Ausgewählter Artikel:

» (03.10.2019) 20 Minuten: Ein Topskorer kämpft für sexuelle Toleranz

Tommy Wingels (31) ist das Gesicht von Servette. Ein ganz besonderes, denn er setzt sich für Homosexuelle ein.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. Oktober 2019

» 20 Minuten zum Nein zu Verbot von Homo-"Heilungen": "Antwort des Bundesrats macht uns sprachlos"

Basel-Stadt und Nationalräte wollen ein bundesweites Verbot für Homo-Heilungen. Der Bundesrat ist dagegen, obwohl es nachweislich Fälle in der Schweiz gibt.

» 20 Minuten: Ein Topskorer kämpft für sexuelle Toleranz

Tommy Wingels (31) ist das Gesicht von Servette. Ein ganz besonderes, denn er setzt sich für Homosexuelle ein.

» Deutschlandfunk Kultur über Polen vor der Wahl: Die scheinheilige Rolle der Kirche

In Polen wird am 13. Oktober gewählt. In dem sehr katholischen Land spielt die Kirche traditionell eine große Rolle im Wahlkampf. Doch die jüngsten Missbrauchsskandale der Kirche könnten der Regierungspartei PiS Stimmen kosten.

» Aargauer Zeitung: Regenbogenflagge erlaubt – Keine Peitschenhiebe für lesbische Athletinnen

Was eine Leichtathletik-WM in Katar für homosexuelle Sportler und Fans bedeutet. Die Kolumne zu den Titelkämpfen in Doha.

» 20 Minuten: Schwule nutzen Stadt-WC für Pornodreh

Beim Breitfeld musste die Stadt St. Gallen eine WC-Anlage schliessen. Die Anlage war ein Hotspot für Homosexuelle. Nun soll das Häuschen saniert werden.

» Vorarlberger Nachrichten: Lustenau verweigert Homo-Ehe

Verheiratetes männliches Paar legt Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht ein. Bregenz, Lustenau Das homosexuelle Paar Herbert (50) aus Lustenau und der Deutsche Hartmut Rodewald (70) schlossen am 21. September 2018 in Hamburg den Bund der Ehe. Danach zogen sie nach Lustenau. Beim dortigen Standes...

Testabo erforderlich

02. Oktober 2019

» Vice: Ich habe mir Sex-Ratschläge bei meinem Lieblings-Pornostar geholt

"Du bist neugierig, wie sich Beethovens 5. anfühlt, wenn du dir einen Lautsprecher in den Arsch steckst? Probier's einfach aus!"

» RP Online: Leader hat Ansprechpartner für Schwule und Lesben

Mario Berwanger möchte beim Nachbarschaftsprojekt der Leader-Region Natürlich lebendig speziell für Schwule und Lesben da sein.

» General-Anzeiger: Aktivist durch Zufall -Dragqueen zu Gast beim UN Cinema in Bonn

Die Dragqueen Panti Bliss war zu Gast beim UN Cinema in der Volkshochschule in Bonn. Dort lief die Dokumentation The Queen of Ireland, die Bliss in den Mittelpunkt stellt.

» evangelisch.de über "Spielarten der Liebe": Erhellende Rundgänge

Ein neues Ausstellungsprojekt erlaubt einen zweiten Blick auf die Sammlung des Berliner Bode-Museums. Auf fünf Routen führt "Spielarten der Liebe" zu ausgewählten Objekten und eröffnet die Möglichkeit einer anderen Betrachtung.

» jetzt ätzt: Sich als "sapiosexuell" zu bezeichnen, ist lächerlich

Unsere Autorin findet: Lieb' einfach, anstatt dich mit hippen Labels zu schmücken.

» ZDF: Wahlkampf gegen die "Regenbogenpest" in Polen

Während die Gleichberechtigung Homosexueller in weiten Teilen Europas voranschreitet, stagniert die Situation in Polen. Es ist eines der wichtigsten Themen des Wahlkampfs.

» Schwarzwälder Bote aus Winterlingen: Nein zur Segnung homosexueller Paare

Ehe für alle: Bekenntnisgemeinde lehnt Beschluss ab / Protestbrief an Landesbischof Frank Otfried July

01. Oktober 2019

» Hannoversche Allgemeine: Hannover soll homosexuelle Ampelmännchen bekommen

In Hannovers Innenstadt sollen schwule und lesbische Pärchen an den Fußgängerampeln leuchten. Das Modellprojekt zum nächsten Christopher Street Day am 30. und 31. Mai 2020 soll einen Fingerzeig liefern, ob die Ampel-Paare auch dauerhaft installiert werden können.

Testabo erforderlich

» Südkurier: Erste Gegenkandidatin für Uli Burchardt -Trans-Aktivistin Christin Löhner will 2020 Konstanzer Oberbürgermeisterin werden

Christin Löhner werde als Spitzenkandidatin für die Partei Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz zur Oberbürgermeister-Wahl 2020 in Konstanz antreten. Dies bestätigt die Frau mit transsexueller Vergangenheit gegenüber dem SÜDKURIER. Sie ist damit die erste Kandidatin, die sich öffentlich ins Spiel bringt. Löhner betont, ihre Kandidatur sei definitiv ernst gemeint.

» heise online: YouTube diskriminiert LGBTQ-Videos aus Versehen

YouTuber haben herausgefunden, dass Schlagwörtern wie "homosexuell" und "lesbisch" zur Demonetarisierung führen. Eine Sprecherin räumt Fehler ein.

» Die Eule: Jesus queer gelesen

Eine Frau wird gekreuzigt? Oder trägt der gekreuzigte Jesus Frauenkleider. Pfarrerin Margot Runge erkennt in einer Kreuzesdarstellung die größte denkbare Provokation – die wir dringend nötig haben.

» coolibri über queere Musikszene in NRW: Zwischen Repräsentation und Reduktion

Frauen sind in der Musikszene unterrepräsentiert, queere Personen sowieso. Fünf Musikerinnen aus der Region erzählen, wie sexuelle Identität ihre Musik beeinflusst, warum Sichtbarkeit wichtig und Gleichstellung noch lange nicht erreicht ist.

» Main-Echo: Lange hat Leidersbacherin ihre Transsexualität verheimlicht, heute hilft sie anderen

Silke Heß kann sich noch gut an den Tag erinnern, als sie sich zum ersten Mal in Frauenkleidern auf die Straße wagt. 45 Minuten habe sie im Auto gesessen und »Mut getankt«, wie sie sagt. Sie traut sich schließlich, läuft eine Runde durch Aschaffenburg. Es passiert: nichts. Es ist wie ein Befreiungsschlag. Heß ist zu diesem Zeitpunkt 53 Jahre alt. Hinter ihr liegen Jahre des Leids, der Scham und der Angst. Silke Heß ist eine Frau, geboren mit männlichen Körpermerkmalen.

» Schweizer Illustrierte: Ein Jahr nach seinem Coming-out – Lucas Fischer ist verliebt

Am 30. September 2018 outete sich Ex-Kunstturner Lucas Fischer als schwul. Bei SI online zieht der heutige Künstler nun Bilanz über sein letztes Jahr – und verrät, dass er seit einigen Monaten einen festen Freund hat.