Sueddeutsche.de über "Orlando" an der Berliner Schaubühne: Friede, Freude, Tiefkühlpizza

Virginia Woolfs Roman "Orlando" erzählt die Entwicklung eines priveligierten Edelmanns in eine emazipierte Dichterin. Katie Mitchell hat den Stoff jetzt in der Berliner Schaubühne inszeniert.

09. September 2019

» Basler Zeitung: Transsexuelle in der Armee? Ja bitte!

Unsere Armee hat die Aufgabe, als Wehrkraft die Schweiz ganzheitlich widerzuspiegeln. Dazu gehören ­Weisse wie Schwarze, Homo- wie Heterosexuelle.

» taz über SPD-Kandidat*innen Kampmann und Roth: Ein Duo will mehr Gleichstellung

Ein Paritätsgesetz, die Abschaffung von Ehegattensplitting und §219a: Die KandidatInnen Kampmann und Roth fordern mehr Gendergerechtigkeit.

» swp.de: Nach Schließung des "Don't tell Mama": So steht es um die Ulmer Schwulen-Szene

Für viele war es ein Schock: Mit dem Ende des Don't tell Mama verschwand die letzte Schwulen-Kneipe im Raum Ulm/Neu-Ulm. Seitdem ist die Community stark auseinander gedriftet. Allerdings gibt es auch Grund zur Freude.

» Nollendorfblog: Chemtrails? Aliens? Homolobby? Was Ole von Beust Annegret Trump-Karrenbauer fragen sollte

Die CDU-Parteivorsitzende wirklich ernst zu nehmen, bedeutet, ihr Verantwortung für ihre eigenen Worte zuzutrauen,

» taz über LGBTQI in Indien: Der Kampf geht weiter

Seit einem Jahr ist gleichgeschlechtlicher Sex in Indien legal. LGBTQI-Vertreter*innen stehen nun im Medienfokus. Queere Subkultur wird akzeptabel.

08. September 2019

» Deutschlandfunk über Frankreich: Kampf gegen Homophobie in Fußballstadien

Schmähgesänge gehören in Fankurven von Fußballstadien zum Alltag und nicht selten gehen sie unter die Gürtellinie, sind rassistisch oder diskriminierend – etwa gegen Homosexuelle. Das Problem ist virulent. Die höchste französische Fußballliga greift neuerdings hart durch.

» Spiegel Online über Dave Chappelles LGBTI-feindliche Witze: Dieser Humor ist richtig schlicht

Der Komiker Dave Chappelle darf alles. Das ist sein Markenzeichen. In seinem neuen Netflix-Special macht er sich über die mutmaßlichen Opfer von Michael Jackson lustig und teilt gegen die LGBTQ-Bewegung aus. Und jetzt?

» PC Games über Gears 5: Großes Lob für LGBT-Inhalte und Zugänglichkeit

Gears 5 bekommt derzeit viel Lob etwa für LGBT- und Zugänglichkeits-Features.

» Bote der Urschweiz: Wegweisendes Urteil für Regenbogenfamilien

Auch gleichgeschlechtliche Elternteile in eingetragener Partnerschaft müssen nach einer Trennung Unterhalt für die gemeinsamen Kinder bezahlen. Dies hat das Regionalgericht Bern-Mittelland in einem Fall zweier Mütter entschieden.

» Stuttgarter Nachrichten über ersten Trans Pride: "Wir sind, wer wir sind"

Bei der ersten Trans Pride-Veranstaltung in Süddeutschland hat sich die Trans-Community Gehör verschafft. Die Situation für Menschen mit einer geschlechtlichen Thematik ist nach wie vor prekär.

» derStandard.at: Pride-Parade lockte Hunderte nach Himberg

Erstmals fand am Samstag in Österreich eine Lesben- und Schwulenparade außerhalb der Großstadt statt. Trotz Regens war die Himberger Pride ein Erfolg

» Telepolis über Erotik im Islam: "Wir brauchen mehr Differenzierung"

Der Islamwissenschaftler Ali Ghandour im Telepolis-Gespräch über das unterdrückte erotische Erbe der Muslime

07. September 2019

» Deutsche Welle über LGBTIs in türkischen Gefängnissen: Doppelt bestraft

Sexuelle Minderheiten sind in türkischen Haftanstalten homophoben Schikanen ausgesetzt – eine Studie dokumentiert dramatische Einzelschicksale. Doch die Vorschläge der türkischen Regierung sind bislang versandet.

» BuzzFeed-Fortsetzung zu HIV-Arzt Dr. Heiko J.: Der Nächste bitte

Seit den 90ern soll der HIV-Arzt Dr. Heiko J. Patienten missbraucht haben. Seit Jahren wissen Beratungsstellen und Staatsanwaltschaft Bescheid. Warum darf er bis heute praktizieren?

» der Freitag interviewt Regisseurin von LGBTI-Doku über Taiwan: "Es ist egal, wen sie liebt"

Regisseurin Lucie Liu hat in Taiwan die LGBT-freundlichste Gesellschaft Asiens gefunden

» derStandard.at: Diskussionen vor Lesben- und Schwulenparade in Himberg

Die Wiener Pride-Parade geht am Samstag auf Landpartie. Protestiert wird gegen Mobbing eines Männerpaares, der Ortschef ist mäßig begeistert