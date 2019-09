Ausgewählter Artikel:

» (12.09.2019) Noizz: Tom Holland äußert sich zu schwulem Spider-Man – und alle rasten aus

Ist der neue Spider-Man nun schwul oder nicht?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

12. September 2019

» shz.de: "Ich bin mehr als nur Samenspender" – Wie ein Vater um seine Tochter kämpft (Registrierung erforderlich)

Pascal erfüllt den Kinderwunsch einer lesbischen Frau. Sein Kind sieht er nicht, bis er die Mutter ins Gefängnis bringt.

» taz über Graffiti und Homophobie: Wie ist das gemeint?

Berlin rätselt über eine Graffiti-Serie. Der Schriftzug schürt massiv Ängste, sagt Bastian Finke vom schwulen Anti-Gewalt-Projekt MANEO.

» Tagesspiegel zu Diskriminierung im Fußball: Wo sich Homophobie und Rassismus unterscheiden

Der französische Verbandspräsident relativiert homophobe Vorfälle in der Ligue 1. In der Sache hat er sogar recht, nur stimmt der Ton nicht. Ein Kommentar.

» taz zu Homophobie im Fußball: Kapitulation vor dem Hass

Der Präsident des französischen Fußballverbands ist gegen Strafen bei schwulenfeindlichen Fangesängen. Er fürchtet schlicht zu viele Spielabbrüche.

» SRF: Warum ist uns der Anus peinlich?

Die Klitoris hat sie hinter sich, die Vulva auch. Der Penis sowieso: die Enttabuisierung. Nicht aber der Anus.

» Causa Debattenportal: Queere Bürgerrechte stehen erst am Anfang

11. September 2019

» Zeit Online über lesbische Antidiskriminierungsbeauftragte: Die New York besser macht

New Yorks Antidiskriminierungsbeauftragte kommt aus einer Einwandererfamilie und ist mit einer Frau verheiratet. Carmelyn P. Malalis weiß genau, wogegen sie kämpft.

» taz interviewt LSU-Chef: "Ich wünsche mir klare Ansagen für die Zukunft"

Beim Thema LGBTIQ tut sich AKK bisher schwer. Alexander Vogt von den Lesben und Schwulen in der Union setzt dennoch Hoffnung in die CDU-Vorsitzende

» Causa Debattenportal: Geschlechtsorgane verraten nicht mehr als die Haarfarbe

» Reutlinger General-Anzeiger: Kennen Sie Tübingen?: Von "Flatter Girls" und anderen Lesben (Probe-Abo erforderlich)

"Kennen Sie Tübingen?" führt zu der Historie der homosexuellen Frauen, von der noch vieles unbekannt ist

» evangelisch.de über queerfeindliche AfD: "Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!"

Die AfD stilisiert sich als Opfer einer selbst heraufbeschworenen "Meinungsdiktatur". Dabei geht es der Partei eigentlich darum, die Verantwortung für menschenverachtende Äußerungen abzuwälzen und Aufmerksamkeit zu generieren. Nachfolger_innen Jesu Christi müssen diesem perfiden Vorgehen laut widersprechen.

» Westdeutsche Zeitung über Euro-Games 2020: Delegation zu Gast

Das Team besuchte Düsseldorfs Sportanlagen, wie den Arena-Sportpark.

» NZZ: Die katholische Kirche wird afrikanischer und konservativer werden

Auf seiner Afrikareise gab sich Papst Franziskus sozialkritisch und modern. Will der Vatikan allerdings der wachsenden Zahl der afrikanischen Christen gerecht werden, haben die progressiven Kräfte das Nachsehen.

10. September 2019

» Noizz: Uber-Fahrerin schmeißt lesbisches Pärchen aus ihrem Auto – weil es lesbisch ist

"So etwas werde ich nicht in meinem Auto haben."

» taz über queerpolitischen Beirat in Bremen: Es ist noch nicht gut so

R2G in Bremen will einen Queerpolitischen Beirat, damit der Landesaktionsplan umgesetzt wird. Es fehlt an Beratung, Weiterbildung und Geld.

» taz über rechte Gewalt in Aue: Warum musste er sterben?

Drei junge Rechtsextreme quälen ihren schwulen Freund, bis er stirbt. War das eine politische Tat? Ein Gericht findet: Nein.

» Westdeutsche Zeitung: Düsseldorf soll Zebrastreifen in Regenbogen-Farben bekommen

Grüne, SPD und FDP wollen ein Symbol für Vielfalt und Toleranz.

» Sueddeutsche.de über "Orlando" an der Berliner Schaubühne: Friede, Freude, Tiefkühlpizza

Virginia Woolfs Roman "Orlando" erzählt die Entwicklung eines priveligierten Edelmanns in eine emazipierte Dichterin. Katie Mitchell hat den Stoff jetzt in der Berliner Schaubühne inszeniert.

09. September 2019

» Basler Zeitung: Transsexuelle in der Armee? Ja bitte!

Unsere Armee hat die Aufgabe, als Wehrkraft die Schweiz ganzheitlich widerzuspiegeln. Dazu gehören ­Weisse wie Schwarze, Homo- wie Heterosexuelle.