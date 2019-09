Ausgewählter Artikel:

» (18.09.2019) katholisch.de über Sydneys Erzbischof: Kirchliche Schulen vor Diskriminierungsklagen schützen

Klagen von "Aktivisten" für die gleichgeschlechtliche Ehe "bedrohen unmittelbar die Zukunft einer auf Glauben basierenden Schulbildung", sagt Sydneys Erzbischof Anthony Fisher. Er mahnt deshalb zum Schutz kirchlicher Schulen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

18. September 2019

» Vice: Wir haben mit schwulen Männern über die Beziehung zu ihren Vätern gesprochen

"Ich liebe meinen Vater trotz seiner Homophobie, genauso wie er mich trotz meiner Homosexualität liebt" Michael, 29

» evangelisch.de über die Trauung für alle: Die "Beziehung einer alten Dame zu ihrem Hund segnen"?

Menschenverachtende Töne in der Diskussion um ökumenische Herausforderungen durch die "Trauung für alle"

» Westdeutsche Zeitung: So arbeitet die Düsseldorfer Diversity-Beauftragte

Seit etwa einem Jahr ist Jana Hansjürgen im Einsatz für die Vielfalt. Bei ihrer Arbeit geht es um Antidiskriminierung, Sichtbarmachen und Vernetzung.

» ZEITmagazin über Adam Lambert: "Meine Stimme ist für 48 Millionen Dollar versichert"

"Die Medien interessierten sich mehr dafür, dass ich schwul bin, als für meine Musik"

» Brigitte über Bjoern und Christian: "So schön ist das Leben mit unserem Pflegesohn Lukas"

Bjoern, Christian und ihr Pflegesohn Lukas sind eine glückliche Regenbogenfamilie. Hier erzählt Bjoern, wie es dazu kam, und wie glücklich sie sind.

» NOZ: Zweiter Kongress zur Transsexualität in Melle (Probeabo erforderlich)

Mit ihrem zweiten Kongress tritt die Vereinigung Transsexuelle Menschen (VTSM) wieder in Erscheinung und hofft auf Anmeldungen vieler Ärzte. Jenseits einer breiten Öffentlichkeit ist der Verein mit Sitz in Melle-Buer aber das ganze Jahr über tätig. Und berät mitunter auch die Eltern von Fünfjährigen.

» SRF: Polens Kreuzzug gegen die LGBT-Szene

"Regenbogenfarbige Plage": In Polen bekämpfen Kirche und Regierung Schwule, Lesben und Transgender-Menschen. Warum?

» Noizz aus der Schweiz: Nach versuchtem Ausschluss eines schwulen Mitglieds – Homophobe Kirchratspräsidentin tritt zurück

Einfach nur göttliche Gerechtigkeit.

» bento: Ungeahnte Höhen – Juliana ist Logopädin und hilft Trans-Frauen, ihre Stimme zu finden

Juliana arbeitet als Logopädin. In ihrem Fall bedeutet das allerdings nicht nur Sprachübungen mit lispelnden Kindern oder Menschen, die stottern

17. September 2019

» 20 Minuten: "Gewalt gegen Schwule ist alltäglich"

D. G. wurde verprügelt, weil er einen Freund küsste. Beleidigungen, Spuckattacken oder gar körperliche Angriffe sind mittlerweile normal, sagt Roman Heggli von Pink Cross.

» Lübecker-Nachrichten-Interview: Mit Ralf König aufrecht in die Katastrophe (Registrierung erforderlich)

Von Fluch und Segen des aufrechten Ganges: In seinem neuen Comic Stehaufmännchen nimmt sich Ralf König (59) der Evolution an. Ein Interview über Vor- und Rückschritte.

16. September 2019

» Zeit Online über US-Präsidentschaftswahl: Haben der Sozialist, die Schwarze und der Schwule keine Chance?

Der Demokrat, der gegen Trump gewinnen will, dürfe nicht zu links sein, heißt es. Vielleicht stimmt das oder das Gegenteil ist richtig. Prognosen verbieten sich.

» 20 Minuten über homophoben Angriff in Zürich: "Sie sagten uns, wir seien Schwuchteln"

D. G.* (26) und sein Freund knutschten am Wochenende auf dem Hirschenplatz im Zürcher Niederdorf – und wurden kurz darauf von fünf Männern verprügelt.

» katholisch.de über die Kirche und der Sex: Große Kluft zwischen Lehre und Leben

Beim "synodalen Weg" soll es ein Forum "Sexualmoral" geben

» RND: "Mama, ich bin lesbisch" -Wie es sich anfühlt, wenn das Kind sich outet

Elisabets Tochter Charlotte hat sich mit zwölf Jahren vor ihr als lesbisch geoutet

» wissenschaft.de über "Hippi-Affen": Homosexualität verbindet

Sex dient bei ihnen nicht nur der Fortpflanzung: Die Bonobos sind für ihr komplexes und flexibles Sexualverhalten berühmt.

» Spiegel Online über arabisches LGBT-Magazin: Der Tabubrecher

In der arabischen Welt gilt Homosexualität vielen als Sünde. Der Jordanier Khalid Abdel-Hadi kämpft mit einem arabischen LGBT-Magazin gegen Tabus und Vorurteile. Schon als Teenager hat er damit begonnen.

15. September 2019

» taz über Malta als LGBTI*-freundliche Reisedestination: Regenbogen über Valletta

Die Community hat die Insel erst seit ein paar Jahren auf dem Schirm. Das hat politische Gründe. Ziel ist jedes Jahr auch die Malta Pride Week.

» Kleine Zeitung interviewt ÖFB-Ombudsmann Homophobie: Oliver Egger über sein Outing – "Ich spiele mein Spiel" (Testzugang erforderlich)

Oliver Egger ist der erste Fußballer Österreichs, der sich geoutet hat. Wie es ihm seither ergangen ist und welche Ziele er als Ombudsmann der Homophobie-Ombudsstelle des ÖFB hat.