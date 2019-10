Ausgewählter Artikel:

» (09.10.2019) Journal Frankfurt interviewt Mr.-Gay-Germany-Kandidat: "Auch Homosexuelle können homofeindlich sein"

Der Soziologie-Student Christian Gaa, der für die Aidshilfe in Frankfurt arbeitet, nimmt am diesjährigen Wettbewerb zu Mr. Gay Germany teil. Im Interview erzählt er, was ihn dazu bewogen hat und wofür er als möglicher Repräsentant der Gay Community in Deutschland einstehen will.

09. Oktober 2019

» FR über Trans*Diskriminierung an der Goethe-Uni: "Ich fühle mich als existiere ich nicht"

Anne (22) fühlt sich weder als Frau noch als Mann, sondern als irgendwas dazwischen. Sie erzählt, warum sie im Alltag und im Uni-Alltag leidet.

» Welt: Anleitung zum Schwulenhass

Eine Frau bezeichnete Homosexuelle als krassen Abfall. Dafür bekommt sie aus der Linkspartei und von einem Satiriker Solidarität und Unterstützung und sogar die Staatsanwaltschaft fordert Freispruch in einem Verfahren. Wie konnte es so weit kommen?

» Spiegel Online: Elle DeGeneres und George W. Bush – ziemlich ungleiche Freunde

Die LGBT-Aktivistin und der konservative Ex-Präsident: Die Freundschaft zwischen Ellen DeGeneres und George W. Bush erscheint vielen Menschen sonderbar. Die Moderatorin hat dafür wenig Verständnis.

08. Oktober 2019

» FR interviewt "Lindenstraße"-Darsteller Gunnar Solka: "Manche wollten Georg Uecker vergasen"

Lindenstraßen-Darsteller Gunnar Solka über polarisierende Figuren, die politische Wirkung einer Serie und seinen neuen Spot über das Sterben im Mittelmeer.

» Nau: Uni Fribourg nach Homophobie-Vorwurf in Kritik

Die Uni Fribourg steht in der Kritik: Im Studi-Magazin beschuldigt ein Student eine Ex-Lehrperson, Schwule als krank bezeichnet zu haben.

» Deutschlandfunk über Polen: Wahlkampfhelfer in Soutane

Polens Bischöfe unterstützen die PiS-Regierung, weil die das Land angeblich vor der Dekadenz bewahrt. Dazu zählen die Ehe für Alle, Abtreibung und Gendermainstreaming. "Der Klerus ist wie eine dicke, verwöhnte Katze, die nur Ruhe und eine volle Schüssel möchte", sagt der Ex-Jesuit Stanislaw Obirek.

» shz.de: Von Rechtsruck und Homosexualität – das Leben von Didier Eribon

Das Factory Theater zeigt das Stück Die Rückkehr nach Reims in der Pilkentafel. Premiere ist am Donnerstag, 10. Oktobe

» Deutschlandfunk Kultur: Unbekannte Novellen von Marcel Proust veröffentlicht

Es ist eine Sensation im Literaturbetrieb: Der kleine Verlag Éditions de Fallois veröffentlicht bisher unbekannte Novellen von Marcel Proust. Mit ihnen erlebe man die "langsame Geburt des Schriftstellers Proust", sagt Literaturwissenschaftler Jürgen Ritte.

07. Oktober 2019

» taz interviewt schwulen Turner Lucas Fischer: "Ich möchte neue Zeichen setzen"

Der ehemalige Schweizer Barren-Spezialist Lucas Fischer spricht über sein Coming-out und seinen Auftritt bei der WM in Stuttgart als Sänger.

» shz.de interviewt Trans Hilfe Elmshorn: "Und doch sind wir alle gleich"

Transsexuelle Menschen treten immer öfter in den Medien auf

» fudder: Angezogene Anrüchigkeit – Nackte Tatsachen bei schwuler Unterwäsche

Es gibt mittlerweile einen regelrechten Markt für Unterwäsche für den schwulen Mann. Sex sells, aber muss das sein, fragt sich fudder-Kolumnistin Dita Whip in ihrer neuen Kolumne.

» Focus Online: "Für mich nichts Außergewöhnliches" – RTL-Moderatorin spricht über Liebe zu transsexuellem Freund

Sie moderiert im Wechsel mit Frauke Ludowig das RTL-Promimagazin Exclusiv und berichtet dort aus dem Leben der Stars. Jetzt wurde Bella Lesnik selbst zum Thema dieser Sendung. Grund ist ihre neue, große Liebe. Lesnik liebt Model und Mentalcoach Jill Deimel, der früher eine Frau war.

» NZZ: Wie viele Eltern kann das Kind eines lesbischen Ehepaares haben?

Die Schweiz will die Ehe für alle einführen und erst dann festlegen, wie die Mutter- und Vaterschaft bei homosexuellen Paaren rechtlich geregelt wird. In Deutschland zeigt sich, dass dies nicht einfach ist.

06. Oktober 2019

» ZEIT Campus interviewt Heinz-Jürgen Voß: "Männerdominanz hat unser Sprechen über Sex geprägt"

Eindringen, Schamlippen, die Unschuld verlieren: Das Sprechen über Sex klingt oft nach Krieg und Sünde. Ein Sexualwissenschaftler erklärt, wie es besser geht.

» Tagesspiegel: Gedenken an Rio Reiser in Kreuzberg

Eigentlich soll der Bezirk Straßen nur nach Frauen benennen. Doch für Rio Reiser wird wohl eine Ausnahme gemacht wenn alles klappt, schon im nächsten Jahr.

» jetzt: Viele Schuhplattler sind queer und traditionsbewusst

Wir haben den weltweit ersten schwulen Schuhplattlerverein auf dem Oktoberfest besucht.

» taz über LGBTQ+-Community im Libanon: Eröffnung der Beirut Pride abgesagt

Der Libanon gilt als liberal gegenüber LGBTQ+. Doch die Beirut Pride erfährt Anfeindungen von Klerikern und auch aus den eigenen Reihen.

» bz Basel interviewt Gaybasel-Kulturunternehmer Johannes Sieber: "Gefühle passieren einfach"

Kulturunternehmer Johannes Sieber von Gaybasel plaudert aus dem Nähkästchen. Über Liebe, Coming-Outs und Toleranz

» Berliner Morgenpost: Die Berlin Bruisers sind Vorreiter im Kampf gegen Vorurteile

Einst waren die Berlin Bruisers das erste schwule Rugbyteam Deutschlands. Heute haben sie ihren Kampf gegen Vorurteile ausgeweitet.