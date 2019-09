Ausgewählter Artikel:

» (25.09.2019) Abendzeitung interviewt D'Schwuhplattler-Gründer: Katzenzüchter? Alle sind dabei!

Vor rund zwanzig Jahren hat Sepp Stückl DSchwuhplattler gegründet: Tradition oder ein Tabubruch? Jedenfalls werden sie nicht nur auf der Wiesn gefeiert. So frei wars aber nicht immer.

25. September 2019

24. September 2019

» Schweizer Illustrierte: Gibt es eine Vorstufe von Bisexualität?

Die LGBTQ-Pride machts vor: Der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität sind keine Grenzen gesetzt. Jeder darf lieben, wen er will. Bei der Bezeichnung "Bi-curious" scheiden sich jedoch die Geister. Handelt es sich dabei um "Bisexualität für Anfänger?" Wir klären auf.

» Süddeutsche.de über das Stück "Leben Eduards des Zweiten von Englands": Goldene Unterhosen

"Leben Eduards des Zweiten von England": Das Neue Globe Theater zeigt eine große Männerliebe. Modern und minimalistisch, aber mit Längen

» Frankfurter Rundschau: Frankreich will künstliche Befruchtung für lesbische und alleinstehende Frauen zulassen

In Frankreich soll die künstliche Befruchtung für lesbische und alleinstehende Frauen zugelassen werden.

» Die Ostschweiz über Diskussion über LGBTI-Rechte: (Fast) alle waren sich einig

Es war wohl eine Premiere. Für einmal diskutierten Kandidierende für den Nationalrat nicht über die Gesundheitspolitik, die AHV oder die Armee, sondern über die Situation von Schwulen, Lesben, Bi-, Trans- und Intersexuellen, kurz LGBTI. Veranstalterin war «Network», ein Verein rund um «Gay Leadership». «Die Ostschweiz» hat den Anlass als Medienpartnerin begleitet.

» Berliner Morgenpost: Fachtagung zum Thema Chemsex

Immer wieder tauchen chemische Drogen im sexuellen Zusammenhang auf. Der Tagung rückt das Phänomen in den Fokus.

» musikexpress über Bausa beim Reeperbahn Festival 2019: So reagiert Warner Music auf die Kritik

Wegen einer Verletzung des Foals-Sängers ließ Warner Music bei ihrer Labelnacht auf dem Reeperbahn Festival den Deutschrapper Bausa als Headliner auftreten. Eine nicht unumstrittene Entscheidung.

23. September 2019

» Spiegel Online: Tonga nimmt Rugby-Star Tolau auf

Australien hatte ihn nach seinen homophoben Äußerungen suspendiert. Nun hat Rugby-Union-Star Israel Folau ein neues Betätigungsfeld gefunden. Er wird künftig für Tonga in der Variante Rugby League starten.

» Basler Zeitung: Die scheinheiligen Retter des Abendlandes

Die Stiftung "Zukunft CH" macht Stimmung gegen Schwule und Muslime und propagiert die "heile" Familie. Weshalb das alles andere als liberal ist.

» taz über Lebensort Vielfalt für LGBTQI: Schutz und Vorurteil

Am Bahnhof Ostkreuz in Berlin steht seit einem Jahr ein Haus. Die Mieter*innen: queere Menschen, die ohne Hilfe ihren Alltag nicht bewältigen können.

» taz über Ausstellung zu Aktivismus gegen HIV: Die Krise, die Energien freisetzte

Im Schwulen Museum* erzählt HIVstories. Living Politics vom Aktivismus gegen HIV/Aids in Polen, England, der Türkei und Deutschland.

» Schweizer Illustrierte: Sehr geehrte*r Indya Moore – ein Liebesbrief

Netflix-Star Indya Moore fordert das System ­heraus und versucht, damit einen Weg zu ebnen, auf dem auch 2019 (!) noch so viele Steine liegen.

» Sumikai: Erste private Frauenuniversität in Japan lässt Transgender-Studentinnen zu

Die Universität möchte damit sexuelle Minderheiten unterstützen

» Donaukurier über ersten CSD in Ingolstadt: So bunt wie noch nie

Dragqueens, Schwule, Lesben, Transgender, Bisexuelle, Queer-Menschen, Crossdresser und dazwischen vermutlich etliche Heterosexuelle: So bunt und vielfältig wie am Samstag war Ingolstadt vermutlich noch nie.

22. September 2019

» Zeit Online interviewt Regisseur von Trans-Musical: "Letztlich sind alle Rollen austauschbar"

Ein Mann als Mary Poppins, eine Frau als Graf Krolock: Das Schmidt's Tivoli zeigt eine besondere Musical-Revue weil es Transgender auf der Bühne schwer haben.

» Bistum Limburg: Gute Gründe für Segensfeiern stoßen auf ein klares Nein

Klare wissenschaftliche Erkenntnisse sprechen für die umstrittenen Segensfeiern. An der Zustimmung aus Rom könnten sie scheitern.

» Berliner Morgenpost: Warum eine Nonne auf der Straße Kondome verteilt

"Sister Mary Clarence" kämpft gegen die Diskriminierung von Menschen mit einer HIV-Infektion. Der Bundespräsident zeichnete sie aus.

» NZZ am Sonntag: Er schrieb ein Buch über Homosexualität im Vatikan – danach wollte Steve Bannon mit ihm mittagessen gehen (Registrierung erforderlich)

In "Sodom" klagt Frédéric Martel die fatale Schweigekultur in der katholischen Kirche an. Der Autor schreibt in einem Essay exklusiv für die "NZZ am Sonntag" über die heftigen Reaktionen auf sein Buch.

» Donaukurier: Christopher Street Day? Ohne uns!

"Weil ich keinen Sinn darin sehe." So kurz und knapp antwortet Marco Slavulj auf die Frage, warum er und sein Partner Helmut Schmid nicht am ersten Ingolstädter Christopher Street Day teilgenommen haben. Sind die beiden doch die bekanntesten Ingolstädter Homosexuellen, die vor vielen Jahren eine Lebenspartnerschaft eingegangen sind.

21. September 2019

» Deutsche Welle: Intersexuell leben – das dritte Geschlecht

Christian ist intersexuell – weder weiblich noch männlich. So wie etwa 160.000 Menschen in Deutschland. Als Kind wurde Christian zu einem Mädchen operiert. Heute will er wissen, wie es zu dieser fatalen Entscheidung kam, denn er fühlt sich als Mann.