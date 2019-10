Ausgewählter Artikel:

» (05.10.2019) Potsdamer Neueste Nachrichten nterviewn Petra Weitzel: "Das Bild von trans Menschen ist oft exotisierend"

In Potsdam findet an diesem Wochenende der erste Trans-Kongress Ostdeutschlands statt. Petra Weitzel, Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität, über die Situation von trans Menschen und den Bedarf an Aufklärung.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. Oktober 2019

» Aachener Zeitung über Jugendtreff Knutschfleck: Ein Treff, in dem Vielfalt gelebt wird

Im Jugendtreff Knutschfleck sind alle Menschen willkommen, egal welche sexuelle Orientierung sie haben. Die Angebote bieten ihnen einen geschützten Raum, der trotz einer vermeintlich offenen Gesellschaft häufig fehlt. Die Besucher sind in den vergangenen Jahren jünger geworden vor allem, weil das Thema an vielen Schulen kaum behandelt wird.

» Süddeutsche.de über Frankreich: Schema Vater-Mutter-Kind

Die Debatte um künstliche Befruchtung für lesbische und alleinstehende Frauen provoziert eine Radikalopposition, die sich auf der Straße Gehör verschafft. Marine Le Pen weiß diesen Widerstand geschickt zu instrumentalisieren.

» WAZ: Student will Christopher Street Day in Herne veranstalten

Für Nicht-Heterosexuelle fehlen in Herne Angebote, so Student Laron Janus. Pläne zum Christopher Street Day sind nur ein Teil seines Programms.

» Blick: "Bin ich plötzlich lesbisch?"

Sex-Beratung von Caroline Fux: Kann es sein, dass man plötzlich lesbisch ist, weil man sich in eine Frau verliebt hat, obwohl man bisher nur mit Männern zusammen war? Heute bei "Fux über Sex" auf Blick.ch

04. Oktober 2019

» ZDF interviewt lesbisches Paar: "Sind wir in Polen, sind wir ledig"

Agata und Emilia haben in Berlin geheiratet, doch in ihrer Heimat gelten sie als ledig. In Polen ist die Homo-Ehe nicht erlaubt. Nun zieht das Paar vor Gericht.

» FAZ über schwules Lehrerpaar: Nicht katholisch genug für die Schule

Eine gleichgeschlechtliche Ehe widerspricht der kirchlichen Lehre, meint die katholische Kirche im amerikanischen Bundesstaat Indiana. Wie es einem schwulen Lehrerpaar dort ergeht und was der Papst damit zu tun hat.

» Schweizer Illustrierte-Blog "Voll schwul": Bin ich wirklich schon ein Daddy?

Sehen Männer SI-Online-Blogger Onur Ogul als den jungen Mann, für den er sich hält? Ein einziges Wörtchen lässt ihn zweifeln. Von Daddys, Boys und dem Älterwerden.

» Spiegel Online interviewt Kai Wegner zur Aufwertung der LSU: Ausgerechnet die Berliner CDU

2015 war die Mehrheit der Berliner CDU noch gegen die Ehe für Alle, jetzt gibt sie sich besonders progressiv. Parteichef Kai Wegner erklärt, warum er Lesben und Schwule in der CDU aufwerten will – und was er noch plant.

» Süddeutsche.de über Homophobie auf dem Oktoberfest: "Ich finde solche Verhaltensregeln extrem schwierig"

Müssen Schwule und Lesben auf der Wiesn aufpassen, um keine Aggressionen auf sich zu ziehen? Nein, sagt der queere Netzwerker Jörg Garstka.

» 20 Minuten: Trans-Studierende liegen mit der ETH im Clinch

Des ETH-Verein Queer*z wirft der Hochschule vor, im neuen Mitarbeitermagazin totgeschwiegen zu werden. Die Hochschule wehrt sich.

03. Oktober 2019

» 20 Minuten zum Nein zu Verbot von Homo-"Heilungen": "Antwort des Bundesrats macht uns sprachlos"

Basel-Stadt und Nationalräte wollen ein bundesweites Verbot für Homo-Heilungen. Der Bundesrat ist dagegen, obwohl es nachweislich Fälle in der Schweiz gibt.

» 20 Minuten: Ein Topskorer kämpft für sexuelle Toleranz

Tommy Wingels (31) ist das Gesicht von Servette. Ein ganz besonderes, denn er setzt sich für Homosexuelle ein.

» Deutschlandfunk Kultur über Polen vor der Wahl: Die scheinheilige Rolle der Kirche

In Polen wird am 13. Oktober gewählt. In dem sehr katholischen Land spielt die Kirche traditionell eine große Rolle im Wahlkampf. Doch die jüngsten Missbrauchsskandale der Kirche könnten der Regierungspartei PiS Stimmen kosten.

» Aargauer Zeitung: Regenbogenflagge erlaubt – Keine Peitschenhiebe für lesbische Athletinnen

Was eine Leichtathletik-WM in Katar für homosexuelle Sportler und Fans bedeutet. Die Kolumne zu den Titelkämpfen in Doha.

» 20 Minuten: Schwule nutzen Stadt-WC für Pornodreh

Beim Breitfeld musste die Stadt St. Gallen eine WC-Anlage schliessen. Die Anlage war ein Hotspot für Homosexuelle. Nun soll das Häuschen saniert werden.

» Vorarlberger Nachrichten: Lustenau verweigert Homo-Ehe

Verheiratetes männliches Paar legt Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht ein. Bregenz, Lustenau Das homosexuelle Paar Herbert (50) aus Lustenau und der Deutsche Hartmut Rodewald (70) schlossen am 21. September 2018 in Hamburg den Bund der Ehe. Danach zogen sie nach Lustenau. Beim dortigen Standes...

02. Oktober 2019

» Vice: Ich habe mir Sex-Ratschläge bei meinem Lieblings-Pornostar geholt

"Du bist neugierig, wie sich Beethovens 5. anfühlt, wenn du dir einen Lautsprecher in den Arsch steckst? Probier's einfach aus!"

» RP Online: Leader hat Ansprechpartner für Schwule und Lesben

Mario Berwanger möchte beim Nachbarschaftsprojekt der Leader-Region Natürlich lebendig speziell für Schwule und Lesben da sein.

» General-Anzeiger: Aktivist durch Zufall -Dragqueen zu Gast beim UN Cinema in Bonn

Die Dragqueen Panti Bliss war zu Gast beim UN Cinema in der Volkshochschule in Bonn. Dort lief die Dokumentation The Queen of Ireland, die Bliss in den Mittelpunkt stellt.