» (29.09.2019) Westfalenpost: Arnsberger Linke vermissen Unisex-WC im neuen Berufskolleg

Arnsberger "Linke" beklagen, dass es beim Neubau des Berufskollegs Berliner Platz keine Unisex-Toiletten gibt. Sie befürchten Diskriminierung.

29. September 2019

» Spiegel Online: Forscher finden Würmer mit drei Geschlechtern in kalifornischem Natronsee

Die Bedingungen im Mono Lake in Kalifornien sind so extrem, dass dort kaum Tiere leben. Nun sind Forscher auf seltsame Würmer gestoßen. Sie haben drei verschiedene Geschlechter und vertragen giftiges Arsen.

» Deutschlandfunk Kultur über Homosexualität im Vatikan: Schweigen begünstigt Machtmissbrauch

In seinem neuen Buch will der Journalist Frédéric Martel aufzeigen, wie stark der Vatikan von der unterdrückten Homosexualität vieler Kirchenmänner geprägt ist. Ihre Kultur des Schweigens habe die Vertuschung vieler Missbrauchsfälle begünstigt.

» FAZ über Affenlaute und Homophobie im Sport: Eine spricht, andere schweigen

Viel zu viele Profis und Funktionäre reagieren nicht auf die unzähligen Fälle von Diskriminierung im Sport. Doch eine Weltmeisterin hat nun genug. Und prangert an, was viel zu oft verharmlost wird. Auch ganz aktuell.

» Hannoversche Allgemeine: Herr Praunheim, ist jetzt alles gut für Schwule?

Rosa von Praunheim ist Filmemacher und eine Ikone der deutschen Schwulenbewegung. Am Schauspiel Hannover ist mit Jeder Idiot hat eine Oma, nur ich nicht jetzt ein autobiografisches Musical von ihm zu sehen. Im Interview spricht er vorab vom Leben und vom Sterben.

28. September 2019

» report-D: "Altern unterm Regenbogen" – Anlaufstelle für ältere LSBTI*

Die sexuelle Orientierung ist keine Frage des Alters. Dennoch richten sich viele Beratungs- und Informationsangebote eher an heterosexuelle Menschen. In der Fachstelle "Altern unterm Regenbogen" stehen Lesben, Schwule, Bi*, Trans*- und Inter-Personen (LSBTI*) ab 55 Jahren im Mittelpunkt. Die Anlaufstelle wird in Düsseldorf als Trägerverbund gemeinsam vom AWO Kreisverband, der Frauenberatungsstelle und der Aidshilfe organisiert.

» idowa: Rund 2.000 Teilnehmer feiern ersten Christopher-Street-Day in Niederbayern

Besser hätte es nicht laufen können, für den ersten CSD Niederbayern. Als sich der Verein Qeer Niederbayern vor etwa 100 Tagen an die Planung des ersten CSDs machte, rechneten nicht wenig mit etwa 200 Teilnehmern. Dann mit 500. Am Samstag zog schließlich 2.000 vom Bismarck- und Ländtorplatz.

» junge Welt über Ronald M. Schernikau: "Schreiben, schwul sein, Kommunist sein – das war sein Terzett"

Ein Gespräch mit Ellen Schernikau. Über das, was von der DDR geblieben ist, das Werk ihres Sohnes Ronald und Jugend auf der Suche

» Vice: Eine Transfrau erzählt von ihrer Beziehung mit einem kolumbianischen Drogenboss

"Als ich Carlos erzählte, dass ich Kolumbien verlassen würde, flippte er richtig aus. Er ballerte mitten in seinem Haus mit einer Pistole um sich."

» Tiroler Tageszeitung über Kufsteiner Pfarrer: "Die Grundlage einer Verbindung ist nicht nur Sex"

Die evangelische Kirche Kufstein wird als akzeptierend und offen ausgezeichnet. Für Pfarrer Jonischkeit geht es um mehr als nur Homo-Ehen.

27. September 2019

» derStandard.de: Durch Peter Eötvös "Angels in America" zur Selbsterkenntnis

Die Oper erscheint im Museumsquartier in einer musikalisch sensiblen Version der Neuen Oper Wien

» Abendzeitung: Billy Porter wird TV-Regisseur

Billy Porter Er hat einen Emmy in der Tasche und bald auch am Set das Sagen: Billy Porter (50, "American Horror Story") wird in der dritten Staffel bei "Pose" Regie führewird TV-Regisseur

» Deutsche Welle: Einfach nur Lilith – eine Transfrau am Ziel

Sie kam vor sieben Jahren aus Pakistan nach Deutschland. In ihrem Pass stand der Name Ali. Heute heißt sie Lilith. Die DW hat ihren Weg vom Mann zur Frau über mehrere Jahre begleitet.

» Schweizer-Illustrierte-Blog "Voll schwul": Wie gross darfs sein?

Die Körpergrösse spielt bei der Partnerwahl öfters eine Rolle, als es SI-online-Blogger Onur Ogul wahrhaben will. Er ist einem Menschen begegnet, dessen kurze Geschichte zeigt, wie verbandelt Grösse und Sexualität sein können.

» Bernd Gaiser: Ein Rückblick auf den Tunten-Streit, als einer aufregenden Zeit des Aufbruchs und der großen Gefühle.

Vortrag aus Anlass einer Veranstaltung von Patsy LAmour La Love und dem Queeren Kulturhaus Berlin von Queer Nations am Abend des 26. September 2019 im Märkischen Museum Berlin.

» shz.de: Divers als Geschlecht – "Ich hatte es relativ gut, an mir hat keiner herumgeschnippelt"

In der Geburtsurkunde von Anne-Mette Gerdsen stand jahrelang kein Geschlecht. Heute lebt sie als Frau.

» shz.de: Wie ein Transmann seine Brüste verliert

Julian Linn ist als Mädchen groß geworden. Jetzt ist er ein Mann und lebt in einer queeren Wohngemeinschaft in Lübeck.

» Express über FC Köln und Haie: Herr Wehrle, wurden Sie angefeindet wegen Ihrer Homosexualität?

Der 1. FC Köln und die Kölner Haie starten den Diversity Day. Die Bosse Alex Wehrle und Philipp Walter im Interview.

» Süddeutsche.de über queer.de: Ein Magazin im Kreuzfeuer

Das Online-Magazin "Queer.de" wird mit juristischen Klagen überhäuft – aus recht unterschiedlichen Richtungen.

» Nau: Polizisten sträuben sich gegen Erfassung von "Hate Crimes"

Überraschend will der Nationalrat sogenannte "Hate Crimes" statistisch erfassen lassen. Skeptisch ist der Bundesrat, vor allem aber die betroffenen Polizisten.