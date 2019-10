Ausgewählter Artikel:

» (06.10.2019) Tagesspiegel: Gedenken an Rio Reiser in Kreuzberg

Eigentlich soll der Bezirk Straßen nur nach Frauen benennen. Doch für Rio Reiser wird wohl eine Ausnahme gemacht wenn alles klappt, schon im nächsten Jahr.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

06. Oktober 2019

» jetzt: Viele Schuhplattler sind queer und traditionsbewusst

Wir haben den weltweit ersten schwulen Schuhplattlerverein auf dem Oktoberfest besucht.

» taz über LGBTQ+-Community im Libanon: Eröffnung der Beirut Pride abgesagt

Der Libanon gilt als liberal gegenüber LGBTQ+. Doch die Beirut Pride erfährt Anfeindungen von Klerikern und auch aus den eigenen Reihen.

» bz Basel interviewt Gaybasel-Kulturunternehmer Johannes Sieber: "Gefühle passieren einfach"

Kulturunternehmer Johannes Sieber von Gaybasel plaudert aus dem Nähkästchen. Über Liebe, Coming-Outs und Toleranz

» Berliner Morgenpost: Die Berlin Bruisers sind Vorreiter im Kampf gegen Vorurteile

Einst waren die Berlin Bruisers das erste schwule Rugbyteam Deutschlands. Heute haben sie ihren Kampf gegen Vorurteile ausgeweitet.

» Deutschlandfunk Kultur: Erlaubt endlich die Eizellspende!

Die Samenspende ist in Deutschland erlaubt, die Eizellspende verboten. Das sei ungerecht den Frauen gegenüber, meint Fachärztin und Akademie-Mitglied Annika Ludwig. Auch in anderen Punkten müsse das deutsche Gesetz geändert werden.

05. Oktober 2019

» BBC News: Gay Times – From bankruptcy to 500 editions

Ben Hunte, the BBCs LGBT Correspondent, charts the history of the magazine.

» Express: Outing durch Wahl – Bekannter Kölner Tanzoffizier möchte "Mr. Gay Germany" werden

Maurice Schmitz von den Blauen Funken outet sich und möchte Mr. Gay Germany werden.

» MOPO.de: Von der Baustelle auf die Bühne – Kerstin Ott war mit 18 Jahren spielsüchtig

So eine Karriere gab es noch nie. Sie ist Malerin und Lackiererin, schrieb 2002 den Trost- und Mutmach-Song "Die immer lacht" für eine Freundin. Der landete durch Zufall bei YouTube und war später dann erfolgreichster deutscher Song seit 1975.

» Aachener Zeitung über Jugendtreff Knutschfleck: Ein Treff, in dem Vielfalt gelebt wird

Im Jugendtreff Knutschfleck sind alle Menschen willkommen, egal welche sexuelle Orientierung sie haben. Die Angebote bieten ihnen einen geschützten Raum, der trotz einer vermeintlich offenen Gesellschaft häufig fehlt. Die Besucher sind in den vergangenen Jahren jünger geworden vor allem, weil das Thema an vielen Schulen kaum behandelt wird.

» Potsdamer Neueste Nachrichten interviewen Petra Weitzel: "Das Bild von trans Menschen ist oft exotisierend"

In Potsdam findet an diesem Wochenende der erste Trans-Kongress Ostdeutschlands statt. Petra Weitzel, Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität, über die Situation von trans Menschen und den Bedarf an Aufklärung.

» Süddeutsche.de über Frankreich: Schema Vater-Mutter-Kind

Die Debatte um künstliche Befruchtung für lesbische und alleinstehende Frauen provoziert eine Radikalopposition, die sich auf der Straße Gehör verschafft. Marine Le Pen weiß diesen Widerstand geschickt zu instrumentalisieren.

» WAZ: Student will Christopher Street Day in Herne veranstalten

Für Nicht-Heterosexuelle fehlen in Herne Angebote, so Student Laron Janus. Pläne zum Christopher Street Day sind nur ein Teil seines Programms.

» Blick: "Bin ich plötzlich lesbisch?"

Sex-Beratung von Caroline Fux: Kann es sein, dass man plötzlich lesbisch ist, weil man sich in eine Frau verliebt hat, obwohl man bisher nur mit Männern zusammen war? Heute bei "Fux über Sex" auf Blick.ch

04. Oktober 2019

» ZDF interviewt lesbisches Paar: "Sind wir in Polen, sind wir ledig"

Agata und Emilia haben in Berlin geheiratet, doch in ihrer Heimat gelten sie als ledig. In Polen ist die Homo-Ehe nicht erlaubt. Nun zieht das Paar vor Gericht.

» FAZ über schwules Lehrerpaar: Nicht katholisch genug für die Schule

Eine gleichgeschlechtliche Ehe widerspricht der kirchlichen Lehre, meint die katholische Kirche im amerikanischen Bundesstaat Indiana. Wie es einem schwulen Lehrerpaar dort ergeht und was der Papst damit zu tun hat.

» Schweizer Illustrierte-Blog "Voll schwul": Bin ich wirklich schon ein Daddy?

Sehen Männer SI-Online-Blogger Onur Ogul als den jungen Mann, für den er sich hält? Ein einziges Wörtchen lässt ihn zweifeln. Von Daddys, Boys und dem Älterwerden.

» Spiegel Online interviewt Kai Wegner zur Aufwertung der LSU: Ausgerechnet die Berliner CDU

2015 war die Mehrheit der Berliner CDU noch gegen die Ehe für Alle, jetzt gibt sie sich besonders progressiv. Parteichef Kai Wegner erklärt, warum er Lesben und Schwule in der CDU aufwerten will – und was er noch plant.

» Süddeutsche.de über Homophobie auf dem Oktoberfest: "Ich finde solche Verhaltensregeln extrem schwierig"

Müssen Schwule und Lesben auf der Wiesn aufpassen, um keine Aggressionen auf sich zu ziehen? Nein, sagt der queere Netzwerker Jörg Garstka.

» 20 Minuten: Trans-Studierende liegen mit der ETH im Clinch

Des ETH-Verein Queer*z wirft der Hochschule vor, im neuen Mitarbeitermagazin totgeschwiegen zu werden. Die Hochschule wehrt sich.