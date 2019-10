Ausgewählter Artikel:

» (01.10.2019) coolibri über queere Musikszene in NRW: Zwischen Repräsentation und Reduktion

Frauen sind in der Musikszene unterrepräsentiert, queere Personen sowieso. Fünf Musikerinnen aus der Region erzählen, wie sexuelle Identität ihre Musik beeinflusst, warum Sichtbarkeit wichtig und Gleichstellung noch lange nicht erreicht ist.

01. Oktober 2019

» Südkurier: Erste Gegenkandidatin für Uli Burchardt -Trans-Aktivistin Christin Löhner will 2020 Konstanzer Oberbürgermeisterin werden

Christin Löhner werde als Spitzenkandidatin für die Partei Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz zur Oberbürgermeister-Wahl 2020 in Konstanz antreten. Dies bestätigt die Frau mit transsexueller Vergangenheit gegenüber dem SÜDKURIER. Sie ist damit die erste Kandidatin, die sich öffentlich ins Spiel bringt. Löhner betont, ihre Kandidatur sei definitiv ernst gemeint.

» heise online: YouTube diskriminiert LGBTQ-Videos aus Versehen

YouTuber haben herausgefunden, dass Schlagwörtern wie "homosexuell" und "lesbisch" zur Demonetarisierung führen. Eine Sprecherin räumt Fehler ein.

» Die Eule: Jesus queer gelesen

Eine Frau wird gekreuzigt? Oder trägt der gekreuzigte Jesus Frauenkleider. Pfarrerin Margot Runge erkennt in einer Kreuzesdarstellung die größte denkbare Provokation – die wir dringend nötig haben.

» Main-Echo: Lange hat Leidersbacherin ihre Transsexualität verheimlicht, heute hilft sie anderen

Silke Heß kann sich noch gut an den Tag erinnern, als sie sich zum ersten Mal in Frauenkleidern auf die Straße wagt. 45 Minuten habe sie im Auto gesessen und »Mut getankt«, wie sie sagt. Sie traut sich schließlich, läuft eine Runde durch Aschaffenburg. Es passiert: nichts. Es ist wie ein Befreiungsschlag. Heß ist zu diesem Zeitpunkt 53 Jahre alt. Hinter ihr liegen Jahre des Leids, der Scham und der Angst. Silke Heß ist eine Frau, geboren mit männlichen Körpermerkmalen.

» Schweizer Illustrierte: Ein Jahr nach seinem Coming-out – Lucas Fischer ist verliebt

Am 30. September 2018 outete sich Ex-Kunstturner Lucas Fischer als schwul. Bei SI online zieht der heutige Künstler nun Bilanz über sein letztes Jahr – und verrät, dass er seit einigen Monaten einen festen Freund hat.

» tagesschau.de: 30 Jahre "Homo-Ehe" – Von gleichberechtigt bis Todesstrafe

Dänemark war Vorreiter: Vor 30 Jahren wurde dort die erste "Homo-Ehe" der Welt geschlossen. Viele Länder zogen nach. In anderen kann schon ein Kuss ein Männerpaar ins Gefängnis bringen. Ein Überblick.

30. September 2019

» Spiegel-TV: Christian ist intersexuell

Christian ist intersexuell – weder weiblich noch männlich. So wie etwa 160.000 Menschen in Deutschland. Als Kind wurde Christian zu einem Mädchen operiert. Heute will er wissen, wie es zu dieser fatalen Entscheidung kam, denn er fühlt sich als Mann.

» Vice: Ich wurde in meiner lesbischen Beziehung vergewaltigt

"Ich dachte, Gewalt geht von Männern aus und richtet sich gegen Frauen. Das habe ich so verinnerlicht, dass mir gar nicht in den Sinn gekommen ist, dass ich vergewaltigt wurde."

» derStandard.at: Schwulenmobbing in Himberg auch nach Pride-Parade

Die Übergriffe auf das homosexuelle Paar, dessen Protest zur Demo führten, gingen weiter. Das will der Bürgermeister nicht so ganz glauben

» 20 Minuten: Mehrheit für Samenspende für lesbische Paare

Die Mehrheit der Bevölkerung befürwortet die Samenspende für lesbische Paare. Mache die Politik nicht vorwärts, brauche es eine Initiative, sagen Aktivisten.

» news38 aus Braunschweig: Staatstheater stellt Plakat auf – das sorgt für Diskussionen

Das Staatstheater Braunschweig hat seine dritte Spielzeit unter das Motto "City of Love" gestellt.

» heise online: Videoplattform TikTok blockiert Inhalte mit Bezug zu Homosexualität

Laut einem Medienbericht sind in der chinesischen Video-App TikTok Homosexualität, Alkoholkonsum und Nacktheit unerwünscht – auch da, wo das nicht strafbar ist.

» Stuttgarter Zeitung über Segnung für alle: Ein Beschluss, fast so schön wie heiraten

Die evangelische Kirchengemeinde will künftig gleichgeschlechtliche Ehen offiziell segnen.

29. September 2019

» Süddeutsche.de über Leihmütter: Mutterschaftsmarkt

Feminismus und Bioethik in Zeiten des medizinischen Fortschritts: In Frankreich debattiert man gerade, zu wem Kinder von Leihmüttern rechtlich gehören.

» St.Galler Tagblatt: Thurgauer Politiker regen einen Vorstoss für Schwulenrechte an

In Frauenfeld diskutierten Politikerinnen und Politikern über die Situation von Schwulen und Lesben im Kanton Thurgau.

» Volksfreund: FDP-Nachwuchs straft Pöbler in eigenen Reihen ab

Aus dem Jugendverband der FDP heraus wurden Frauen, Homosexuelle und Behinderte verbal attackiert. Der Landeschef spricht von einer Splittergruppe.

» taz über Theoriegehalt schwuler Romane: Meta-Eribon für Fortgeschrittene

Der französische Star-Soziologe Didier Eribon spürt in einem Langessay dem Theoriegehalt schwuler Romane nach inspirierend.

» Spiegel Online: Forscher finden Würmer mit drei Geschlechtern in kalifornischem Natronsee

Die Bedingungen im Mono Lake in Kalifornien sind so extrem, dass dort kaum Tiere leben. Nun sind Forscher auf seltsame Würmer gestoßen. Sie haben drei verschiedene Geschlechter und vertragen giftiges Arsen.

» Westfalenpost: Arnsberger Linke vermissen Unisex-WC im neuen Berufskolleg

Arnsberger "Linke" beklagen, dass es beim Neubau des Berufskollegs Berliner Platz keine Unisex-Toiletten gibt. Sie befürchten Diskriminierung.