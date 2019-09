Ausgewählter Artikel:

» (20.09.2019) taz über erstes TV-Duell mit LGBTIQ*-Themen in den USA: Her mit den Gegenentwürfen!

Zum ersten Mal in einem US-Wahlkampf debattieren die Demokraten ausschließlich über LGBTIQ*-Politik. Schauspielerin Angelica Ross moderiert.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. September 2019

» Schweizer-Illustrierte-Kolumne "Voll schwul" über Ghosting: Was plötzliche Funkstille auslösen kann

Auf einmal ignoriert. SI-online-Blogger Onur Ogul schreibt, wie er sich nach Ghosting fühlt und hat eine Botschaft an alle Chat-Deserteure.

» Spiegel Online über Anti-Aids-Pille auf Kassenkosten: Sex ohne Angst (Testabo erforderlich)

Früher schützten Kondome vor HIV, heute geht das mit einer Pille, die für Risikogruppen nun sogar von der Krankenkasse bezahlt wird. Verführt das zu Leichtfertigkeit?

» Bunte: Paar hält Geschlecht von Baby geheim und erzieht es als "es"

Immer mehr Eltern wollen ihre Kinder geschlechtsneutral erziehen, um so für mehr Gleichberechtigung zu sorgen. Ein Paar aus Großbritannien treibt diese Entwicklung nun auf die Spitze. Und so weiß nicht einmal die Oma, ob sie sich über einen Enkel oder eine Enkelin freuen darf.

» St.Galler Tagblatt: Schwule müssen weiter kämpfen – In Wil diskutierten Politikerinnen und Politiker über Gleichberechtigung

Homosexualität löst in unserer Gesellschaft immer noch Kontroversen aus. Das zeigte ein Podium im Hof zu Wil.

» Süddeutsche.de über Coming-out im Fußball: "Auf dem Platz endlich frei"

Andy Brennan hat als aktiver Fußballprofi sein Schwulsein öffentlich gemacht. Er sagt: "Es fühlt sich überwältigend an."

» magazin.hiv: Ich war Stonewall im Stonewall Inn

Ich habe die Weihnachtsgeschichte geschrieben und den Messias getroffen. Das Jubiläum des Christopher Street Days hätte ich nicht besser feiern können als mit einem Kuss. Eine Kolumne aus dem echten Leben.

» Tagesspiegel über Zwangssterilisation von trans Menschen: "Betroffene müssen entschädigt werden"

Dreißig Jahre lang mussten sich trans Menschen sterilisieren lassen, wenn sie ihren Personenstand ändern wollten. Warum diese Menschen entschädigt werden müssen, erklärt Wiebke Fuchs im Interview.

» ze.tt: "Friends" wird 25 Jahre – Ist die Serie sexistisch und homophob?

Vor allem jüngere Zuschauer*innen üben Kritik an der beliebten Sitcom aus den Neunzigern . Die Witze seien überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Ein Kommentar

» katholisch.de über Erzbistum Köln: Einstweilige Verfügung gegen Ex-Stadtdechanten Hennes

Geistlicher darf zwei Behauptungen nicht mehr aufstellen

» Extratipp über angeblichen IAA-Skandal in Frankfurt: Manager beschimpft Homosexuellen – Reaktion der Frau ist unbezahlbar

Gab es einen handfesten Skandal im Umfeld der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt? Ein Mann soll einen Homosexuellen beschimpft haben – die Reaktion einer anwesenden Frau ist unbezahlbar. Über den Vorfall berichtet extratipp.com* exklusiv.

» nordbuzz über "The Voice of Germany": Dieser Superstar ist ein Mega-Fan von Talent OXA

Bei "The Voice of Germany" stellt sich in den Blind Auditions OXA aus Hamburg der Jury. Doch das Talent hat schon einen Superstar als Mega-Fan.

» SZ Magazin über trans Mann: "Ich würde mich gerne neu vorstellen. Ich bin Leo" (Testzugang erforderlich)

Er ist 16, als er feststellt, dass der weibliche Körper und sein alter Name, Leoni, nicht stimmen. Leo outet sich und beginnt, als Mann zu leben mit allen Konsequenzen. Ein Tagebuch.

» GrenzEcho: Was ist eigentlich Transsexualität?

Es ist ein furchtbar bedrückendes Gefühl, im falschen Körper geboren zu sein. Was stimmt nicht mit mir? Eine Frage, auf die viele Betroffene zunächst keine eindeutige Antwort haben. Da kommt der Begriff Transsexualität ins Spiel. Was das ist, erklären wir dir hier.

» neues deutschland: Für Liebe ohne Bevormundung

Einmal im Jahr zieht der "Marsch für das Leben" mit weißen Kreuzen durch Berlin. Das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung stellt sich den Abtreibungsgegner*innen mit Protest und Aufklärung entgegen.

19. September 2019

» Vice: So geht es mir ein halbes Jahr nach meiner geschlechtsangleichenden OP

Wie war das erste Mal am FKK-Strand? Wie der erste Sex?

» Abendzeitung München: Proteste gegen CSD-Lärm am Gärtnerplatz

Anwohner fordern Messungen während der nächsten Parade. Lokalpolitiker lehnen den Antrag ab. BA-Mitglied Jörg Hoffmann (FDP) wittert versteckte Beweggründe.

» Beobachter News über Trans Pride Stuttgart: Schmetterlinge für Vielfalt und Selbstbestimmung

Die erste "Trans*Pride" – eine Veranstaltung rund um das Thema Transsexualität – auf Stuttgarter Boden fand am Samstag, 7. September, statt. Denn auch 50 Jahre nach den "Stonewall Riots" haben Trans*Personen kaum Öffentlichkeit.

» Blick: Teenager steckten hinter homophober Attacke beim Lochergut

Nach einem Angriff auf einen LGBT-Stand in Mai hat die Zürcher Staatsanwaltschaft mehrere Verdächtige im Visier.

» neues deutschland: Leihmutterschaft ist real

Lotte Laloire wünscht sich einen liberaleren Umgang mit der Fortpflanzung