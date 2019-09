Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. September 2019

» Abendzeitung: Billy Porter wird TV-Regisseur

Billy Porter Er hat einen Emmy in der Tasche und bald auch am Set das Sagen: Billy Porter (50, "American Horror Story") wird in der dritten Staffel bei "Pose" Regie führewird TV-Regisseur

» Deutsche Welle: Einfach nur Lilith – eine Transfrau am Ziel

Sie kam vor sieben Jahren aus Pakistan nach Deutschland. In ihrem Pass stand der Name Ali. Heute heißt sie Lilith. Die DW hat ihren Weg vom Mann zur Frau über mehrere Jahre begleitet.

» Schweizer-Illustrierte-Blog "Voll schwul": Wie gross darfs sein?

Die Körpergrösse spielt bei der Partnerwahl öfters eine Rolle, als es SI-online-Blogger Onur Ogul wahrhaben will. Er ist einem Menschen begegnet, dessen kurze Geschichte zeigt, wie verbandelt Grösse und Sexualität sein können.

» Bernd Gaiser: Ein Rückblick auf den Tunten-Streit, als einer aufregenden Zeit des Aufbruchs und der großen Gefühle.

Vortrag aus Anlass einer Veranstaltung von Patsy LAmour La Love und dem Queeren Kulturhaus Berlin von Queer Nations am Abend des 26. September 2019 im Märkischen Museum Berlin.

» shz.de: Divers als Geschlecht – "Ich hatte es relativ gut, an mir hat keiner herumgeschnippelt"

In der Geburtsurkunde von Anne-Mette Gerdsen stand jahrelang kein Geschlecht. Heute lebt sie als Frau.

» shz.de: Wie ein Transmann seine Brüste verliert

Julian Linn ist als Mädchen groß geworden. Jetzt ist er ein Mann und lebt in einer queeren Wohngemeinschaft in Lübeck.

» Express über FC Köln und Haie: Herr Wehrle, wurden Sie angefeindet wegen Ihrer Homosexualität?

Der 1. FC Köln und die Kölner Haie starten den Diversity Day. Die Bosse Alex Wehrle und Philipp Walter im Interview.

» Süddeutsche.de über queer.de: Ein Magazin im Kreuzfeuer

Das Online-Magazin "Queer.de" wird mit juristischen Klagen überhäuft – aus recht unterschiedlichen Richtungen.

» Nau: Polizisten sträuben sich gegen Erfassung von "Hate Crimes"

Überraschend will der Nationalrat sogenannte "Hate Crimes" statistisch erfassen lassen. Skeptisch ist der Bundesrat, vor allem aber die betroffenen Polizisten.

» Welt: Lizzo ist schwarz, dick und eine Frau

Die derzeit sehr erfolgreiche US-Musikerin spielt mit vermeintlichen Nachteilen. Nebenbei wird sie zur gut gelaunten Feminismus-Leitfigur

26. September 2019

» Müstersche Zeitung über homophobe Schützen: Darf der König einen König haben?

Darf es bei den Wilmsberger Schützen künftig auch gleichgeschlechtliche Königspaare auf dem Schützenthron geben? Diese Frage hat in der Gesellschaft zu derart hitzigen Diskussionen geführt, dass Präsident Andreas Krühler und Kassierer Jürgen Dissel ihren Rücktritt angekündigt haben. Zur Klärung der Personalsituation wird am 3. November eine außerordentliche Mitgliederversammlung stattfinden.

» evangelisch.de über neues Buch von Queer-Ikone Nadia Bolz-Weber: Schamlos gläubig

Letzte Woche erschien das neue Buch der bekannten US-Pastorin und Queer-Ikone Nadia Bolz-Weber in der deutschen Übersetzung. Katharina Payk bespricht Unverschämt schamlos aus queer-feministischer Perspektive.

» Weser-Kurier über Kinofilm "Nurejew": Ralph Fiennes erbost über russische und arabische Zensur

Am Donnerstag, 26.09., startet Nurejew – The White Crowüber den russischen Jahrhundert-Tänzer Rudolf Nurejew in den Kinos. Regisseur und Darsteller Ralph Fiennes ist entsetzt darüber, dass sein freigeistiges Biopic in einigen Regionen nur in einer geschnittenen Version ohne nackte Männern anläuft.

» Welt: Der lange Leidensweg der schwulen Deutschen

Was wir heute schwules Leben nennen, gibt es erst seit 50 Jahren. Davor herrschte finsteres Mittelalter. Denn für Homosexuelle galt in der jungen Bundesrepublik die repressivste Gesetzgebung der freien Welt.

» Kurier über Casting-Kontroverse: Ruby Rose verteidigt lesbische Superheldin

Für ihre Rolle als Batwoman hagelte es Kritik. Doch Ruby Rose lässt sich davon keinesfalls einschüchtern.

» Global Voices: Wie Kino und neue Gesetze für mehr Akzeptanz und Sichtbarkeit der Transgender-Gemeinschaft im Vietnam sorgen

Wie ein Dokumentarfilm zeigt, nimmt die rechtliche und soziale Anerkennung der LGBTQI+ Gemeinschaften im Vietnam zu.

» Zeit Online über "Transparent": Eine Trauerparty für Moppa

Die Amazon-Serie "Transparent" brachte das Thema Transgender in die Fernsehunterhaltung. Nun wird die Serie beerdigt in Form eines furiosen Musicals.

» Wohlfahrt Intern: Sechs Einrichtungen der Altenhilfe öffnen sich für Homo- und Transsexuelle

Der AWO Bundesverband will offener für pflegebedürftige LSBTI* werden. Ansatzpunkt ist das Verhalten der eigenen Mitarbeiter.

» NZZ: Nach Attacke auf LGBT-Aktionsstand in Zürich – Mutmasslicher Täter ist geständig

Vier junge Männer beschädigten im Frühling beim Lochergut einen LGBT-Aktionsstand und pöbelten die Betreiber an. Einer von ihnen konnte nun verhaftet werden. Es handelt sich um einen 19-jährigen Serben.

» Weser-Kurier: Bremen erhält einen queerpolitischen Beirat

Die Bürgerschaft will sich künftig mehr mit den Belangen von Lesben, Schwulen, Trans- und Intersexuellen auseinandersetzen. Deshalb haben die Abgeordneten einen queerpolitischen Beirat beschlossen.