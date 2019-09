Ausgewählter Artikel:

» (14.09.2019) Süddeutsche.de über Sopranistin Jamie Barton: Queer ist okay

Jamie Barton ist Sopranistin und offen bisexuell. Für die "Last Night of the Proms" in London hat sie sich ein besonderes Kostüm ausgesucht.

14. September 2019

» Telepolis: Was noch zur sexuellen Orientierung gesagt werden muss

Gene oder Umwelt, Störung oder Normalität? Gedanken fürs 21. Jahrhundert

» RP Online: Der Pfarrer und sein Liebhaber (Registrierung erforderlich)

Ein jahrhundertealtes Gesetz der katholischen Kirche besagt: Wer homosexuell ist, der kann nicht Priester werden. Johannes Förster konnte weil er gelogen hat.

» neues deutschland über Beziehungsrituale: Herrenumarmung

Wenn Männer sich zur Begrüßung umarmen, ist dies meist eine Geste ohne Innigkeit. Sie wollen strikt den Eindruck vermeiden, dass hier irgendwelche über das Platonische hinausgehenden Gefühle im Raum stünden.

» NDR: Ein Gendergerechte Sprache? Pro!

Brauchen wir mehr Gerechtigkeit in der Sprache? Unbedingt, fordert Anne Wizorek, die den Hashtag #aufschrei ersonnen hat. Sie argumentiert auch in der Sprache für ein "Gerechtigkeitsupdate".

» Deutschlandfunk über Ausstellung im Schwulen Museum: Wie Aids Geschichte geschrieben hat

"HIVstories. Living Politics" heißt die Schau im Schwulen Museum Berlin, die zeigen will, welche Folgen der Kampf gegen HIV/Aids und für die Rechte von erkrankten Menschen auf die Politik hat. "Wir müssen uns auch heute noch mit den Folgen der Epidemie auseinandersetzen", sagte Heiner Schulze im Dlf.

13. September 2019

» Schweizer Illustrierte: Lasst Jungs doch einfach "Mädchendinge" tun!

In seiner Jugend wurde SI-online-Blogger Onur Ogul für seine zierliche Art gehänselt. Heute fragt er sich, wann und wie er sich "männlicher" getrimmt hat - und wieso?

» Süddeutsche.de über Fußball in Frankreich: Homophob – oder einfach bloß dumm?

Wegen schwulenfeindlicher Lieder auf den Rängen werden in Frankreich zahlreiche Fußballspiele unterbrochen.

» Tagesspiegel über Mode-Statement gegen Transphobie: Bilder meiner toten Schwestern

Um auf transfeindliche Gewalt aufmerksam zu machen, trug Model und Schauspieler*in Indya Moore bei einer Preisverleihung ganz besondere Ohrringe.

» Donaukurier über ersten CSD Ingolstadt: Ein bunter Marsch durch die Innenstadt

Dem ersten Christopher Street Day in Ingolstadt steht wohl nichts mehr im Wege.

» Die Ostschweiz über LGBTI-Diskussion: "Die Ablehnung hat meist mit Unwissen und Unsicherheit zu tun"

Es ist ein Podium der anderen Art: National- und Ständeratskandidaten nehmen in Wil und Frauenfeld Stellung zur Gleichberechtigung von Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und Intersexuellen. Ein Gespräch darüber, wie es dazu kam – und welche Hoffnungen die Veranstalter haben.

» Causa Debattenportal: Mutter, Mutter, Vater, Kind

Eine Stadt. Ein Land. Viele Meinungen. Unter diesem Motto feiern der Tagesspiegel, die Berliner Zeitung und die Bundeszentrale für politische Bildung die Meinungsfreiheit. Diskutieren Sie mit! Ausgewählte Leser*innenkommentare werden veröffentlicht.

» Sumikai: Homosexuelles Ehepaar verklagt Japan für ein Langzeitvisum

Wer in Japan eine dauerhafte Aufenthaltsberechtigung haben will, hat es nicht ganz einfach. Wer mit einem japanischen Staatsbürger verheiratet ist, hat es

» taz-Interview zu Berliner Unterstützung für CSD Stettin: "Wir müssen mit Gewalt rechnen"

Voices4Berlin ruft dazu auf, am Samstag zur Pride Parade ins polnische Stettin zu fahren. Die LGBTQI -Community brauche dringend Unterstützung.

» Nollendorfblog zu AKK: Die homophobe Gruselshow mit Reinhold Beckmann

AKK möchte ihre reaktionären homophoben Positionen nicht zurücknehmen. Sie möchte, dass ihre reaktionären homophoben Positionen nicht länger als reaktionäre homophobe Positionen angesehen werden. Ein öffentlich-rechtlicher Moderator hilft ihr dabei.

» Nollendorfblog: dpa verbreitet irreführende Meldung zum AKK-Auftritt

Anders als von dpa behauptet, hat Kramp Karrenbauer beim LSU-Empfang nicht die Ehe für alle bekräftigt.

12. September 2019

» shz.de: "Ich bin mehr als nur Samenspender" – Wie ein Vater um seine Tochter kämpft (Registrierung erforderlich)

Pascal erfüllt den Kinderwunsch einer lesbischen Frau. Sein Kind sieht er nicht, bis er die Mutter ins Gefängnis bringt.

» taz über Graffiti und Homophobie: Wie ist das gemeint?

Berlin rätselt über eine Graffiti-Serie. Der Schriftzug schürt massiv Ängste, sagt Bastian Finke vom schwulen Anti-Gewalt-Projekt MANEO.

» Noizz: Tom Holland äußert sich zu schwulem Spider-Man – und alle rasten aus

Ist der neue Spider-Man nun schwul oder nicht?

» Tagesspiegel zu Diskriminierung im Fußball: Wo sich Homophobie und Rassismus unterscheiden

Der französische Verbandspräsident relativiert homophobe Vorfälle in der Ligue 1. In der Sache hat er sogar recht, nur stimmt der Ton nicht. Ein Kommentar.