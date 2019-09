Ausgewählter Artikel:

26. September 2019

» Müstersche Zeitung über homophobe Schützen: Darf der König einen König haben?

Darf es bei den Wilmsberger Schützen künftig auch gleichgeschlechtliche Königspaare auf dem Schützenthron geben? Diese Frage hat in der Gesellschaft zu derart hitzigen Diskussionen geführt, dass Präsident Andreas Krühler und Kassierer Jürgen Dissel ihren Rücktritt angekündigt haben. Zur Klärung der Personalsituation wird am 3. November eine außerordentliche Mitgliederversammlung stattfinden.

» evangelisch.de über neues Buch von Queer-Ikone Nadia Bolz-Weber: Schamlos gläubig

Letzte Woche erschien das neue Buch der bekannten US-Pastorin und Queer-Ikone Nadia Bolz-Weber in der deutschen Übersetzung. Katharina Payk bespricht Unverschämt schamlos aus queer-feministischer Perspektive.

» Weser-Kurier über Kinofilm "Nurejew": Ralph Fiennes erbost über russische und arabische Zensur

Am Donnerstag, 26.09., startet Nurejew – The White Crowüber den russischen Jahrhundert-Tänzer Rudolf Nurejew in den Kinos. Regisseur und Darsteller Ralph Fiennes ist entsetzt darüber, dass sein freigeistiges Biopic in einigen Regionen nur in einer geschnittenen Version ohne nackte Männern anläuft.

» Welt: Der lange Leidensweg der schwulen Deutschen (Testzugang erforderlich)

Was wir heute schwules Leben nennen, gibt es erst seit 50 Jahren. Davor herrschte finsteres Mittelalter. Denn für Homosexuelle galt in der jungen Bundesrepublik die repressivste Gesetzgebung der freien Welt.

» Kurier über Casting-Kontroverse: Ruby Rose verteidigt lesbische Superheldin

Für ihre Rolle als Batwoman hagelte es Kritik. Doch Ruby Rose lässt sich davon keinesfalls einschüchtern.

» Global Voices: Wie Kino und neue Gesetze für mehr Akzeptanz und Sichtbarkeit der Transgender-Gemeinschaft im Vietnam sorgen

Wie ein Dokumentarfilm zeigt, nimmt die rechtliche und soziale Anerkennung der LGBTQI+ Gemeinschaften im Vietnam zu.

» Zeit Online über "Transparent": Eine Trauerparty für Moppa

Die Amazon-Serie "Transparent" brachte das Thema Transgender in die Fernsehunterhaltung. Nun wird die Serie beerdigt in Form eines furiosen Musicals.

» Wohlfahrt Intern: Sechs Einrichtungen der Altenhilfe öffnen sich für Homo- und Transsexuelle

Der AWO Bundesverband will offener für pflegebedürftige LSBTI* werden. Ansatzpunkt ist das Verhalten der eigenen Mitarbeiter.

» NZZ: Nach Attacke auf LGBT-Aktionsstand in Zürich – Mutmasslicher Täter ist geständig

Vier junge Männer beschädigten im Frühling beim Lochergut einen LGBT-Aktionsstand und pöbelten die Betreiber an. Einer von ihnen konnte nun verhaftet werden. Es handelt sich um einen 19-jährigen Serben.

» Weser-Kurier: Bremen erhält einen queerpolitischen Beirat

Die Bürgerschaft will sich künftig mehr mit den Belangen von Lesben, Schwulen, Trans- und Intersexuellen auseinandersetzen. Deshalb haben die Abgeordneten einen queerpolitischen Beirat beschlossen.

» Donaukurier über Ingolstadt: Regenbogenfarben nicht nur am CSD?

Mit einer Regenbogenfahne, dem Symbol für Akzeptanz und Vielfalt von Lebensformen, das sich vor allem die LQBTIQ-Gemeinschaft (die aus dem Englischen kommende Abkürzung steht für Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Queer und Trans- und Intersexuell) zueigen gemacht hat, waren drei Bürger aus unterschiedlichen Ingolstädter Queer-Gruppen – das sind jene Gruppen, die von der sexuellen Norm abweichen – gestern zur Sitzung des Beirates für Gleichstellungsfragen erschienen.

25. September 2019

» Qantara.de über ersten homosexuellen Imam Deutschlands: Nur eine Moschee fehlt ihm noch

Christian Awhan Hermann ist der erste offen schwule Imam Deutschlands. Diskriminierten Glaubensbrüdern will er eine Stimme geben, vor allem Homosexuellen, Queeren und Transgendern, für die es kaum muslimische Ansprechpartner gibt.

» taz interviewt Ocean Vuong: "Wie bitte reden wir von Liebe?"

Ocean Vuong ist eine der spannendsten jungen Stimmen aus den USA. Der Autor über die Kraft der Sprache und queeres Scheitern als Chance. S.a.: Wie der schwule Sohn einer Vietnamesin seine Sprache fand (22.07.2019)

» Freie Presse interviewt LGBTI-Berater: "Es geht um Identität, nicht um Sex"

Wie leben transsexuelle und homosexuelle Menschen im Erzgebirge? Ein Berater erzählt, wie er ihnen hilft

» WAZ interviewt Pink Power: Schwule Migranten oft von Muslimen diskriminiert (Testzugang erforderlich)

Der Migrationsbeauftragte des Queeren Zentrums kritisiert, dass viele Flüchtlinge schwule Landsleute bedrohen, etwa in Marxloh und Hochfeld.

» euronews: Erster Transgender-Bürgermeister Europas eröffnet Festival in Bari

In dieser Woche findet das Internationale Gender Film Festival im italienischen Bari statt. Gianmarco Negri, Europas erster Transgender-Bürgermeister eröffnete das Festival.

» koeln.de: Darum leuchtet das Kölner Stadion bald in Regenbogenfarben

Bei den kommenden Heimspielen machen der 1. FC Köln und die Kölner Haie mit verschiedenen Aktionen auf Vielfalt und Gleichberechtigung aufmerksam.

» RND über Stealthing: Wenn der Mann heimlich das Kondom abzieht

Beim sogenannten Stealthing ziehen sich Männer während des Geschlechtsverkehrs heimlich das Kondom ab.

» katholisch.de: "Homo-Ehe" – Vatikan hebt Sanktionen gegen US-Jesuitenschule auf

Streit zwischen Orden und Erzbistum um Lehrer

» Neue NOZ-Serie Queeres Niedersachsen: Wie sexuelle Vielfalt auf dem Land aussieht

Die Serie "Queeres Niedersachsen" widmet sich der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt im Bundesland. In loser Reihenfolge stellen wir schwule, lesbische, trans- und intersexuelle Menschen vor, die in ihrem Leben ganz unterschiedlichen Herausforderungen begegnet sind.