Ausgewählter Artikel:

» (16.09.2019) Zeit Online über US-Präsidentschaftswahl: Haben der Sozialist, die Schwarze und der Schwule keine Chance?

Der Demokrat, der gegen Trump gewinnen will, dürfe nicht zu links sein, heißt es. Vielleicht stimmt das oder das Gegenteil ist richtig. Prognosen verbieten sich.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. September 2019

» Zeit Online über US-Präsidentschaftswahl: Haben der Sozialist, die Schwarze und der Schwule keine Chance?

Der Demokrat, der gegen Trump gewinnen will, dürfe nicht zu links sein, heißt es. Vielleicht stimmt das oder das Gegenteil ist richtig. Prognosen verbieten sich.

» 20 Minuten über homophoben Angriff in Zürich: "Sie sagten uns, wir seien Schwuchteln"

D. G.* (26) und sein Freund knutschten am Wochenende auf dem Hirschenplatz im Zürcher Niederdorf – und wurden kurz darauf von fünf Männern verprügelt.

» katholisch.de über die Kirche und der Sex: Große Kluft zwischen Lehre und Leben

Beim "synodalen Weg" soll es ein Forum "Sexualmoral" geben

» RND: "Mama, ich bin lesbisch" -Wie es sich anfühlt, wenn das Kind sich outet

Elisabets Tochter Charlotte hat sich mit zwölf Jahren vor ihr als lesbisch geoutet

» wissenschaft.de über "Hippi-Affen": Homosexualität verbindet

Sex dient bei ihnen nicht nur der Fortpflanzung: Die Bonobos sind für ihr komplexes und flexibles Sexualverhalten berühmt.

» Spiegel Online über arabisches LGBT-Magazin: Der Tabubrecher

In der arabischen Welt gilt Homosexualität vielen als Sünde. Der Jordanier Khalid Abdel-Hadi kämpft mit einem arabischen LGBT-Magazin gegen Tabus und Vorurteile. Schon als Teenager hat er damit begonnen.

15. September 2019

» taz über Malta als LGBTI*-freundliche Reisedestination: Regenbogen über Valletta

Die Community hat die Insel erst seit ein paar Jahren auf dem Schirm. Das hat politische Gründe. Ziel ist jedes Jahr auch die Malta Pride Week.

» Kleine Zeitung interviewt ÖFB-Ombudsmann Homophobie: Oliver Egger über sein Outing – "Ich spiele mein Spiel" (Testzugang erforderlich)

Oliver Egger ist der erste Fußballer Österreichs, der sich geoutet hat. Wie es ihm seither ergangen ist und welche Ziele er als Ombudsmann der Homophobie-Ombudsstelle des ÖFB hat.

» GQ: "Nur unter 30" – warum der Jugendwahn in der Schwulen-Szene nervt

Unser Autor befasst sich mit dem Verlangen vieler schwuler Männer, möglichst jung zu sein – und zu wirken. Denn er ist selber schon Mal in eine Falle getappt.

» taz über Ballroomszene in Deutschland: Glamour und Geborgenheit

In den USA hat die Ballroomszene eine lange Geschichte. Nun versucht sich die Subkultur auch in Deutschland zu etablieren.

» Neue Westfälische: Wie eine Paderbornerin als Transfrau zu sich selbst fand (Testzugang erforderlich)

Transgender sind Menschen, die sich mit dem Geschlecht, mit dem sie geboren wurden, nicht oder nur teilweise identifizieren können...

» Südkurier interviewt Arzt: "Das Outing findet heute früher statt" (Testzugang erforderlich)

Dr. Philipp Wiehle ist gynäkologischer Endokrinologe an der Uni-Klinik in Freiburg. Der Spezialist für Hormone ist auch für die Therapie Transsexueller zuständig. Im Interview erklärt er, wann eine Geschlechtsangleichung angezeigt ist und warum die Therapie-Zahlen steigen.

» Südkurier: Wie aus Felicia Danilo wurde – Ein 17-Jähriger Trans-Junge erzählt seine Geschichte

Wie ist es, sich im eigenen Körper fremd zu fühlen? Danilo kennt sich damit nur allzu gut aus. Der junge Mann aus Südbaden kam als Mädchen zur Welt. Dem SÜDKURIER erzählte er seine Geschichte von seinen Depressionen und den Hürden, die er nehmen musste auf dem Weg zur Geschlechtsangleichung. Aber auch vom guten Gefühl, sein Shirt endlich ohne etwas drunter tragen zu können.

» Ruhr Nachrichten: So bunt war der 22. Christopher Street Day in Dortmund (Anmeldung erforderlich)

Nach einem Jahr Pause hat sich der Christopher Street Day eindrucksvoll in Dortmund zurückgemeldet. Über 2000 Menschen zogen durch die Innenstadt. Wir haben die besten Bilder.

» Polen.pl über CSD Stettin: Ein Signal von Weltoffenheit und Toleranz ausgesendet!

Die Hafenmetropole Szczecin hat am Samstag (14.09.2019) ein Fest der Liebe gefeiert, genauer gesagt das PRIDE FESTIVAL 2019. Schwule, Lesben, Transgender oder einfach nur Querdenkende waren die Zielgruppe des Veranstalters, der Szczeciner Lambda-Vereinigung (LINK)..

14. September 2019

» taz über Missbrauchsvorwürfe gegen HIV-Arzt: Stell dich halt nicht so an!

Ein bekannter HIV-Arzt soll seine Patienten mutmaßlich missbraucht haben. Aus der Szene wussten viele von dem Fall. Warum hat nie jemand was gesagt?

» Telepolis: Was noch zur sexuellen Orientierung gesagt werden muss

Gene oder Umwelt, Störung oder Normalität? Gedanken fürs 21. Jahrhundert

» RP Online: Der Pfarrer und sein Liebhaber (Registrierung erforderlich)

Ein jahrhundertealtes Gesetz der katholischen Kirche besagt: Wer homosexuell ist, der kann nicht Priester werden. Johannes Förster konnte weil er gelogen hat.

» neues deutschland über Beziehungsrituale: Herrenumarmung

Wenn Männer sich zur Begrüßung umarmen, ist dies meist eine Geste ohne Innigkeit. Sie wollen strikt den Eindruck vermeiden, dass hier irgendwelche über das Platonische hinausgehenden Gefühle im Raum stünden.

» NDR: Ein Gendergerechte Sprache? Pro!

Brauchen wir mehr Gerechtigkeit in der Sprache? Unbedingt, fordert Anne Wizorek, die den Hashtag #aufschrei ersonnen hat. Sie argumentiert auch in der Sprache für ein "Gerechtigkeitsupdate".